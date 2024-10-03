Hadi gidelim

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‘KUĞU GÖLÜ’ TİYATRO SAHNESİNDE





Çaykovski’nin klasik bale eseri ‘Kuğu Gölü’ çocuklar için tiyatroya uyarlandı. Bu uyarlamada çocuklara cesaret, doğa sevgisi, yardımlaşma ve güçlü arkadaşlık duyguları aşılanıyor.

Yer: İstanbul, Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 13.00/15.00

Yaş: 3 yaş ve üzeri

İletişim: (0537) 577 11 66

Ücret: 392 lira

NEON IŞIKLAR ALTINDA RESİM ÇİZİN





İstanbul Diyalog Müzesi’nin Paint in the Dark adlı etkinliğinde sıradışı bir resim atölyesi deneyimi yaşanıyor. Neon ışıklar altında hayal gücünüzü çalıştırarak resim yapabilirsiniz.

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Yer: İstanbul, İstanbul Diyalog Müzesi

Tarih: 5-6 Ekim 2024

Saat: 14.00

Yaş: 12 yaş altı için uygundur. 7 yaşına kadar çocuklar ebeveynleriyle katılabilir.

İletişim: (0212) 272 66 44

Ücret: 700 lira

GELECEĞİN ŞEF ADAYLARI İÇİN





Eataly küçük şefler için ‘Minik Eller Pizza Pişiriyor’ etkinliği düzenliyor. Çocukların hem eğleneceği hem de mutfaktaki hünerlerini sergileyebilecekleri bu etkinliğin menüsünde margarita pizza ve Nutella’lı calzone var.

Yer: İstanbul, Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 12.30

Yaş: Belirtilmemiş

İletişim: (0212) 336 66 00

Ücret: 1.750 lira

ÖRÜMCEK ADAM GERİ DÖNDÜ





Marvel'ın en sevilen karakterlerinden Peter Parker’ın (Örümcek Adam) hikâyesi tiyatro oyunu oldu. Çocuklar ünlü çizgi roman karakterinin dünyasını daha yakından tanıyacak.

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Yer: Ankara, Actor Studio Panora AVM

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 16.00

Yaş: Belirtilmemiş

İletişim: (0555) 992 52 82

Ücret: 224 lira

İŞ SANAT'TAN ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAP





İş Sanat’ın Müzede Gör serisinden çıkan ‘Özlem ve Soyut&Somut Kardeşler’ kitabı çocukları Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserlerle buluşturuyor. Ayşegül Sönmez’in kaleme aldığı hikâye, Boğaz'ı özleyen kılıçbalığı heykeli ‘Özlem’ ve Soyut & Somut Kardeşler üzerinden soyut ve somut sanatın farklarını eğlenceli bir dille anlatıyor. Detaylı bilgi için İş Sanat'ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.