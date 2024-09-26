Hadi gidelim

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Müzik ve macera dolu

Gizem dolu bir adada düzenlenecek olan ‘Renkli Notalar Müzik Yarışması’, müzikseverleri ve maceraperestleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Çayırlar ve Misketler aileleri arasında rekabetin doruğa çıktığı yarışmada, ailelerin en küçük üyeleri adada kaybolunca olaylar beklenmedik bir hâl alıyor. Birbirlerinden pek hoşlanmayan bu iki ailenin üyeleri, kaybolan çocukları bulmak ve sürprizlerle dolu adanın gizemlerini çözmek için bir araya gelmek zorunda kalıyor. Bu renkli müzik şöleni hem heyecanlı bir hikâyeye hem de unutulmaz müzik performanslarına sahne olacak. Kaçırmayın.

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Film adı: ‘Kare Takımı: Gizemli Ada’

Yaş sınırı: 3+

Ücret: 60-150 lira arası

Ailece izlenebilecek keyifli bir animasyon filmi. Tembel ama bir o kadar meraklı sokak köpeği Samson, dansçı olan Margot ile tanışır. Margot, tiyatronun en büyük dansçısının köpeği olarak gösterinin yıldızıdır. Ancak büyük gösteri öncesi bir sorun ortaya çıkar: Tiyatro için hazırlanan taç kaybolur. Samson ve Margot, bu gizemi çözmek için eğlenceli ve heyecan dolu bir maceraya atılırlar.

Film adı: ‘Köpekler Firarda’

Yaş sınırı: 6+

Ücret: Öğrenci 140, tam 160 lira

Çiğdem Sezer ‘İçli Bir Çubuk Kraker’ adlı yeni kitabında meraklı ve cesur bir çocuğun büyüme yolculuğunu anlatıyor. Mahalle yaşamına tanıklık ederken, kendi hikâyesini oluşturmaya çalışan çocuğun, farklı yaşlardan insanlarla kurduğu sıcak iletişim geçmişle günümüzü harmanlıyor. Sevgiyi ve şefkati yücelten roman, meslek seçiminden dayanışmaya, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların kucaklanmasından okullardaki zorbalığa direnmeye kadar pek çok konuda ilham veriyor.

Yazar: Çiğdem Sezer

Tür: Roman

Yaş: 4-5-6 sınıflar

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

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Ücret: 150 lira

Küçük kâşifleri sualtının derinliklerine, okyanusun en gizemli noktalarına götürecek harika bir macera. Denizaltı olan Virgül ve onun süper biliminsanı amcası Demir Taş denizlerin en derinlerinde ne olduğunu keşfetmek için dalıyorlar. Ama işler planlandığı gibi gitmiyor. Bir anda kendilerini Mariana Çukuru'nun derinliklerinde buluyorlar. Kocaman mağaralar ve büyülü bir sualtı dünyası onları bekliyor. Bu film, eğlence, heyecan ve sürprizlerle dolu.

Film adı: ‘Harika Kanatlar: Dünya Turu’

Yaş sınırı: 0-6 yaş arası

Ücret: 120-175 lira arasında.