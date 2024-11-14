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Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:

#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 20:01

Bu hafta sonu çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği birçok hem eğlenceli hem de öğretici etkinlik var. İsteyen tiyatroya gidebilir isteyen de müzeye…

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Hadi gidelim

Robotlarla iletişime geçebileceksiniz

AKINROBOTICS’in yapmış olduğu tüm robotik çalışmaların bulunduğu İstanbul Robot Müzesi’nde yapay zekâyla çalışan insansı robotlar, hizmet, tarım, arazi, ve endüstriyel robotların yanı sıra birçok robotik çalışma sergileniyor. Müzede çocukların ve yetişkinlerin yeni teknolojilerle tanışmasını ve keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak pek çok alan var. Sadece robotları görmekle kalmayacak, aynı zamanda onlarla iletişim de kurabileceksiniz. 

Yer: Akınsoft Plaza, İstanbul

Tarih: 16-17 Kasım

Saat: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0212) 694 45 65

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Ücret: 180 lira

Hadi gidelim

Minikler kendi gökkuşaklarını yapıyor

Arkas Sanat Öğrenme Programları ekibi tarafından 3-4 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan ‘Gökkuşağının Renkleri’ programı, yaş grubuna uygun masal anlatımıyla 45 dakika sürüyor. Küçükler Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde gerçekleştirilecek atölye etkinliğinde, ebeveynleriyle birlikte rengârenk bir yolculuğa çıkacak ve kendi gökkuşaklarını yapacaklar. Çocukların ince motor becerilerini destekleyen etkinlik aynı zamanda müze bilincini küçük yaşta kazandırmayı amaçlıyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova, Mattheys Köşkü, İzmir

Tarih: 16 Kasım

Saat: 11.00

Yaş: 3-4 (ebeveyn katılımlı)

İletişim: (0850) 307 02 00

Ücret: 350 lira

Hadi gidelim

Önyargı ve empati

Çılgın profesör ve zeki asistan, yeni taşındıkları laboratuvarda sıradışı deney ve icraatını çocuk seyircilerle buluşturuyor. İnternet ve tablet kullanımı, öfke kontrolü, önyargı ve empati gibi konuların ele alındığı ‘Fantastik Bilim Avcıları-İnteraktif Çocuk Oyunu’nda; ev ve okul içi kurallar, çocukların aileleriyle birlikte izleyip interaktif sohbetlerle değerlendirecekleri şekilde anlatılıyor.

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Yer: Silifke Belediyesi Kültür Merkezi, Mersin

Tarih: 17 Kasım

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0324) 712 30 61

Ücret: 226 lira

Hadi gidelim

Mızıkacılar Paris’e ulaşabilecek mi?

Yolları Adalet Ormanı’nda kesişen müzisyen dört kafadarın eğlenceli hikâyesi şimdi sahnede. Köpek Bastır, Eşek Fret, Kedi Guendillin ve Horoz Tortolini, Arı Maya’nın yardımıyla bakalım Paris'e ulaşabilecekler mi? Minikler ‘Bremen Mızıkacıları Paris’te’ tiyatrosunda bu sanatçı hayvanların maceralarına şahit olacaklar.

Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi, İstanbul

Tarih: 17 Kasım

Saat: 13.00

Yaş: Belirtilmemiş

İletişim: (0212) 661 38 95

Ücret: 333 lira

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#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik

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