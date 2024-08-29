Hadi gidelim!

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Hem eğlenceli hem eğitici

Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali, çocukları hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu interaktif gösteride, Kırmızı Balık ve arkadaşları, çocuklara harfleri, çevre temizliğini, diş ve ağız sağlığını öğretirken, arkadaşlığın önemini vurguluyor. Eşsiz dansları ve görsel şölenleriyle bu müzikal, küçük izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: Bugün

Saat: 11.00, 13.00, 15.00

Yaş: 0-7

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 250 lira

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Trafik kuralları ve çevre bilinci Ceviz Adam’dan

Ceviz Adam Müzikali, çocuklara trafik kurallarını, su tasarrufunu ve geri dönüşümün önemini eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Bu interaktif müzikalde, Ceviz Adam ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken ebeveynlerin izniyle hareket etmenin önemini öğreniyorsunuz. Hüseyin Öztürk'ün eğitici şarkılarıyla dolu bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: İstanbul, Trump Sahne

Tarih: Bugün

Saat: 13.00

Yaş: Sınır yok

İletişim: (0212) 348 78 40

Ücret: 250 lira

Manisa’da ‘Karlar Ülkesi’

Buzlar diyarında geçen bir maceraya hazır mısınız? Karlar Ülkesi'nin büyüleyici atmosferinde, gizemli bir serüven sizleri bekliyor! Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven, bugün Manisa’daki çocuklarla buluşarak onlara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yer: Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu

Tarih: Bugün

Saat: 14.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0236) 231 45 80

Ücret: 250 lira

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Hayvansız Sirk

Sihirbazların, palyaçoların ve hokkabazların büyülü dünyasına adım atmaya hazır olun; Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki, rengârenk bir gösteriyle sizleri bekliyor

Yer: Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu

Tarih: Bugün

Saat: 18.00

Yaş: 2+

İletişim: (0236) 231 45 80

Ücret: 250 lira

Her yaş için eğlence

Ulusal Antiochia Sirki, büyüleyici bir deneyim sunuyor; sihirbazların, jonglörlerin, uzun bacaklı performansçıların, canlı heykellerin ve pantomim sanatçılarının olduğu bu unutulmaz sirk gösterisi, her yaştan izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.

Yer: Balıkesir, Ayvalık Amfitiyatro

Tarih: Bugün

Saat: 20.00

Yaş: Sınır yok

İletişim: (0850) 532 4304

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Ücret: 250-300 lira.

Dostluğu ve sorumluluğu öğretiyor

Pinokyo Müzikli Danslı Çocuk Tiyatrosu, çocuklara dostluk, iyilik ve sorumluluğu eğlenceli bir hikâyeyle anlatıyor. Yaramaz Pinokyo'nun büyüleyici orman perisiyle tanışıp gerçek bir çocuk olma yolculuğunu izlerken hem keyifli vakit geçirecek hem de önemli dersler öğreneceksiniz.

Yer: Afyonkarahisar, Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 16.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0272) 280 17 00

Ücret: 230 lira

Pedagog onaylı tiyatro Hilltown’da

Mymoon Sanat’ın sunduğu pedagog onaylı, yeni nesil müzikal çocuk tiyatrosu, çocuklara kitap sevgisini ve bireysel farklılıkların önemini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Kelebek Bella'nın unutulmaz macerasına tanık olmak ve Panda Boby, Kaplan Alex, Sincap Marko ile kurduğu dostluğu izlemek için bu eşsiz tiyatro oyununu kaçırmayın. Çocuklarınızın bu keyifli serüvende yer almasını istiyorsanız, yerlerinizi şimdiden ayırın.

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Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: Yarın

Saat: 17.00, 19.00

Yaş: 4+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 224 lira