Hadi gidelim

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Sergi gezip resim yapacaklar

Çocuklar önce Pera Müzesi’ndeki ‘Hesaplar ve Tesadüfler’ sergisini rehberli tur eşliğinde gezecekler. Ardından ‘Tablom Çiçek Açıyor’ etkinliğinde, sergide gördükleri rengârenk eserlerden ilhamla boyadıkları kahve filtrelerini ıslatacaklar. Böylece farklı renklerin birleşimiyle tesadüfi desenler oluşacak. Sonra onları kartonlara yapıştıracaklar.

Yer: Pera Müzesi, İstanbul

Tarih: 19 Ekim Cumartesi

Saat: 10.30

Yaş: 4-6 yaş

İletişim: (0212) 334 99 00

Ücret: 250 lira

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Prensesin dileğini gerçekleştirelim

Rapunzel’in rengârenk ve büyülü dünyasına çocuklar da davetli. Yıllardır hiç dışarıya çıkmadan bir kulede yaşayan prensesin en büyük hayali her yıl yaş gününde gökyüzüne yükselen dilek fenerlerini daha yakından görebilmek. Şarkılar ve dansların bir arada olduğu ‘Rapunzel Çocuk Tiyatrosu’nda minikler çok eğlenecekler.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi, İstanbul

Tarih: 19 Ekim

Saat: 13.00

Yaş: 3+

İletişim: (0537) 577 11 66

Ücret: 282 lira

Ejder gözünün peşinde

Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı ‘Minecraft-Nether Macerası’ adlı oyunda eşsiz bir serüvene atılıyor. Birlikten kuvvet doğduğunu ve cesaretin en değerli şey olduğunu bilen savaşçılarımız köylüleri özgür bırakmak ve dünyayı eski haline döndürmek için portalı kullanarak Nether’e girecekler ve ejder gözünü bulacaklar.

Yer: Alternaif Tiyatro, Kocaeli

Tarih: 19 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0533) 744 68 49

Ücret: 280 lira

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El becerilerini geliştirecekler

Minikler ‘Seramik Atölyesi-Çocuk’ etkinliğinde kile şekil vererek harikalar yaratacak ve el becerilerini geliştirecekler. Hayal güçleriyle oluşturdukları eserleriyle sanatın tadını çıkaracaklar. Atölyedeki etkinlik uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Yer: Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Ankara

Tarih: 20 Ekim Pazar

Saat: 12.00

Yaş: 5-13

İletişim: (0312) 312 13 04-05

Ücret: 880 lira