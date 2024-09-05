Hadi gidelim

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Çocuklar çikolata yapıyor
Bu hafta sonu çocuklar kakao çekirdeğinin çikolataya dönüşme yolculuğunu Çocuk Çikolata Atölyesi’nde deneyimleyerek öğrenecek ve lezzetli çikolatalar hazırlayacaklar. Atölye sonunda günün anısına özel sertifika ve hazırladıkları çikolatalarla evlerine dönecekler.
Yer: İstanbul, Veliefendi Kahve Dünyası
Tarih: 7-8 Eylül
Saat: 10.30
Yaş: 4-10
İletişim: (0212) 543 16 53
Ücret: 650 lira
Küçük izleyicilere baloncuk şovu
Çocukların bayıldığı gösterilerden biri olan Bubble Show bu defa Ankara’da. Baloncuk şovun yanı sıra sahnede illüzyonla birleşen gösteri aynı zamanda interaktif bir şekilde çocukları da olaya dahil ediyor.
Yer: Ankara, Max Sahne
Tarih: 7 Eylül
Saat: 13.00/15.00
Yaş: 2+
İletişim: (0535) 721 53 37
Ücret: 154 lira
Karlar Kraliçesi sahnede
Disney'in popüler animasyonlarından ‘Frozen’ tiyatro oyunu oldu. ‘Elsa-Karlar Kraliçesi’nde Elsa, Anna ve Olaf'ın heyecanlı macerasına davetlisiniz.
Yer: Kayseri, Erciyes Kültür Merkezi
Tarih: 7 Eylül
Saat: 13.00/15.00
Yaş: Yaş sınırı yok
İletişim: (0352) 438 28 28
Ücret: 220 lira
Çocukların en sevdiği kedi
Yaşlı değirmenci, oğlu Riki’ye miras olarak çizmeli bir kedi bırakırsa ne olur? Konuşan, dans eden ve şarkı söyleyen Çizmeli Kedi ve sahibi Riki’nin kralın sarayına uzanan eğlenceli ve komik macerası şimdi ‘Çizmeli Kedi’ oyunuyla sahnede.
Yer: Kastamonu, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi
Tarih: 7 Eylül
Saat: 14.00/16.00
Yaş: 2-8 yaş
İletişim: (0545) 426 59 37
Ücret: 250 lira
Hayal güçlerini keşfedecekler
Çocuk atölyesi ‘Gez, Bak, Çiz’ 7–11 yaş aralığındaki çocukları Arter’in güncel sergilerini keşfetmeye çağırıyor. Arter’in rehber ekibi eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turuyla başlayan buluşmalarda, çocuklar sergilenen yapıtlar üzerine sohbet ediyor ve bu yapıtlardan yola çıkarak kendi çizimlerini üretiyor.
Yer: İstanbul, Arter
Tarih: 8 Eylül
Saat: 11.00
Yaş: 7-11
İletişim: (0212) 708 58 00
Ücret: 275 lira
Kuşlar için yuva tasarlayacaklar
Kuş Evi adlı atölyede çocuklar geçmişten günümüze gelen kuş evi tasarımlarını inceleyecekler. Ardından minik kuş dostlarımızın sıcak yuvalarını tasarlayıp renklendirecekler.
Yer: İstanbul, Rahmi M. Koç Müzesi
Tarih: 7 Eylül
Saat: 14.00
Yaş: 5-7
İletişim: (0212) 369 66 00
Ücret: 300 lira
Çocukların dahil olabileceği tiyatro
Kapatılmasına karar verilen Afacanlar Sirki'ni kurtarmak için çabalayan Kiki ve Kuku kardeşleri anlatan interaktif Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu hem eğlendiriyor hem de eğitici diliyle dikkat çekiyor.
Yer: Ankara, Şato Yazar Sahne
Tarih: 7 Eylül
Saat: 16.00
Yaş: 2+
İletişim: (0505) 693 85 22
Ücret: 170 lira