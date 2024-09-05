Hadi gidelim

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Çocuklar çikolata yapıyor

Bu hafta sonu çocuklar kakao çekirdeğinin çikolataya dönüşme yolculuğunu Çocuk Çikolata Atölyesi’nde deneyimleyerek öğrenecek ve lezzetli çikolatalar hazırlayacaklar. Atölye sonunda günün anısına özel sertifika ve hazırladıkları çikolatalarla evlerine dönecekler.

Yer: İstanbul, Veliefendi Kahve Dünyası

Tarih: 7-8 Eylül

Saat: 10.30

Yaş: 4-10

İletişim: (0212) 543 16 53

Ücret: 650 lira

Küçük izleyicilere baloncuk şovu

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Çocukların bayıldığı gösterilerden biri olan Bubble Show bu defa Ankara’da. Baloncuk şovun yanı sıra sahnede illüzyonla birleşen gösteri aynı zamanda interaktif bir şekilde çocukları da olaya dahil ediyor.

Yer: Ankara, Max Sahne

Tarih: 7 Eylül

Saat: 13.00/15.00

Yaş: 2+

İletişim: (0535) 721 53 37

Ücret: 154 lira

Karlar Kraliçesi sahnede

Disney'in popüler animasyonlarından ‘Frozen’ tiyatro oyunu oldu. ‘Elsa-Karlar Kraliçesi’nde Elsa, Anna ve Olaf'ın heyecanlı macerasına davetlisiniz.

Yer: Kayseri, Erciyes Kültür Merkezi

Tarih: 7 Eylül

Saat: 13.00/15.00

Yaş: Yaş sınırı yok

İletişim: (0352) 438 28 28

Ücret: 220 lira

Çocukların en sevdiği kedi

Yaşlı değirmenci, oğlu Riki’ye miras olarak çizmeli bir kedi bırakırsa ne olur? Konuşan, dans eden ve şarkı söyleyen Çizmeli Kedi ve sahibi Riki’nin kralın sarayına uzanan eğlenceli ve komik macerası şimdi ‘Çizmeli Kedi’ oyunuyla sahnede.

Yer: Kastamonu, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi

Tarih: 7 Eylül

Saat: 14.00/16.00

Yaş: 2-8 yaş

İletişim: (0545) 426 59 37

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Ücret: 250 lira

Hayal güçlerini keşfedecekler

Çocuk atölyesi ‘Gez, Bak, Çiz’ 7–11 yaş aralığındaki çocukları Arter’in güncel sergilerini keşfetmeye çağırıyor. Arter’in rehber ekibi eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turuyla başlayan buluşmalarda, çocuklar sergilenen yapıtlar üzerine sohbet ediyor ve bu yapıtlardan yola çıkarak kendi çizimlerini üretiyor.

Yer: İstanbul, Arter

Tarih: 8 Eylül

Saat: 11.00

Yaş: 7-11

İletişim: (0212) 708 58 00

Ücret: 275 lira

Kuşlar için yuva tasarlayacaklar

Kuş Evi adlı atölyede çocuklar geçmişten günümüze gelen kuş evi tasarımlarını inceleyecekler. Ardından minik kuş dostlarımızın sıcak yuvalarını tasarlayıp renklendirecekler.

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Yer: İstanbul, Rahmi M. Koç Müzesi

Tarih: 7 Eylül

Saat: 14.00

Yaş: 5-7

İletişim: (0212) 369 66 00

Ücret: 300 lira

Çocukların dahil olabileceği tiyatro

Kapatılmasına karar verilen Afacanlar Sirki'ni kurtarmak için çabalayan Kiki ve Kuku kardeşleri anlatan interaktif Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu hem eğlendiriyor hem de eğitici diliyle dikkat çekiyor.

Yer: Ankara, Şato Yazar Sahne

Tarih: 7 Eylül

Saat: 16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0505) 693 85 22

Ücret: 170 lira