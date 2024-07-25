Hadi gidelim

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Yeni maceralar, sürpriz karakterler

Çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden Niloya, ‘Niloya Müzik Kutusu Müzikali’nde yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem anlar yaşatıyor.

*Yer: Göksu Açıkhava Tiyatrosu, Ankara

*Tarih: 27 Temmuz Cumartesi

*Saat: 20.00

*Yaş: 3+

*İletişim: (0542) 652 24 45

*Ücret: 220 lira

Hem öğrenecek hem eğlenecekler

‘Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali’ çocukları interaktif bir şekilde hem eğlendirmeyi hem de düşündürmeyi hedefliyor. Kırmızı Balık ve arkadaşları alfabeyi, çevre temizliğini, diş sağlığını ve arkadaşlığın önemini çocuklara şarkılarla anlatıyorlar.

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*Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

*Tarih: 28 Temmuz Pazar

*Saat: 11.00, 13.00, 15.00

*Yaş: 3+

*İletişim: (0535) 255 58 55

*Ücret: 250 lira

Şirin Baba tuzağa düşüyor

Gargamel’in yarattığı yeni bir büyüyle onun çılgın kedisi Azman altın bulmayı öğrenir. Bu sayede Şirin Baba’nın da ilgisini çekmeyi başarır. ‘Şirinlerin Azman ile Mücadelesi’ isimli tiyatro oyununda Şirin Baba Azman’ın saçtığı altınları toplarken Gargamel’in tuzağına düşer.

*Yer: Zeugma Müzesi Poseidon Salonu, Gaziantep

*Tarih: 28 Temmuz Pazar

*Saat: 16.00

*Yaş: 3+

*İletişim: (0342) 325 27 27

*Ücret: 90 lira

Kelebek festivali

Kitaplarla arası çok da iyi olmayan Berna, ‘Rüya Takımı’ kitabını okurken kendini bir anda Kelebek Bella olarak festivalin ve eğlencenin tam içinde bulur. ‘Rüya Takımı Müzikali’ Panda Boby, Kaplan Alex ve Sincap Marko’nun macera dolu dostluğunu anlatıyor.

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*Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

*Tarih: 28 Temmuz

*Saat: 17.00

*Yaş: 3+

*İletişim: (0535) 255 58 55

*Ücret: 219 lira

Garfield hırsızlara karşı

John Brookly çok yalnız ve mutsuzdur. Eğlenceli teyzesinin şöhretli kedi Garfield’ı eve getirmesiyle hayatı renklenir. Danslı müzikli ‘Kahraman Kedi Garfield’ oyununda tembelliği ve oburluğuyla bilinen Garfield büyük bir kahramana dönüşüyor. Evdeki kıymetli mücevherleri soygunculardan koruyor.

*Yer: Eryaman Göksu Park Açıkhava Tiyatrosu, Ankara

*Tarih: 28 Temmuz

*Saat: 19.30

*Yaş: 3+

*İletişim: (0542) 652 24 45

*Ücret: 165 lira