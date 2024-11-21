Hadi gidelim

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DOSTLUK VE SEVGİNİN GÜCÜ

Charles Dickens'ın unutulmaz klasiği ‘Oliver Twist’ sahne uyarlamasıyla karşımızda. ‘Oliver Twist’ yetimhanede büyüyen minik bir çocuğun hikâyesi... Kalbi kocaman ama şansı küçük olan Oliver, hayatın zorluklarına rağmen temiz kalbinden asla ödün vermiyor. Ancak karşısına çıkan kötü insanlar, onu yanlış yollara çekmek için her şeyi yapmaya hazır. Peki, Oliver dostluğun ve sevginin gücüyle bu zorlukların üstesinden gelebilecek mi?

Yer: Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi Beşiktaş, İstanbul

Tarih: 23 Kasım Cumartesi

Saat: 13.00

Yaş: 3+

İletişim: (0212) 236 10 27

Ücret: 258 lira

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PETER PAN MİNİKLERLE BULUŞUYOR!

Çocukların hayal dünyasını süsleyen ‘Peter Pan’ izleyicilerle buluşuyor. Hem eğitici hem de keyifli bu tiyatro oyunu, miniklerin hayal gücünü genişletirken yetişkinlere de nostalji dolu anlar yaşatacak.

Yer: Karadeniz Ereğli Atatürk Kültür Merkezi, Zonguldak

Tarih: 23 Kasım Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Sınırsız

İletişim: (0372) 316 14 84

Ücret: 250 lira

O BİR KLASİK

Her yaştan izleyicinin sevgisini kazanan ‘Çizmeli Kedi’ tiyatro oyunu, küçük izleyicilere keyifli ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Çizmeli Kedi maceralarıyla çocuklara dostluk, cesaret ve zekâ yüklü mesajlar veriyor.

Yer: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 23 Kasım Cumartesi

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Sınırsız

İletişim: (0212) 351 93 82

Ücret: 392 lira

‘KÜÇÜK PRENS’ İSTANBUL’DA

Antoine de Saint-Exupéry'nin sevilen klasiği ‘Küçük Prens’ etkileyici sahne prodüksiyonuyla İstanbul'a geliyor. Broadway'de bir sezon geçiren gösteri, tiyatro, dans, hava akrobasisi ve video haritalama teknolojisiyle izleyicileri adeta büyülüyor. Fransızca seslendirilen ve Türkçe altyazılı olarak sahnelenen bu tiyatro şöleni kaçırılmayacak bir etkinlik.

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Yer: Haliç Kongre Merkezi, İstanbul

Tarih: 23 Kasım Cumartesi

Saat: 16.00, 20.00

Yaş: Sınırsız

İletişim: (0212) 311 11 11

Ücret: 1.190 ila 2.590 lira

OYUNLAR VE ATÖLYELER

Doğanın kalbinde geçen bu macerada, çocuklar balarılarını korumak için Çiçek Perisi’yle güçlerini birleştiriyor. ‘Arı Maya Yeşil Dünya’ eşekarısının hain planlarına karşı minik kahramanlara doğa dostu seçimler yapmayı ve çevremizi nasıl koruyabileceğimizi öğretiyor. Eğlenceli oyunlar, yaratıcı atölyeler ve sürprizlerle dolu bu etkinlik, çevre bilincini eğlenceli bir şekilde çocuklara aşılıyor.

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Yer: Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Erzincan

Tarih: 24 Kasım Pazar

Saat: 12.00

Yaş: 2+

İletişim: (0446) 444 90 24

Ücret: 224 lira

DUYGUSAL OLDUĞU GİBİ GÜLDÜRÜYOR DA

Filiz Bozok’un yönettiği ‘Şeker Portakalı’ çocukların hayal dünyasını renklendiren, etkileyici bir oyun olarak sahnede. 5 yaşındaki yaramaz ve meraklı Zeze’nin, bahçesindeki portakal fidanıyla kurduğu dostluk ve hayata dair öğrendikleri, izleyen herkesi hem güldürüyor hem de duygulandırıyor. Dostluk, sevgi ve keşfetmenin önemini anlatan bu sıcak hikâye, ailece keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Akasya Kültür Sanat, İstanbul

Tarih: 24 Kasım Pazar

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Sınırsız

İletişim: (0216) 325 03 72

Ücret: 333 lira

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ÇOCUKLARIN FAVORİLERİNDEN

‘Niloya Renkli Balıklar Müzikali’ miniklere unutulmaz bir gün yaşatmaya geliyor! Özel şarkılar, sürprizlerle dolu sahne maceraları ve rengârenk dekoruyla bu eğlenceli etkinlik hem neşe hem de keyif dolu anlar vaat ediyor. Kaçırmayın!

Yer: Alternaif Tiyatro, Kocaeli

Tarih: 24 Kasım Pazar

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0533) 744 68 49

Ücret: 300 lira