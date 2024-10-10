Hadi gidelim

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HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER





Üç Minyon’un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmasıyla başlayan ‘Minyonlar Müzikali’nde kitap okumak, düzenli beslenmek ve çevreyi temiz tutmak gibi konuların öneminden bahsediliyor.

Yer: Havza Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Samsun

Tarih: 12 Ekim Cumartesi

Saat: 11.30, 13.30

Yaş: 2+

İletişim: (0362) 714 40 85

Ücret: 224 lira

MİNİKLER ŞARKILARA EŞLİK EDECEK





‘Kurbağa Prens’ oyunu çocukları masalların büyülü dünyasına davet ediyor. Kurbağa Prens ve arkadaşlarının dostluk, sevgi ve dürüstlükle mutlu olmanın sırrını anlatacağı macerada minikler şarkılar ve danslarla çok eğlenecekler.

Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul

Tarih: 12 Ekim

Saat: 13.00

Yaş: 3+

İletişim: (0212) 246 55 50

Ücret: 330 lira

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BÜYÜLEYİCİ KOSTÜMLERLE RENKLİ BİR GÖSTERİ





Dorothy ve sadık köpeği Toto ile büyülü Oz diyarında unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Dostluk, cesaret ve kalbin gücüne odaklanan ‘OZ Büyücüsü’ oyununda çocuklar, Sarı Tuğla Yolu’nda Korkuluk, Teneke Adam, Korkak Aslan ve daha birçok karakterle tanışacaklar. Bu büyüleyici macera çocuklara şarkılar, kostümler ve kahkahalarla unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi, Eskişehir

Tarih: 12 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0222) 233 05 82

Ücret: 257,50 lira

YARDIMSEVER KEDİ





Laponya’nın huzurlu topraklarında Kral’ın altın tacı çalınır ve en güvenilir askerler bile haydudu bulamaz. Fakat Kral’ın umudu tükenmemiştir. Kıvrak zekâsı, çevikliği ve yardımseverliğiyle Çizmeli Kedi gelir aklına. ‘Çizmeli Kedi’ oyununu çocuklar çok sevecek.

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Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, İstanbul

Tarih: 12 Ekim

Saat: 13.00

Yaş: 2+

İletişim: (0216) 338 56 36

Ücret: 336 ila 392 lira

AFACANLAR DOĞAYI KORUYOR





Sevimli Patiler Paw Patrol’den; Chase, Skye, Marshall, Zuma ve Rubble ormanın güvenliğini sağlamak ve doğanın dengesini korumak için yeni bir maceraya atılıyor. Kitap okumanın faydalarını, nezaket kurallarını, ağaçların doğamıza katkılarını ve erken yatıp erken kalkmanın önemini çocuklar ‘Paw Patrol Dostluk Devriyesi’ oyununda keşfedecekler.

Yer: İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Kocaeli

Tarih: 13 Ekim

Saat: 12.00, 13.15, 14.30, 15.45

Yaş: 2+

İletişim: (0262) 311 59 00

Ücret: 300 lira

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DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇİKOLATACISI





Beş sezondur severek izlenen, pedagog onaylı müzikli çocuk oyunu ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ çocukları bekliyor. Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonka, biletleri bulan çocuklara daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdirmeye karar verir. Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödülü vermeyi planlar. Diğer çocuklar biletleri bulmak için farklı yollar denerken Charlie tamamen şans eseri bileti bulur ve macera başlar.

Yer: Torium Sahne, İstanbul

Tarih: 13 Ekim Pazar

Saat: 13.00

Yaş: 2+

İletişim: (0542) 336 59 99

Ücret: 350 lira

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YAPAY ORMANDA HEYECANLI ANLAR





Hansel ve Gretel’in modern yorumuyla sahneye taşınan oyunda, iki kardeş çevre ödevlerini yaparken yapay ormanda tehlikeli bir maceraya atılıyor. Doğaya zarar veren Cadı BetMet’i durdurmaksa onların en büyük görevi. ‘Hansel ve Gretel Doğa Dostları’ oyununda çocukları heyecanlı anlar bekliyor.

Yer: İstinye Park İstinye Saloon Ana Sahne, İstanbul

Tarih: 13 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: Sınırsız

İletişim: (0212) 345 55 55

Ücret: 300 lira

GERÇEK VE HAYAL İÇ İÇE





‘Kırmızı Başlıklı Kız’ masalı, Doğa ve Rüzgâr adlı iki kardeşin gözünden yeniden canlanıyor! Büyükannelerinin evinde masal anlatmaya başlayan Doğa, kardeşi Rüzgâr ile kendilerini bir anda masalın içinde bulur. Gerçek ve hayalin iç içe geçtiği bu eğlenceli ve heyecan dolu oyunda, siz de bu maceraya katılın!

Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul

Tarih: 13 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0212) 246 55 50

Ücret: 330 lira

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DENİZKIZI SUYUN ÜSTÜNDE!





Ariel insanların dünyasına olan merakını gizlice denizin yüzeyine çıkarak gidermeye çalışır. Bu sırada yakışıklı bir prensle tanışır. Ancak aşkının ve hayallerinin peşinden giderken Ursula’nın hain planlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. ‘Deniz Kızı Ariel’ isimli bu interaktif çocuk oyununda çocuklar denizaltı krallığıyla tanışacaklar.

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İstanbul

Tarih: 13 Ekim

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0216) 208 96 98

Ücret: 275 lira

GİZEMLİ BİR SERÜVEN





Karlar Ülkesi’nin sevilen çizgi karakterleri Elsa, Anna, Olaf, Sven ve Kristof gizemli bir serüvenle ’Karlar Ülkesi-Kayıp Eldiven’ oyununda minik dostları için tiyatro sahnesinde!

Yer: Düzce Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi

Tarih: 13 Ekim

Saat: 14.00, 16.00

Yaş: 3+

İletişim: (0380) 523 43 22

Ücret: 250 lira