Hadi gidelim

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Tatlı bir rekabet var
Shrek, Karlar Ülkesi’nde prenses Anna’nın doğum günü kutlamasına konuk oluyor. Ancak işler biraz karışıyor çünkü Shrek doğum günü hazırlıkları için Olaf’la tatlı bir rekabete giriyor. ‘Shrek Karlar Ülkesi Doğum Günü Kutlamasında’ isimli bu eğlenceli oyun, çocuklara ağaçların faydalarını, kitap okumanın ve dostluğun önemini anlatıyor.
Yer: Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Tarih: 21 Aralık Cumartesi
Saat: 12.00
Yaş: 2+
İletişim: (0362) 435 11 18
Ücret: 329 lira
Bitkilerin peşine düşüyoruz
Gulliver sevgilisi Sofia’yı amansız bir hastalıktan kurtarmak için Brobimya ve Lilimanya bitkilerinin peşine düşüyor. ‘Gulliver’in Gezileri’ oyununda cüceler, devler ve eğlenceli sürprizler çocukları bekliyor.
Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul
Tarih: 21 Aralık Cumartesi
Saat: 12.00, 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0216) 658 00 15
Ücret: 250 lira
Bu sürpriz parti kaçmaz
Maşa’nın doğum günü yaklaşıyor ve Koca Ayı ona unutulmaz bir sürpriz hazırlıyor… Çocuklar bu eğlenceli karakterlerin sevilen şarkılarıyla coşacak ve Koca Ayı’nın özel dans gösterisini izleyecekler. ‘Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri’ oyununu ailece izleyebilir ve siz de bu hikâyenin bir parçası olabilirsiniz.
Yer: İzmir AKM Adnan Saygun Salonu
Tarih: 21 Aralık Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: Yaş sınırı yok
İletişim: (0232) 293 38 01
Ücret: 336 lira
Küçük Zeze’nin büyük hayalleri
Filiz Bozok’un uyarlayıp yönettiği ‘Şeker Portakalı’ seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Hayal gücü ve zekâsıyla herkesi şaşırtan, yaramaz mı yaramaz 5 yaşındaki Zeze’nin hikâyesi hem duygulandırıyor hem gülümsetiyor. Zeze bahçesindeki şeker portakalı fidanıyla kurduğu dostluk ve Portekizli ile yaşadığı unutulmaz deneyimle sevgi ve büyümenin anlamını keşfediyor.
Yer: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, İstanbul
Tarih: 22 Aralık Pazar
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: Yaş sınırı yok
İletişim: (0216) 389 25 23
Ücret: 336 lira
Onlar da dost oluyorlar
Tom ve Jerry'nin yaramazlıkları yine başlarına türlü işler açıyor. Bu sefer, uzun kovalamacaların sonunda düşmanlıklarını bir kenara bırakıp birbirlerine yardım eli uzatıyorlar. Çocuklar bu macerada dostluğun ne kadar önemli olduğunu keşfediyor.
Yer: Arcadium AVM-Actor Studio Sahnesi, Ankara
Tarih: 22 Aralık Pazar
Saat: 13.00
Yaş: 2+
İletişim: (0555) 992 52 82
Ücret: 224 lira