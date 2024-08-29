Hadi gidelim!

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Hem eğlenceli hem eğitici
Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali, çocukları hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu interaktif gösteride, Kırmızı Balık ve arkadaşları, çocuklara harfleri, çevre temizliğini, diş ve ağız sağlığını öğretirken, arkadaşlığın önemini vurguluyor. Eşsiz dansları ve görsel şölenleriyle bu müzikal, küçük izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 11.00, 13.00, 15.00
Yaş: 0-7
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 250 lira
Trafik kuralları ve çevre bilinci Ceviz Adam’dan
Ceviz Adam Müzikali, çocuklara trafik kurallarını, su tasarrufunu ve geri dönüşümün önemini eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Bu interaktif müzikalde, Ceviz Adam ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken ebeveynlerin izniyle hareket etmenin önemini öğreniyorsunuz. Hüseyin Öztürk'ün eğitici şarkılarıyla dolu bu gösteriyi kaçırmayın!
Yer: İstanbul, Trump Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 13.00
Yaş: Sınır yok
İletişim: (0212) 348 78 40
Ücret: 250 lira
Manisa’da ‘Karlar Ülkesi’
Buzlar diyarında geçen bir maceraya hazır mısınız? Karlar Ülkesi'nin büyüleyici atmosferinde, gizemli bir serüven sizleri bekliyor! Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven, bugün Manisa’daki çocuklarla buluşarak onlara unutulmaz bir deneyim sunacak.
Yer: Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu
Tarih: Bugün
Saat: 14.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0236) 231 45 80
Ücret: 250 lira
Hayvansız Sirk
Sihirbazların, palyaçoların ve hokkabazların büyülü dünyasına adım atmaya hazır olun; Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki, rengârenk bir gösteriyle sizleri bekliyor
Yer: Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu
Tarih: Bugün
Saat: 18.00
Yaş: 2+
İletişim: (0236) 231 45 80
Ücret: 250 lira
Her yaş için eğlence
Ulusal Antiochia Sirki, büyüleyici bir deneyim sunuyor; sihirbazların, jonglörlerin, uzun bacaklı performansçıların, canlı heykellerin ve pantomim sanatçılarının olduğu bu unutulmaz sirk gösterisi, her yaştan izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.
Yer: Balıkesir, Ayvalık Amfitiyatro
Tarih: Bugün
Saat: 20.00
Yaş: Sınır yok
İletişim: (0850) 532 4304
Ücret: 250-300 lira.
Dostluğu ve sorumluluğu öğretiyor
Pinokyo Müzikli Danslı Çocuk Tiyatrosu, çocuklara dostluk, iyilik ve sorumluluğu eğlenceli bir hikâyeyle anlatıyor. Yaramaz Pinokyo'nun büyüleyici orman perisiyle tanışıp gerçek bir çocuk olma yolculuğunu izlerken hem keyifli vakit geçirecek hem de önemli dersler öğreneceksiniz.
Yer: Afyonkarahisar, Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 16.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0272) 280 17 00
Ücret: 230 lira
Pedagog onaylı tiyatro Hilltown’da
Mymoon Sanat’ın sunduğu pedagog onaylı, yeni nesil müzikal çocuk tiyatrosu, çocuklara kitap sevgisini ve bireysel farklılıkların önemini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Kelebek Bella'nın unutulmaz macerasına tanık olmak ve Panda Boby, Kaplan Alex, Sincap Marko ile kurduğu dostluğu izlemek için bu eşsiz tiyatro oyununu kaçırmayın. Çocuklarınızın bu keyifli serüvende yer almasını istiyorsanız, yerlerinizi şimdiden ayırın.
Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne
Tarih: Yarın
Saat: 17.00, 19.00
Yaş: 4+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 224 lira