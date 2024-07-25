Hadi gidelim

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Yeni maceralar, sürpriz karakterler
Çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden Niloya, ‘Niloya Müzik Kutusu Müzikali’nde yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem anlar yaşatıyor.
*Yer: Göksu Açıkhava Tiyatrosu, Ankara
*Tarih: 27 Temmuz Cumartesi
*Saat: 20.00
*Yaş: 3+
*İletişim: (0542) 652 24 45
*Ücret: 220 lira
Hem öğrenecek hem eğlenecekler
‘Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali’ çocukları interaktif bir şekilde hem eğlendirmeyi hem de düşündürmeyi hedefliyor. Kırmızı Balık ve arkadaşları alfabeyi, çevre temizliğini, diş sağlığını ve arkadaşlığın önemini çocuklara şarkılarla anlatıyorlar.
*Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul
*Tarih: 28 Temmuz Pazar
*Saat: 11.00, 13.00, 15.00
*Yaş: 3+
*Ücret: 250 lira
Şirin Baba tuzağa düşüyor
Gargamel’in yarattığı yeni bir büyüyle onun çılgın kedisi Azman altın bulmayı öğrenir. Bu sayede Şirin Baba’nın da ilgisini çekmeyi başarır. ‘Şirinlerin Azman ile Mücadelesi’ isimli tiyatro oyununda Şirin Baba Azman’ın saçtığı altınları toplarken Gargamel’in tuzağına düşer.
*Yer: Zeugma Müzesi Poseidon Salonu, Gaziantep
*Tarih: 28 Temmuz Pazar
*Saat: 16.00
*Yaş: 3+
*İletişim: (0342) 325 27 27
*Ücret: 90 lira
Kelebek festivali
Kitaplarla arası çok da iyi olmayan Berna, ‘Rüya Takımı’ kitabını okurken kendini bir anda Kelebek Bella olarak festivalin ve eğlencenin tam içinde bulur. ‘Rüya Takımı Müzikali’ Panda Boby, Kaplan Alex ve Sincap Marko’nun macera dolu dostluğunu anlatıyor.
*Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul
*Tarih: 28 Temmuz
*Saat: 17.00
*Yaş: 3+
*Ücret: 219 lira
Garfield hırsızlara karşı
John Brookly çok yalnız ve mutsuzdur. Eğlenceli teyzesinin şöhretli kedi Garfield’ı eve getirmesiyle hayatı renklenir. Danslı müzikli ‘Kahraman Kedi Garfield’ oyununda tembelliği ve oburluğuyla bilinen Garfield büyük bir kahramana dönüşüyor. Evdeki kıymetli mücevherleri soygunculardan koruyor.
*Yer: Eryaman Göksu Park Açıkhava Tiyatrosu, Ankara
*Tarih: 28 Temmuz
*Saat: 19.30
*Yaş: 3+
*Ücret: 165 lira