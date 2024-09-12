Hadi gidelim

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BOL KAHKAHALI BÄ°R OYUN

YaÅŸlÄ± deÄŸirmencinin, oÄŸlu Rikiâ€™ye miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, konuÅŸan, dans eden ve ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen Ã‡izmeli Kedi, Rikiâ€™yi kraliyet sarayÄ±na kadar uzanan eÄŸlenceli ve komik bir maceraya sÃ¼rÃ¼kler. Dostluk, cesaret ve bolca kahkahayla dolu â€˜Ã‡izmeli Kediâ€™ tiyatro oyununu kaÃ§Ä±rmayÄ±n.

Yer: Kepez Belediyesi Turhan Mildon KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Ã‡anakkale

Tarih: 14 EylÃ¼l Cumartesi

Saat: 14.00-16.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0286) 263 64 64

Ãœcret: 250 lira

Ã‡OCUKLARIN FAVORÄ°SÄ°

Buzlar diyarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼leyici atmosferinde geÃ§en gizemli bir serÃ¼ven Ã§ocuklarÄ± bekliyor. â€˜Karlar Ãœlkesi KayÄ±p Eldivenâ€™ bu kez NiÄŸdeâ€™deki miniklerle buluÅŸacak ve onlara unutulmaz bir deneyim yaÅŸatacak.

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Yer: NiÄŸde Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi

Tarih: 14 EylÃ¼l

Saat: 14.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim: 444 51 01

Ãœcret: 250 lira

DOÄžA SEVGÄ°SÄ°NÄ° AÅžILIYOR

OrmanÄ±n derinliklerinde, bal arÄ±larÄ± ve diÄŸer canlÄ±lar yaklaÅŸan tehlikeden habersizdir. EÅŸekarÄ±sÄ±, KraliÃ§e Cassandraâ€™yÄ± hedef alan kÃ¶tÃ¼ planÄ±nÄ± uygulamak Ã¼zeredir. Ancak doÄŸanÄ±n dengesini korumak ve enerji kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± bilinÃ§li kullanmanÄ±n Ã¶nemini anlatmak iÃ§in Ã‡iÃ§ek Perisi devreye girer. KÃ¼Ã§Ã¼k izleyiciler iÃ§in doÄŸa sevgisini aÅŸÄ±layan â€˜ArÄ± Maya YeÅŸil DÃ¼nyaâ€™ adlÄ± tiyatro oyununda, iyilik ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n heyecan dolu mÃ¼cadelesine tanÄ±k oluyoruz.

Yer: Ã‡ukurova Belediyesi Orhan Kemal KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Adana

Tarih: 14 EylÃ¼l

Saat: 14.00-16.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0322) 239 64 64

Ãœcret: 200 lira

SÄ°HÄ°RBAZLAR, PALYAÃ‡OLAR, RENKLÄ° ÅžOVLARâ€¦

Ankara Ã‡ocuk Sirki Ã§ocuklara Ã¶zel bÃ¼yÃ¼leyici sirk gÃ¶sterileriyle unutulmaz bir eÄŸlence sunuyor. Sihirbaz, tahta bacak, jonglÃ¶r, palyaÃ§o ve bubble showâ€™larla renkli ve heyecan dolu bir maceraya hazÄ±r olun.

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Yer: Åžato Yazar Sahne, Ankara

Tarih: 14 EylÃ¼l

Saat: 15.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0505) 693 85 22

Ãœcret: 220 lira

EÄžLENCELÄ° VE BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°CÄ°

Altan Tezelâ€™in yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi â€˜Zaman Makinesi-Alexander Graham Bellâ€™ isimli tiyatro oyunu Ã§ocuklarÄ± eÄŸlendiren ve bilgilendiren bir yolculuk. Zaman makinesi tasarlayan iki arkadaÅŸ kazara 1876 yÄ±lÄ±na gidip Graham Bellâ€™in telefonu icat ettiÄŸi ana tanÄ±klÄ±k ederler. Bell ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze getirirken ortaya Ã§Ä±kan komik durumlar hem kahkaha dolu anlar hem de bilim tarihine dair deÄŸerli bilgiler veriyor.

Yer: Tiyatro 34, Ä°stanbul

Tarih: 14 EylÃ¼l

Saat: 15.00

YaÅŸ: 5+

Ä°letiÅŸim: (0538) 638 78 34

Ãœcret: 444 lira

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DOSTLUÄžU VE SORUMLULUÄžU Ã–ÄžRETÄ°YOR

Yaramaz Pinokyoâ€™nun bÃ¼yÃ¼leyici orman perisiyle tanÄ±ÅŸÄ±p gerÃ§ek bir Ã§ocuk olma yolculuÄŸunu izlerken Ã§ocuklar keyifli vakit geÃ§irecek ve Ã¶nemli dersler alacaklar. â€˜Pinokyo Ã‡ocuk Tiyatrosuâ€™ dostluk, iyilik ve sorumluluÄŸu eÄŸlenceli bir hikÃ¢yeyle anlatÄ±yor.

Yer: NiÄŸde Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi

Tarih: 14 EylÃ¼l

Saat: 16.00

YaÅŸ: 3-10

Ä°letiÅŸim: 444 51 01

Ãœcret: 230 lira

GÃ–STERÄ°YE KATILMA FIRSATI

AlÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, interaktif ve eÄŸlence dolu â€˜Bubble Show GÃ¶sterisiâ€™nde Ã§ocuklar hem heyecanlanacak hem de sahneye Ã§Ä±kma fÄ±rsatÄ± bulacak.

Yer: Åžato Yazar Sahne, Ankara

Tarih: 14 EylÃ¼l

Saat: 17.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0505) 693 85 22

Ãœcret: 140 lira

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CESARET VE DAYANIÅžMANIN Ã–NEMÄ°

KÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶rdÃ¼kleri evlerinden kaÃ§an eÅŸek, kÃ¶pek, kedi ve horozun Bremenâ€™de mÃ¼zisyen olma hayaliyle Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yolculuk beklenmedik bir dostluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r. YolculuklarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir evdeki hÄ±rsÄ±zlarÄ± korkutup kaÃ§Ä±ran bu dÃ¶rt kafadar hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± o evde huzurla geÃ§irirler. Komik ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ â€˜Bremen MÄ±zÄ±kacÄ±larÄ±â€™ oyunu kÃ¼Ã§Ã¼k izleyicilerine cesaret ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemini hatÄ±rlatÄ±yor.

Yer: Aksaray KÃ¼ltÃ¼r Merkezi

Tarih: 15 EylÃ¼l Pazar

Saat: 13.00-14.30

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0382) 215 52 68

Ãœcret: 200 lira

DÃœÅžLER DÄ°YARINDA EÄ°NSTEÄ°Nâ€™LA BULUÅžALIMÂ

DÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸini ÅŸekillendirecek Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, matematiÄŸin eÄŸlenceli ve Ã¶nemli yanlarÄ±nÄ± â€˜DÃ¼ÅŸler DiyarÄ±nda Matematikâ€™ oyununda, Albert Einsteinâ€™Ä±n rehberliÄŸinde keÅŸfedebilirler.

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Yer: Ã‡orlu Memduh Åževket Esendal Sahnesi, TekirdaÄŸ

Tarih: 15 EylÃ¼l

Saat: 13.00

YaÅŸ: SÄ±nÄ±r yok

Ä°letiÅŸim: (0282) 684 76 87

Ãœcret: 224 lira

Ã–FKE KONTROLÃœNDEN EMPATÄ°YE

Ã‡Ä±lgÄ±n ProfesÃ¶r ve Zeki Asistan â€˜Fantastik Bilim AvcÄ±larÄ±â€™ oyununda Ã§ocuklarla buluÅŸuyor. Ä°nternet ve tablet kullanÄ±mÄ±ndan Ã¶fke kontrolÃ¼ne, Ã¶nyargÄ±dan empatiye kadar pek Ã§ok Ã¶nemli konuyu sohbetlerle ele alacak bu eÄŸitim programÄ± ailece keyifle izleyebileceÄŸiniz bir etkinlik.

Yer: 01 Burda PGM Sahne, Adana

Tarih: 15 EylÃ¼l

Saat: 13.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim: (0322) 880 00 01

Ãœcret: 200 ve 250 lira

TARÄ°HÃ–NCESÄ° DÃ–NEME GÄ°DÄ°YORUZ

Sanat ve eÄŸlencenin buluÅŸtuÄŸu â€˜Efsane Dinozorlarâ€™ gÃ¶sterisi ziyaretÃ§ilere dinozorlarÄ±n heybetini ve tarihÃ¶ncesi dÃ¶nemin bÃ¼yÃ¼sÃ¼nÃ¼ yansÄ±tacak. CanlÄ± dinozor kuklalarÄ±yla mezozoik dÃ¶nem, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici bir ÅŸekilde sahnede olacak!

Yer: TED Ankara Koleji Sahne SanatlarÄ± ve GÃ¶steri Merkezi, Ankara

Tarih: 15 EylÃ¼l

Saat: 19.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim: (0312) 586 90 40

Ãœcret: 336 ila 1.100 lira