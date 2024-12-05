Hadi gidelim

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O bir klasik

Bir zamanlar Laponya adlı uzak bir ülkede, halkının sevgilisi olan bir kralın altın tacı çalındı. Umutsuzluğa düşen kral, sonunda kurtuluşu kıvrak zekâsı ve yardımseverliğiyle tanınan bir kahramanda, Çizmeli Kedi’de bulur. Bu macerada çocuklar, Çizmeli Kedi'nin zorlukları aşarken başvurduğu zekice yöntemleri ve hikâyenin sonunda kazandığı dostlukları keşfedecek.

Yer: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi, İstanbul

Tarih: 7 Aralık Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Sınır yok

İletişim: (0216) 338 56 36

Ücret: 168-392 lira

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Büyülü fabrika

‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ adlı oyunda dünyanın en ünlü çikolatacısı Bay Wonka, biletleri bulan çocuklara büyülü fabrikasını açıyor. Charlie’nin şans eseri dahil olduğu bu heyecan dolu macerada, büyükbabanın sevgisi ve Bay Wonka’nın dansları eşliğinde eğlence dolu anlar sizi bekliyor.

Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul

Tarih: 7 Aralık Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: Sınır yok

İletişim: (0212) 572 20 70

Ücret: 350 lira

Soğuyan havalar ve yaklaşan ‘Buz Devri’ ile birlikte heyecan dolu bir maceraya hazır mısınız? Tiyatro oyununda bütün hayvanlar güneye göç ederken, kahramanlar doğada kaybolmuş bir insan bebeği bulur. Bu özel ekibin görevi, minik bebeği kuzeydeki ailesine ulaştırmak.

Yer: Actor Studio Panora AVM, Ankara

Tarih: 7 Aralık Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 224 lira

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En sevilenlerden…

Karlar Ülkesi'nin büyüleyici atmosferinde, gizemli bir serüven çocukları bekliyor. ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı oyun, çocuklara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yer: Bergüzar Gösteri Merkezi (Esnaf Odaları Birliği Tiyatro Salonu) Selçuklu, Konya

Tarih: 7 Aralık Cumartesi

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 657 49 89

Ücret: 230 lira

Bir yanda kaçmaya doyamayan Jerry, diğer yanda her fırsatta onu yakalamaya çalışan Tom… Bu sefer, uzun kovalamacaların sonunda düşmanlıklarını bir kenara bırakıp birbirlerine yardım eli uzatıyorlar. Müzikli-danslı bu gösteride çocuklar dostluğun ne kadar önemli olduğunu anlayacak.

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Yer: Actor Studio Panora AVM, Ankara

Tarih: 8 Aralık Pazar

Saat: 13.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 224 lira

Neşe, dostluk, sevgi burada

Şimdiye kadar duyduğunuz masalları unutun! Bu sefer masal kahramanları sadece sonsuza dek mutlu yaşamakla kalmıyor, o mutluluğun sırrını bulmaya çalışıyorlar tiyatro oyununda. Kurbağa Prens ve neşeli dostları, dostluk, sevgi, dürüstlük gibi sihirli kavramların peşine düşüyor ve bunu yaparken şarkılar söylüyor, dans ediyor ve tabii ki bol bol zıplıyorlar.

Yer: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 8 Aralık Pazar

Saat: 13.00

Yaş: 3+

İletişim: (0212) 351 9382

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Ücret: 392 lira

Bir yılbaşı mucizesi

‘Elf Müzikali’ni 7’den 77’ye herkes keyifle izleyebilir. Eğlence ve duygusallığın iç içe geçtiği müzikalde hem kahkahalar atacak hem de kalbinizi ısıtacak bir hikâyeye tanıklık edeceksiniz. Çocuklar kadar yetişkinlere de hitap eden bu büyülü dünyayı tanımaya hazır olun.

Yer: BKKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul

Tarih: 8 Aralık Pazar

Saat: 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0216) 658 00 15

Ücret: 388,50 lira

Adrenalin dolu

New York sokaklarında suçluların korkulu rüyası ama arkadaş grubunda sıradan bir genç Örümcek Adam. Müzikli-danslı oyun Peter Parker'ın çift kimliği, sıradanlıktan süper kahramanlığa uzanan macerasını anlatıyor. Bu etkinlikte, duvarlara tırmanma, üstün refleksler ve örümcek hisleriyle nasıl harikalar yarattığını öğrenecek, onun heyecan dolu dünyasına adım atacaksınız. Hem adrenalin dolu hem de ilham verici bir serüven.

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Yer: Actor Studio Panora AVM, Ankara

Tarih: 8 Aralık Pazar

Saat: 17.00

Yaş: 3+

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 224 lira