Hadi gidelim

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Dans edip ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyecekler

â€˜Bir Zebra MÃ¼zikaliâ€™ Ã§ocuklarÄ± Kharo Ã‡Ã¶lÃ¼â€™ne, eÄŸlence ve macera dolu bir yolculuÄŸa davet ediyor. Spor yapmayÄ±, dans etmeyi ve ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeyi seven zebralar, susuzlukla baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±n yollarÄ±nÄ± ararken yeni doÄŸan bir zebra tÃ¼m dengeleri deÄŸiÅŸtirebilir mi?

Yer: Caddebostan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi A Salonu, Ä°stanbul

Tarih: 26 Ekim Cumartesi

Saat: 12.00, 14.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0216) 467 36 00

Ãœcret: 280 liraÂ

SÃ¼rprizlerle dolu gÃ¶steri

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Tinky ve Minky, â€˜Kukuli MÃ¼zikaliâ€™nde Bakkal Amca ile buluÅŸuyor. SÃ¼rprizlerle dolu ve bol ÅŸarkÄ±lÄ± bu keyifli gÃ¶steriyi Ã§ocuklar Ã§ok sevecek.

Yer: Ã‡ayyolu Sahne, Ankara

Tarih: 26 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0533) 653 98 19

Ãœcret: 300 liraÂ

Pedagog onaylÄ± oyun

Tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Haldun Dormenâ€™in tecrÃ¼belerini aktardÄ±ÄŸÄ± â€˜TaÅŸ Devriâ€™ oyununu hem yetiÅŸkinler hem de Ã§ocuklar zevkle izleyebilir. 7 yÄ±ldÄ±r sahnelenen, pedagog onaylÄ± gÃ¶steride sevgi, aile, dostluk, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k ve hayvan sevgisi gibi unsurlar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. EÄŸlenceli danslar da Ã§ocuklarÄ± bekliyor.

Yer: Duru Tiyatro, Watergarden AVM, Ä°stanbul

Tarih: 26 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim: (0216) 338 56 36

Ãœcret: 350 lira

KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi

YÄ±llardÄ±r bir kulede yaÅŸayan Rapunzel ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylemeyi, dans etmeyi ve resim yapmayÄ± Ã§ok seviyor. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne yÃ¼kselen dilek fenerlerini gÃ¶rmeyi de Ã§ok istiyorâ€¦ Minikler â€˜Rapunzelâ€™ oyununda, danslar eÅŸliÄŸinde unutulmaz bir macera yaÅŸayacaklar.

Yer: BAOB Sahne, Bursa

Tarih: 27 Ekim Pazar

Saat: 13.00, 15.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim: (0224) 453 25 73

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Ãœcret: 275 lira

Sorumluluk almayÄ± Ã¶ÄŸretiyor

Birbirinden sevimli Ã¼Ã§ Minyonâ€™un iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin sebeplerini araÅŸtÄ±rmasÄ±yla baÅŸlayan â€˜Minyonlar MÃ¼zikaliâ€™nde kitap okumak, dÃ¼zenli beslenmek ve Ã§evreyi temiz tutmak gibi konularÄ±n Ã¶neminden bahsediliyor.

Yer: Kapadokya KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi, NevÅŸehir

Tarih: 27 Ekim

Saat: 14.00, 17.30

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0384) 219 30 08

Ãœcret: 224 lira

BÃ¼yÃ¼lÃ¼ fabrikada macera

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ Ã§ikolatacÄ±sÄ± Bay Wonka kayÄ±p biletleri bulan Ã§ocuklara bÃ¼yÃ¼lÃ¼ fabrikasÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor. â€˜Charlieâ€™nin Ã‡ikolata FabrikasÄ±ndaâ€™ isimli oyunda minikler, Bay Wonkaâ€™nÄ±n danslarÄ± eÅŸliÄŸinde heyecan dolu anlara tanÄ±klÄ±k edecekler.Â

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Yer: Yahya Kemal BeyatlÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi KÃ¼Ã§Ã¼k Salon, TekirdaÄŸ

Tarih: 27 Ekim

Saat: 14.00, 16.00

YaÅŸ: SÄ±nÄ±rsÄ±z

Ä°letiÅŸim: (0282) 280 17 00

Ãœcret: 250 lira