Hadi gidelim

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HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER
Üç Minyon’un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmasıyla başlayan ‘Minyonlar Müzikali’nde kitap okumak, düzenli beslenmek ve çevreyi temiz tutmak gibi konuların öneminden bahsediliyor.
Yer: Havza Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Samsun
Tarih: 12 Ekim Cumartesi
Saat: 11.30, 13.30
Yaş: 2+
İletişim: (0362) 714 40 85
Ücret: 224 lira
MİNİKLER ŞARKILARA EŞLİK EDECEK
‘Kurbağa Prens’ oyunu çocukları masalların büyülü dünyasına davet ediyor. Kurbağa Prens ve arkadaşlarının dostluk, sevgi ve dürüstlükle mutlu olmanın sırrını anlatacağı macerada minikler şarkılar ve danslarla çok eğlenecekler.
Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul
Tarih: 12 Ekim
Saat: 13.00
Yaş: 3+
İletişim: (0212) 246 55 50
Ücret: 330 lira
BÜYÜLEYİCİ KOSTÜMLERLE RENKLİ BİR GÖSTERİ
Dorothy ve sadık köpeği Toto ile büyülü Oz diyarında unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Dostluk, cesaret ve kalbin gücüne odaklanan ‘OZ Büyücüsü’ oyununda çocuklar, Sarı Tuğla Yolu’nda Korkuluk, Teneke Adam, Korkak Aslan ve daha birçok karakterle tanışacaklar. Bu büyüleyici macera çocuklara şarkılar, kostümler ve kahkahalarla unutulmaz anlar yaşatacak.
Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi, Eskişehir
Tarih: 12 Ekim
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0222) 233 05 82
Ücret: 257,50 lira
YARDIMSEVER KEDİ
Laponya’nın huzurlu topraklarında Kral’ın altın tacı çalınır ve en güvenilir askerler bile haydudu bulamaz. Fakat Kral’ın umudu tükenmemiştir. Kıvrak zekâsı, çevikliği ve yardımseverliğiyle Çizmeli Kedi gelir aklına. ‘Çizmeli Kedi’ oyununu çocuklar çok sevecek.
Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, İstanbul
Tarih: 12 Ekim
Saat: 13.00
Yaş: 2+
İletişim: (0216) 338 56 36
Ücret: 336 ila 392 lira
AFACANLAR DOĞAYI KORUYOR
Sevimli Patiler Paw Patrol’den; Chase, Skye, Marshall, Zuma ve Rubble ormanın güvenliğini sağlamak ve doğanın dengesini korumak için yeni bir maceraya atılıyor. Kitap okumanın faydalarını, nezaket kurallarını, ağaçların doğamıza katkılarını ve erken yatıp erken kalkmanın önemini çocuklar ‘Paw Patrol Dostluk Devriyesi’ oyununda keşfedecekler.
Yer: İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Kocaeli
Tarih: 13 Ekim
Saat: 12.00, 13.15, 14.30, 15.45
Yaş: 2+
İletişim: (0262) 311 59 00
Ücret: 300 lira
DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇİKOLATACISI
Beş sezondur severek izlenen, pedagog onaylı müzikli çocuk oyunu ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ çocukları bekliyor. Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonka, biletleri bulan çocuklara daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdirmeye karar verir. Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödülü vermeyi planlar. Diğer çocuklar biletleri bulmak için farklı yollar denerken Charlie tamamen şans eseri bileti bulur ve macera başlar.
Yer: Torium Sahne, İstanbul
Tarih: 13 Ekim Pazar
Saat: 13.00
Yaş: 2+
İletişim: (0542) 336 59 99
Ücret: 350 lira
YAPAY ORMANDA HEYECANLI ANLAR
Hansel ve Gretel’in modern yorumuyla sahneye taşınan oyunda, iki kardeş çevre ödevlerini yaparken yapay ormanda tehlikeli bir maceraya atılıyor. Doğaya zarar veren Cadı BetMet’i durdurmaksa onların en büyük görevi. ‘Hansel ve Gretel Doğa Dostları’ oyununda çocukları heyecanlı anlar bekliyor.
Yer: İstinye Park İstinye Saloon Ana Sahne, İstanbul
Tarih: 13 Ekim
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: Sınırsız
İletişim: (0212) 345 55 55
Ücret: 300 lira
GERÇEK VE HAYAL İÇ İÇE
‘Kırmızı Başlıklı Kız’ masalı, Doğa ve Rüzgâr adlı iki kardeşin gözünden yeniden canlanıyor! Büyükannelerinin evinde masal anlatmaya başlayan Doğa, kardeşi Rüzgâr ile kendilerini bir anda masalın içinde bulur. Gerçek ve hayalin iç içe geçtiği bu eğlenceli ve heyecan dolu oyunda, siz de bu maceraya katılın!
Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul
Tarih: 13 Ekim
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0212) 246 55 50
Ücret: 330 lira
DENİZKIZI SUYUN ÜSTÜNDE!
Ariel insanların dünyasına olan merakını gizlice denizin yüzeyine çıkarak gidermeye çalışır. Bu sırada yakışıklı bir prensle tanışır. Ancak aşkının ve hayallerinin peşinden giderken Ursula’nın hain planlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. ‘Deniz Kızı Ariel’ isimli bu interaktif çocuk oyununda çocuklar denizaltı krallığıyla tanışacaklar.
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 13 Ekim
Saat: 13.00, 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0216) 208 96 98
Ücret: 275 lira
GİZEMLİ BİR SERÜVEN
Karlar Ülkesi’nin sevilen çizgi karakterleri Elsa, Anna, Olaf, Sven ve Kristof gizemli bir serüvenle ’Karlar Ülkesi-Kayıp Eldiven’ oyununda minik dostları için tiyatro sahnesinde!
Yer: Düzce Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi
Tarih: 13 Ekim
Saat: 14.00, 16.00
Yaş: 3+
İletişim: (0380) 523 43 22
Ücret: 250 lira