Hadi gidelim

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Eldiven kayıp

Çocukların en sevdiği kahramanlardan biri olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısında. Elsa, Anna, Sven ve Kristof’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor.

Yer: İstanbul, Torium Sahne

Tarih: 24 Ağustos Cumartesi

Saat: 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0542) 336 59 99

Ücret: 260 lira

Geppetto Usta ve Pinokyo

Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi anlatılıyor.

Yer: İstanbul, Torium Sahne

Tarih: 24 Ağustos Cumartesi

Saat: 16.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0542) 336 59 99

Ücret: 260 lira

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‘Peter Pan Hayal Adası’ adlı müzikli çocuk tiyatrosu 60 şehri kapsayan Türkiye turnesi kapsamında şimdi de Ankaralı miniklerle buluşuyor. Peter Pan ve Tinkerbell’in maceralarını ailece keyifle izleyebilirsiniz.

Yer: Ankara, Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Ağustos Cumartesi

Saat: 19.00

Yaş: 3+

İletişim: (0542) 652 24 45

Ücret: 279 lira

Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli gösterilerine sahnesini açan ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ İstanbul’daki çocukları eğlendirecek.

Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 25 Ağustos Pazar

Saat: 18.00

Yaş: 2+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 250 lira

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Kostümleri, dekorları, oyuncuları ve fantastik karakterleriyle ‘Alice Harikalar Diyarında’ çocukları bekliyor. Alice, Şapkacı, Tavşan, Şövalye ve Kırmızı Kraliçe'nin macerasına katılmak isteyenler Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşuyor.

Yer: Ankara, Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Ağustos Pazar

Saat: 21.00

Yaş: 3+

İletişim: (0542) 652 24 45

Ücret: 279 lira