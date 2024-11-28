Hadi gidelim

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GÖKYÜZÜNE UZANALIM





‘Rengârenk Uçurtma Kuyrukları’ atölyesinde küçük katılımcılar Fransız sanatçı Jackie Matisse’in Arter’deki ‘Uçurtma Zamanı’ başlıklı sergisindeki uçurtma kuyruklarını keşfedecekler. Minikler, Matisse’in çeşitli renklerde ve kumaşlarda ürettiği eserleri üzerine sohbet edecekler. Ayrıca kendi uçurtma kuyruklarını da tasarlama fırsatı bulacaklar.

Yer: Arter, İstanbul

Tarih: 30 Kasım Cumartesi

Saat: 11.00

Yaş: 4-6

İletişim: (0212) 708 58 01

Ücret: 385 lira

ŞİMDİ PATEN ZAMANI





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Çocuklar Zeytinburnu Buz Adası’nın alt ve üst katındaki olimpik pistlerde serbest seanslara katılabilir, 40 dakika boyunca buzun keyfini çıkarabilirler. Patenler ve kasklar Zeytinburnu Buz Adası’ndan, pistlerin hakkını vermek çocuklardan. Uzman eğitmenler seans boyunca miniklere eşlik edecek.

Yer: Zeytinburnu Buz Adası Alt Pist, İstanbul

Tarih: 30 Kasım

Saat: 12.00-21.00 arasında her saat başı

Yaş: 7-18

İletişim: (0212) 915 29 94

Ücret: 228 lira

SOYUT RESİMLERİNİ YAPACAKLAR





Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Ebedi Prelüd sergisindeki sanatçılardan Gerwald Rockenschaub’un eseri ‘Dans Eden Renkler’ atölyesine ilham verecek. Bu atölyede çocuklar soyut resim, ana ve ara renkler üzerine konuşacaklar. Atölyenin üretim aşamasında da yün ipler, akrilik boya ve fırça kullanarak kendi soyut resimlerini yapacaklar.

Yer: Borusan Contemporary, İstanbul

Tarih: 1 Aralık Pazar

Saat: 11.00

Yaş: 4-6

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İletişim: (0212) 393 52 00

Ücret: 450 lira

BİLİM AVCILARI İŞBAŞINDA





Çılgın profesörle zeki asistanı yeni taşındıkları laboratuvarda yaptıkları sıradışı deneyleri ‘Fantastik Bilim Avcıları’ adlı oyunda çocuklara sunacaklar. Çocuklar internet ve tablet kullanımı, öfke kontrolü, önyargı ve empati, ev ve okul kuralları gibi konuları öğrenmenin yanı sıra sohbete de katılarak eğlenceli vakit geçirecekler.

Yer: Erdemli Kültür Merkezi, Mersin

Tarih: 1 Aralık

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 4 yaş ve üzeri

İletişim: (0324) 515 10 43

Ücret: 226 lira