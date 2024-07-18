Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:
MEZOZOİK DÖNEMİ ANLATIYOR
Tarihöncesinin büyüsünü, dinozorların heybetini, sanatla da eğlenceyi bir arada sunan ‘Efsane Dinozorlar’ adlı gösteri İzmir’de çocuklar ve yetişkinlerle buluşuyor. Etkinlik ziyaretçilere canlı dinozor kuklalarıyla 252 milyon yıl önce başlayan ve 66 milyon yıl önce sona eren mezozoik dönemi yaşatıyor.
GERÇEK ÇOCUĞA DÖNÜŞÜYOR
En sevilen çocuk masallarından biri olan Pinokyo bu kez müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’nda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto Usta’nın kütükten yaptığı kukla, bir orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülüyor.
ELSA’NIN KAYIP ELDİVENİ
Çocukların en sevdiği çizgi film kahramanlarından biri olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla şimdi de sahnede. Elsa, Anna, Sven ve Kristoff’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor.
Yer: Podyum Sanat Mahal, Bursa
Tarih: 21 Temmuz Pazar
Saat: 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0224) 453 61 00
Ücret: 220 lira
HAYVANSIZ SİRK
Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ve Türkiye’nin birçok ilini gezen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu çocukları eğlenceye davet ediyor.