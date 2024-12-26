Hadi gidelim

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Müzikle süslenmiş bir gösteri
En popüler kukla Pinokyo’nun daha önce hiç duymadığımız bir öyküsü var. Onun adı Pino ve Anadolu’dan geliyor. Bu kukla dans ve müziğe de tutkun. Bizim Pino’nun geleneksel sanatlara selam durduğu ve memleket havası tadında geçen eğlenceli kukla tiyatrosu tam miniklere göre.
Yer: Şato Yazar Sahne, Ankara
Tarih: 28 Aralık Cumartesi
Saat: 12.00
Yaş: Yaş sınırı yok
Ücret: 160 lira
İletişim: (0505) 693 85 22
Bitkilerin peşine düşüyoruz
Gulliver sevgilisi Sofia’yı amansız bir hastalıktan kurtarmak için Brobimya ve Lilimanya bitkilerinin peşine düşüyor. ‘Gulliver’in Gezileri’ oyununda cüceler, devler ve eğlenceli sürprizler çocukları bekliyor.
Yer: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 28 Aralık
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
Ücret: 300 lira
İletişim: (0216) 418 95 49
Sürprizli sihirbazlık şovu
Yetişkinler ve çocukların birlikte keyif alabileceği gösterilerden biri olan sihirbaz Enver Ertaş’ın ‘The Illusionist’ şovu bir sihirbazlık performansından çok daha fazlasını sunuyor. Şoke eden numaralar, aile ve sevgi üzerine etkileyici hikâyeler ve şaşırtıcı görsel efektlerle dolu bu interaktif deneyimde ailece eğlenebilirsiniz.
Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 29 Aralık Pazar
Saat: 12.00, 14.00
Yaş: 4+
Ücret: 448 lira
İletişim: (0216) 658 00 15
Dünyayı görmeye meraklı kahraman
Samed Behrengi’nin yazdığı ‘Küçük Kara Balık’ kitabından uyarlanan aynı isimdeki oyunda çocuklar yanlışları doğruya, kötüyü iyiye çevirmenin yollarını öğreniyorlar. Dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğunun anlatıldığı oyunda adalet, eşitlik, özgüven, cesaret gibi kavramları keşfediyorlar.
Yer: Aspera Sahne, Bursa
Tarih: 29 Aralık
Saat: 14.00, 16.00
Yaş: Yaş sınırı yok
Ücret: 250 lira
İletişim: (0539) 813 28 73