Hadi gidelim

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Robotlarla iletişime geçebileceksiniz
AKINROBOTICS’in yapmış olduğu tüm robotik çalışmaların bulunduğu İstanbul Robot Müzesi’nde yapay zekâyla çalışan insansı robotlar, hizmet, tarım, arazi, ve endüstriyel robotların yanı sıra birçok robotik çalışma sergileniyor. Müzede çocukların ve yetişkinlerin yeni teknolojilerle tanışmasını ve keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak pek çok alan var. Sadece robotları görmekle kalmayacak, aynı zamanda onlarla iletişim de kurabileceksiniz.
Yer: Akınsoft Plaza, İstanbul
Tarih: 16-17 Kasım
Saat: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Yaş: Yaş sınırı yok
İletişim: (0212) 694 45 65
Ücret: 180 lira
Minikler kendi gökkuşaklarını yapıyor
Arkas Sanat Öğrenme Programları ekibi tarafından 3-4 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan ‘Gökkuşağının Renkleri’ programı, yaş grubuna uygun masal anlatımıyla 45 dakika sürüyor. Küçükler Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde gerçekleştirilecek atölye etkinliğinde, ebeveynleriyle birlikte rengârenk bir yolculuğa çıkacak ve kendi gökkuşaklarını yapacaklar. Çocukların ince motor becerilerini destekleyen etkinlik aynı zamanda müze bilincini küçük yaşta kazandırmayı amaçlıyor.
Yer: Arkas Sanat Bornova, Mattheys Köşkü, İzmir
Tarih: 16 Kasım
Saat: 11.00
Yaş: 3-4 (ebeveyn katılımlı)
İletişim: (0850) 307 02 00
Ücret: 350 lira
Önyargı ve empati
Çılgın profesör ve zeki asistan, yeni taşındıkları laboratuvarda sıradışı deney ve icraatını çocuk seyircilerle buluşturuyor. İnternet ve tablet kullanımı, öfke kontrolü, önyargı ve empati gibi konuların ele alındığı ‘Fantastik Bilim Avcıları-İnteraktif Çocuk Oyunu’nda; ev ve okul içi kurallar, çocukların aileleriyle birlikte izleyip interaktif sohbetlerle değerlendirecekleri şekilde anlatılıyor.
Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi, Mersin
Tarih: 17 Kasım
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 4+
İletişim: (0324) 712 30 61
Ücret: 226 lira
Mızıkacılar Paris’e ulaşabilecek mi?
Yolları Adalet Ormanı’nda kesişen müzisyen dört kafadarın eğlenceli hikâyesi şimdi sahnede. Köpek Bastır, Eşek Fret, Kedi Guendillin ve Horoz Tortolini, Arı Maya’nın yardımıyla bakalım Paris'e ulaşabilecekler mi? Minikler ‘Bremen Mızıkacıları Paris’te’ tiyatrosunda bu sanatçı hayvanların maceralarına şahit olacaklar.
Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi, İstanbul
Tarih: 17 Kasım
Saat: 13.00
Yaş: Belirtilmemiş
İletişim: (0212) 661 38 95
Ücret: 333 lira