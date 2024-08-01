Hadi gidelim

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Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu da çocuklarla birlikte olacak.

Yer: Belediye Kültür Merkezi, Fethiye

Tarih: 3 Ağustos Cumartesi

Saat: 18.00

Yaş: 2+

İletişim: (0252) 614 49 45

Ücret: 220 lira

Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor.

Yer: Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi, Denizli

Tarih: 4 Ağustos Pazar

Saat: 16.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0258) 280 29 09

Ücret: 220 lira

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Ejder gözünün peşinde

Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı ‘Minecraft-Nether Macerası’ adlı oyunda eşsiz bir maceraya atılır. Bu macerada birlikten kuvvet doğduğunu, takım çalışmasının önemini ve cesaretin en değerli şey olduğunu çok iyi bilen savaşçılarımız köylüleri özgür bırakmak ve dünyayı eski haline döndürmek için portalı kullanarak Nether’e girecek ve ejder gözünü bulacaklar.

Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul

Tarih: 4 Ağustos Pazar

Saat: 16.00

Yaş: 4+

İletişim: (0212) 246 55 50

Ücret: 169,50 lira

Elsa’nın kayıp eldiveni

Kız çocuklarının en sevdiği kahramanlardan olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla çocuklarla buluşuyor. Elsa, Anna, Sven ve Kristof’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor.

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Yer: Belediye Kültür Merkezi, Fethiye

Tarih: 4 Ağustos Pazar

Saat: 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0252) 614 49 45

Ücret: 220 lira

Ceviz Adam’la dans zamanı

‘Ceviz Adam Müzikali’ dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonuyla çocukları bekliyor. Oyun kahramanı Ceviz Adam arkadaşlarına trafik kurallarını, su tasarrufunu, geri dönüşümün önemini ve ebeveynlerinden habersiz hareket etmemeleri gerektiğini öğretiyor.



Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

Tarih: 4 Ağustos Pazar

Saat: 13.00, 15.00, 17.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 250 lira