Hadi gidelim

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‘KUĞU GÖLÜ’ TİYATRO SAHNESİNDE
Çaykovski’nin klasik bale eseri ‘Kuğu Gölü’ çocuklar için tiyatroya uyarlandı. Bu uyarlamada çocuklara cesaret, doğa sevgisi, yardımlaşma ve güçlü arkadaşlık duyguları aşılanıyor.
Yer: İstanbul, Kadıköy Eğitim Sahnesi
Tarih: 5 Ekim 2024
Saat: 13.00/15.00
Yaş: 3 yaş ve üzeri
İletişim: (0537) 577 11 66
Ücret: 392 lira
NEON IŞIKLAR ALTINDA RESİM ÇİZİN
İstanbul Diyalog Müzesi’nin Paint in the Dark adlı etkinliğinde sıradışı bir resim atölyesi deneyimi yaşanıyor. Neon ışıklar altında hayal gücünüzü çalıştırarak resim yapabilirsiniz.
Yer: İstanbul, İstanbul Diyalog Müzesi
Tarih: 5-6 Ekim 2024
Saat: 14.00
Yaş: 12 yaş altı için uygundur. 7 yaşına kadar çocuklar ebeveynleriyle katılabilir.
İletişim: (0212) 272 66 44
Ücret: 700 lira
GELECEĞİN ŞEF ADAYLARI İÇİN
Eataly küçük şefler için ‘Minik Eller Pizza Pişiriyor’ etkinliği düzenliyor. Çocukların hem eğleneceği hem de mutfaktaki hünerlerini sergileyebilecekleri bu etkinliğin menüsünde margarita pizza ve Nutella’lı calzone var.
Yer: İstanbul, Eataly Mutfak Atölyesi
Tarih: 5 Ekim 2024
Saat: 12.30
Yaş: Belirtilmemiş
İletişim: (0212) 336 66 00
Ücret: 1.750 lira
ÖRÜMCEK ADAM GERİ DÖNDÜ
Marvel'ın en sevilen karakterlerinden Peter Parker’ın (Örümcek Adam) hikâyesi tiyatro oyunu oldu. Çocuklar ünlü çizgi roman karakterinin dünyasını daha yakından tanıyacak.
Yer: Ankara, Actor Studio Panora AVM
Tarih: 5 Ekim 2024
Saat: 16.00
Yaş: Belirtilmemiş
İletişim: (0555) 992 52 82
Ücret: 224 lira
İŞ SANAT'TAN ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAP
İş Sanat’ın Müzede Gör serisinden çıkan ‘Özlem ve Soyut&Somut Kardeşler’ kitabı çocukları Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserlerle buluşturuyor. Ayşegül Sönmez’in kaleme aldığı hikâye, Boğaz'ı özleyen kılıçbalığı heykeli ‘Özlem’ ve Soyut & Somut Kardeşler üzerinden soyut ve somut sanatın farklarını eğlenceli bir dille anlatıyor. Detaylı bilgi için İş Sanat'ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.