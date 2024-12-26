Hadi gidelim

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Müzikle süslenmiş bir gösteri

En popüler kukla Pinokyo’nun daha önce hiç duymadığımız bir öyküsü var. Onun adı Pino ve Anadolu’dan geliyor. Bu kukla dans ve müziğe de tutkun. Bizim Pino’nun geleneksel sanatlara selam durduğu ve memleket havası tadında geçen eğlenceli kukla tiyatrosu tam miniklere göre.

Yer: Şato Yazar Sahne, Ankara

Tarih: 28 Aralık Cumartesi

Saat: 12.00

Yaş: Yaş sınırı yok

Ücret: 160 lira

İletişim: (0505) 693 85 22

Bitkilerin peşine düşüyoruz

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Gulliver sevgilisi Sofia’yı amansız bir hastalıktan kurtarmak için Brobimya ve Lilimanya bitkilerinin peşine düşüyor. ‘Gulliver’in Gezileri’ oyununda cüceler, devler ve eğlenceli sürprizler çocukları bekliyor.

Yer: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 28 Aralık

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

Ücret: 300 lira

İletişim: (0216) 418 95 49

Sürprizli sihirbazlık şovu

Yetişkinler ve çocukların birlikte keyif alabileceği gösterilerden biri olan sihirbaz Enver Ertaş’ın ‘The Illusionist’ şovu bir sihirbazlık performansından çok daha fazlasını sunuyor. Şoke eden numaralar, aile ve sevgi üzerine etkileyici hikâyeler ve şaşırtıcı görsel efektlerle dolu bu interaktif deneyimde ailece eğlenebilirsiniz.

Yer: Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 29 Aralık Pazar

Saat: 12.00, 14.00

Yaş: 4+

Ücret: 448 lira

İletişim: (0216) 658 00 15

Dünyayı görmeye meraklı kahraman

Samed Behrengi’nin yazdığı ‘Küçük Kara Balık’ kitabından uyarlanan aynı isimdeki oyunda çocuklar yanlışları doğruya, kötüyü iyiye çevirmenin yollarını öğreniyorlar. Dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğunun anlatıldığı oyunda adalet, eşitlik, özgüven, cesaret gibi kavramları keşfediyorlar.

Yer: Aspera Sahne, Bursa

Tarih: 29 Aralık

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: Yaş sınırı yok

Ücret: 250 lira

İletişim: (0539) 813 28 73