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Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:

#Çocuk#Etkinlik#Tiyatro
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 13:43

Çocuklar bu hafta tiyatro oyunlarına gidip eğlenecek, resim ve yemek atölyelerindeyse becerilerini geliştirecek.

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‘KUĞU GÖLÜ’ TİYATRO SAHNESİNDE

Hadi gidelim

Çaykovski’nin klasik bale eseri ‘Kuğu Gölü’ çocuklar için tiyatroya uyarlandı. Bu uyarlamada çocuklara cesaret, doğa sevgisi, yardımlaşma ve güçlü arkadaşlık duyguları aşılanıyor.

Yer: İstanbul, Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 13.00/15.00

Yaş: 3 yaş ve üzeri

İletişim: (0537) 577 11 66

Ücret: 392 lira

 

NEON IŞIKLAR ALTINDA RESİM ÇİZİN

Hadi gidelim

İstanbul Diyalog Müzesi’nin Paint in the Dark adlı etkinliğinde sıradışı bir resim atölyesi deneyimi yaşanıyor. Neon ışıklar altında hayal gücünüzü çalıştırarak resim yapabilirsiniz.

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Yer: İstanbul, İstanbul Diyalog Müzesi

Tarih: 5-6 Ekim 2024

Saat: 14.00

Yaş: 12 yaş altı için uygundur. 7 yaşına kadar çocuklar ebeveynleriyle katılabilir. 

İletişim: (0212) 272 66 44

Ücret: 700 lira

 

GELECEĞİN ŞEF ADAYLARI İÇİN

Hadi gidelim

Eataly küçük şefler için ‘Minik Eller Pizza Pişiriyor’ etkinliği düzenliyor. Çocukların hem eğleneceği hem de mutfaktaki hünerlerini sergileyebilecekleri bu etkinliğin menüsünde margarita pizza ve Nutella’lı calzone var.

Yer: İstanbul, Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 12.30

Yaş: Belirtilmemiş

İletişim: (0212) 336 66 00

Ücret: 1.750 lira

 

ÖRÜMCEK ADAM GERİ DÖNDÜ

Hadi gidelim

Marvel'ın en sevilen karakterlerinden Peter Parker’ın (Örümcek Adam) hikâyesi tiyatro oyunu oldu. Çocuklar ünlü çizgi roman karakterinin dünyasını daha yakından tanıyacak.

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Yer: Ankara, Actor Studio Panora AVM

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 16.00

Yaş: Belirtilmemiş

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 224 lira

 

İŞ SANAT'TAN ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAP

Hadi gidelim

İş Sanat’ın Müzede Gör serisinden çıkan ‘Özlem ve Soyut&Somut Kardeşler’ kitabı çocukları Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserlerle buluşturuyor. Ayşegül Sönmez’in kaleme aldığı hikâye, Boğaz'ı özleyen kılıçbalığı heykeli ‘Özlem’ ve Soyut & Somut Kardeşler üzerinden soyut ve somut sanatın farklarını eğlenceli bir dille anlatıyor. Detaylı bilgi için İş Sanat'ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

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#Çocuk#Etkinlik#Tiyatro

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