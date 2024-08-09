Hadi gidelim

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Elsa’nın kayıp eldiveni

Çocuklarının en sevdiği kahramanlardan biri Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla çocukların karşısına çıkıyor. Elsa, Anna, Sven ve Kristof’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor.

◊ Yer: Isparta, Belediye Kültür Merkezi

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 15.00, 17.00

◊ Yaş: 3+

◊ İletişim: (0246) 211 61 43

◊ Ücret: 250 lira

Geppetto Usta ve Pinokyo

Klasik çocuk masallarından ‘Pinokyo’ bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahnede. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda Geppetto’nun kütükten yaptığı kuklanın orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi anlatılıyor.

◊ Yer: Antalya, Konyaaltı Belediyesi Nâzım Hikmet Fuar Merkezi

◊ Tarih: Yarın

◊ Saat: 16.00

◊ Yaş: 3-10

◊ İletişim: (0242) 245 55 22

◊ Ücret: 230 lira

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Şakir’in Kapadokya macerası

Yeni bir maceraya atılan Kral Şakir'in durağı bu kez Kapadokya... Canan, Mirket ve Fil Necati de bu macerada Şakir'in yanında.

◊ Yer: Ankara, Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu

◊ Tarih: Yarın

◊ Saat: 21.00

◊ Yaş: 3+

◊ İletişim: (0542) 652 24 45

◊ Ücret: 330 lira