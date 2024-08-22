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Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:

#Çocuk#Etkinlik#Eğlence
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 12:32

Alice, Peter Pan, Elsa, Pinokyo ve dahası… Sevilen masal kahramanları tiyatro oyunlarıyla sahnede.

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Hadi gidelim

Eldiven kayıp

Çocukların en sevdiği kahramanlardan biri olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısında. Elsa, Anna, Sven ve Kristof’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor. 

Yer: İstanbul, Torium Sahne
Tarih: 24 Ağustos Cumartesi
Saat: 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0542) 336 59 99
Ücret: 260 lira

Hadi gidelim

Geppetto Usta ve Pinokyo

Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi anlatılıyor. 
Yer: İstanbul, Torium Sahne
Tarih: 24 Ağustos Cumartesi
Saat: 16.00 
Yaş: 3-10
İletişim: (0542) 336 59 99
Ücret: 260 lira

Hadi gidelim

Müzikli macera

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‘Peter Pan Hayal Adası’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu 60 şehri kapsayan Türkiye turnesi kapsamında şimdi de Ankaralı miniklerle buluşuyor. Peter Pan ve Tinkerbell’in maceralarını ailece keyifle izleyebilirsiniz.

Yer: Ankara, Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu
Tarih: 24 Ağustos Cumartesi
Saat: 19.00
Yaş: 3+
İletişim: (0542) 652 24 45
Ücret: 279 lira

Hadi gidelim

Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli gösterilerine sahnesini açan ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ İstanbul’daki çocukları eğlendirecek. 

Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne
Tarih: 25 Ağustos Pazar
Saat: 18.00 
Yaş: 2+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 250 lira

Hadi gidelim

Alice, Ankara’da

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Kostümleri, dekorları, oyuncuları ve fantastik karakterleriyle ‘Alice Harikalar Diyarında’ çocukları bekliyor. Alice, Şapkacı, Tavşan, Şövalye ve Kırmızı Kraliçe'nin macerasına katılmak isteyenler Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşuyor.

Yer: Ankara, Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu
Tarih: 25 Ağustos Pazar
Saat: 21.00
Yaş: 3+
İletişim: (0542) 652 24 45
Ücret: 279 lira

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#Çocuk#Etkinlik#Eğlence

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