Hadi gidelim

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KUM SANATI EŞLİĞİNDE





Oyuncu Yurdaer Okur'un yönetmenliğin üstlendiği ‘Küçük Prens’ tiyatro oyununda kum sanatı ressamı Ramazan Yumrutepe canlı performans sergiliyor. Oyunu Merve Öztoprak Kantarcı'nın anlatımı eşliğinde izliyorsunuz.

Tarih: 14 Aralık Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yer: Bartın Kültür Merkezi, Bartın

İletişim: (0378) 280 17 00

Yaş: 5+

Ücret: 250 lira

KOMEDİ VE BALE BİR ARADA





Ünlü bale eseri ‘La Fille mal gardée’den uyarlanan ‘Şımarık Kız’ oyunu, komedi unsurlarıyla öne çıkıyor. Küçük bir köyde yaşayan anne ve kızın hikâyesini anlatan eser, çocukların da rahatça anlayabileceği şekilde sunuluyor. Bale yapan tavuklar ve horozlar, anne-kız ilişkisindeki komik detaylar ve göz alıcı kostümler eğlenceli anlar vaat ediyor.

Tarih: 14 Aralık Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

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Yer: Duru Tiyatro-Watergarden Performans Merkezi, İstanbul

İletişim: (0216) 338 56 36

Yaş: Sınır yok

Ücret: 444 lira

TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR





Gişe rekorları kıran ‘Peter Pan Hayal Adası’ müzikli çocuk tiyatrosu 60 şehri kapsayan büyük Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşuyor. Şimdiki durağı Düzce. Peter Pan, Wendy, Tinkerbell, Kaptan Kanca ve Bay Smee ile eğlenceli bir yolculuğa katılmaya hazır olun.

Tarih: 15 Aralık Pazar

Saat: 15.00

Yer: Düzce Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi, Düzce

İletişim: (0380) 524 58 21

Yaş: 3-12

Ücret: 280 lira

ERKEN YILBAŞI COŞKUSU!





Türkiye’nin çocuklara özel ilk klasik müzik topluluğu BabyConcerts, 15 Aralık'ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde yılbaşı konseri verecek. Dört müzisyenin canlı performansıyla gerçekleşecek bu etkinlikte, küçük sanatseverler klasik eserleri adeta peri masalı anlatımıyla dinleyecek ve bir balerini sahnede izleme şansı yakalayacaklar.

Tarih: 15 Aralık

Saat: 13.00, 15.00

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Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi. İstanbul

İletişim: (0537) 577 11 66

Yaş: 3+

Ücret: 444 lira