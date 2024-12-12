Hadi gidelim

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KUM SANATI EŞLİĞİNDE
Oyuncu Yurdaer Okur'un yönetmenliğin üstlendiği ‘Küçük Prens’ tiyatro oyununda kum sanatı ressamı Ramazan Yumrutepe canlı performans sergiliyor. Oyunu Merve Öztoprak Kantarcı'nın anlatımı eşliğinde izliyorsunuz.
Tarih: 14 Aralık Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yer: Bartın Kültür Merkezi, Bartın
İletişim: (0378) 280 17 00
Yaş: 5+
Ücret: 250 lira
KOMEDİ VE BALE BİR ARADA
Ünlü bale eseri ‘La Fille mal gardée’den uyarlanan ‘Şımarık Kız’ oyunu, komedi unsurlarıyla öne çıkıyor. Küçük bir köyde yaşayan anne ve kızın hikâyesini anlatan eser, çocukların da rahatça anlayabileceği şekilde sunuluyor. Bale yapan tavuklar ve horozlar, anne-kız ilişkisindeki komik detaylar ve göz alıcı kostümler eğlenceli anlar vaat ediyor.
Tarih: 14 Aralık Cumartesi
Saat: 13.00, 15.00
Yer: Duru Tiyatro-Watergarden Performans Merkezi, İstanbul
İletişim: (0216) 338 56 36
Yaş: Sınır yok
Ücret: 444 lira
TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR
Gişe rekorları kıran ‘Peter Pan Hayal Adası’ müzikli çocuk tiyatrosu 60 şehri kapsayan büyük Türkiye turnesinde izleyiciyle buluşuyor. Şimdiki durağı Düzce. Peter Pan, Wendy, Tinkerbell, Kaptan Kanca ve Bay Smee ile eğlenceli bir yolculuğa katılmaya hazır olun.
Tarih: 15 Aralık Pazar
Saat: 15.00
Yer: Düzce Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi, Düzce
İletişim: (0380) 524 58 21
Yaş: 3-12
Ücret: 280 lira
ERKEN YILBAŞI COŞKUSU!
Türkiye’nin çocuklara özel ilk klasik müzik topluluğu BabyConcerts, 15 Aralık'ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde yılbaşı konseri verecek. Dört müzisyenin canlı performansıyla gerçekleşecek bu etkinlikte, küçük sanatseverler klasik eserleri adeta peri masalı anlatımıyla dinleyecek ve bir balerini sahnede izleme şansı yakalayacaklar.
Tarih: 15 Aralık
Saat: 13.00, 15.00
Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi. İstanbul
İletişim: (0537) 577 11 66
Yaş: 3+
Ücret: 444 lira