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Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:

#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 12:48

Bu hafta çocukların hem öğreneceği hem de eğleneceği birçok etkinlik var.

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Hadi gidelim

Hayvansız çocuk sirki 

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu da çocuklarla birlikte olacak.  

Yer: Belediye Kültür Merkezi, Fethiye 
Tarih: 3 Ağustos Cumartesi
Saat: 18.00 
Yaş: 2+
İletişim: (0252) 614 49 45

Ücret: 220 lira

Hadi gidelim

Gepetto Usta ve Pinokyo

Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor. 
Yer: Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi, Denizli 
Tarih: 4 Ağustos Pazar 
Saat: 16.00 
Yaş: 3-10
İletişim: (0258) 280 29 09
Ücret: 220 lira

Hadi gidelim

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Ejder gözünün peşinde

Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı ‘Minecraft-Nether Macerası’ adlı oyunda eşsiz bir maceraya atılır. Bu macerada birlikten kuvvet doğduğunu, takım çalışmasının önemini ve cesaretin en değerli şey olduğunu çok iyi bilen savaşçılarımız köylüleri özgür bırakmak ve dünyayı eski haline döndürmek için portalı kullanarak Nether’e girecek ve ejder gözünü bulacaklar. 

Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul
Tarih: 4 Ağustos Pazar
Saat: 16.00
Yaş: 4+
İletişim: (0212) 246 55 50
Ücret: 169,50 lira

Hadi gidelim

Elsa’nın kayıp eldiveni

Kız çocuklarının en sevdiği kahramanlardan olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla çocuklarla buluşuyor. Elsa, Anna, Sven ve Kristof’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor. 

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Yer: Belediye Kültür Merkezi, Fethiye
Tarih: 4 Ağustos Pazar 
Saat: 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0252) 614 49 45

Ücret: 220 lira

Hadi gidelim

Ceviz Adam’la dans zamanı 

‘Ceviz Adam Müzikali’ dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonuyla çocukları bekliyor. Oyun kahramanı Ceviz Adam arkadaşlarına trafik kurallarını, su tasarrufunu, geri dönüşümün önemini ve ebeveynlerinden habersiz hareket etmemeleri gerektiğini öğretiyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul 
Tarih: 4 Ağustos Pazar
Saat: 13.00, 15.00, 17.00 
Yaş: 3+ 
İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 250 lira  

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#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik

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