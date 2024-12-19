Hadi gidelim

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Tatlı bir rekabet var

Shrek, Karlar Ülkesi’nde prenses Anna’nın doğum günü kutlamasına konuk oluyor. Ancak işler biraz karışıyor çünkü Shrek doğum günü hazırlıkları için Olaf’la tatlı bir rekabete giriyor. ‘Shrek Karlar Ülkesi Doğum Günü Kutlamasında’ isimli bu eğlenceli oyun, çocuklara ağaçların faydalarını, kitap okumanın ve dostluğun önemini anlatıyor.

Yer: Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Tarih: 21 Aralık Cumartesi

Saat: 12.00

Yaş: 2+

İletişim: (0362) 435 11 18

Ücret: 329 lira

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Bitkilerin peşine düşüyoruz

Gulliver sevgilisi Sofia’yı amansız bir hastalıktan kurtarmak için Brobimya ve Lilimanya bitkilerinin peşine düşüyor. ‘Gulliver’in Gezileri’ oyununda cüceler, devler ve eğlenceli sürprizler çocukları bekliyor.

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul

Tarih: 21 Aralık Cumartesi

Saat: 12.00, 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0216) 658 00 15

Ücret: 250 lira

Bu sürpriz parti kaçmaz

Maşa’nın doğum günü yaklaşıyor ve Koca Ayı ona unutulmaz bir sürpriz hazırlıyor… Çocuklar bu eğlenceli karakterlerin sevilen şarkılarıyla coşacak ve Koca Ayı’nın özel dans gösterisini izleyecekler. ‘Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri’ oyununu ailece izleyebilir ve siz de bu hikâyenin bir parçası olabilirsiniz.

Yer: İzmir AKM Adnan Saygun Salonu

Tarih: 21 Aralık Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0232) 293 38 01

Ücret: 336 lira

Küçük Zeze’nin büyük hayalleri

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Filiz Bozok’un uyarlayıp yönettiği ‘Şeker Portakalı’ seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Hayal gücü ve zekâsıyla herkesi şaşırtan, yaramaz mı yaramaz 5 yaşındaki Zeze’nin hikâyesi hem duygulandırıyor hem gülümsetiyor. Zeze bahçesindeki şeker portakalı fidanıyla kurduğu dostluk ve Portekizli ile yaşadığı unutulmaz deneyimle sevgi ve büyümenin anlamını keşfediyor.

Yer: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, İstanbul

Tarih: 22 Aralık Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0216) 389 25 23

Ücret: 336 lira

Onlar da dost oluyorlar

Tom ve Jerry'nin yaramazlıkları yine başlarına türlü işler açıyor. Bu sefer, uzun kovalamacaların sonunda düşmanlıklarını bir kenara bırakıp birbirlerine yardım eli uzatıyorlar. Çocuklar bu macerada dostluğun ne kadar önemli olduğunu keşfediyor.

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Yer: Arcadium AVM-Actor Studio Sahnesi, Ankara

Tarih: 22 Aralık Pazar

Saat: 13.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 224 lira