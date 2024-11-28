Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:
GÖKYÜZÜNE UZANALIM
‘Rengârenk Uçurtma Kuyrukları’ atölyesinde küçük katılımcılar Fransız sanatçı Jackie Matisse’in Arter’deki ‘Uçurtma Zamanı’ başlıklı sergisindeki uçurtma kuyruklarını keşfedecekler. Minikler, Matisse’in çeşitli renklerde ve kumaşlarda ürettiği eserleri üzerine sohbet edecekler. Ayrıca kendi uçurtma kuyruklarını da tasarlama fırsatı bulacaklar.
Yer: Arter, İstanbul
Tarih: 30 Kasım Cumartesi
Saat: 11.00
Yaş: 4-6
İletişim: (0212) 708 58 01
Ücret: 385 lira
ŞİMDİ PATEN ZAMANI
Çocuklar Zeytinburnu Buz Adası’nın alt ve üst katındaki olimpik pistlerde serbest seanslara katılabilir, 40 dakika boyunca buzun keyfini çıkarabilirler. Patenler ve kasklar Zeytinburnu Buz Adası’ndan, pistlerin hakkını vermek çocuklardan. Uzman eğitmenler seans boyunca miniklere eşlik edecek.
Yer: Zeytinburnu Buz Adası Alt Pist, İstanbul
Tarih: 30 Kasım
Saat: 12.00-21.00 arasında her saat başı
Yaş: 7-18
İletişim: (0212) 915 29 94
Ücret: 228 lira
SOYUT RESİMLERİNİ YAPACAKLAR
Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki sunan Ebedi Prelüd sergisindeki sanatçılardan Gerwald Rockenschaub’un eseri ‘Dans Eden Renkler’ atölyesine ilham verecek. Bu atölyede çocuklar soyut resim, ana ve ara renkler üzerine konuşacaklar. Atölyenin üretim aşamasında da yün ipler, akrilik boya ve fırça kullanarak kendi soyut resimlerini yapacaklar.
Yer: Borusan Contemporary, İstanbul
Tarih: 1 Aralık Pazar
Saat: 11.00
Yaş: 4-6
İletişim: (0212) 393 52 00
Ücret: 450 lira
BİLİM AVCILARI İŞBAŞINDA
Çılgın profesörle zeki asistanı yeni taşındıkları laboratuvarda yaptıkları sıradışı deneyleri ‘Fantastik Bilim Avcıları’ adlı oyunda çocuklara sunacaklar. Çocuklar internet ve tablet kullanımı, öfke kontrolü, önyargı ve empati, ev ve okul kuralları gibi konuları öğrenmenin yanı sıra sohbete de katılarak eğlenceli vakit geçirecekler.
Yer: Erdemli Kültür Merkezi, Mersin
Tarih: 1 Aralık
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 4 yaş ve üzeri
İletişim: (0324) 515 10 43
Ücret: 226 lira