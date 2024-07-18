Hadi gidelim

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MEZOZOİK DÖNEMİ ANLATIYOR

Tarihöncesinin büyüsünü, dinozorların heybetini, sanatla da eğlenceyi bir arada sunan ‘Efsane Dinozorlar’ adlı gösteri İzmir’de çocuklar ve yetişkinlerle buluşuyor. Etkinlik ziyaretçilere canlı dinozor kuklalarıyla 252 milyon yıl önce başlayan ve 66 milyon yıl önce sona eren mezozoik dönemi yaşatıyor.

Yer: İzmir Kültür Park Açıkhava TiyatrosuTarih: 20 Temmuz CumartesiSaat: 21.30Yaş: 3+İletişim: (0232) 293 95 51Ücret: 690 ila 920 lira

GERÇEK ÇOCUĞA DÖNÜŞÜYOR

En sevilen çocuk masallarından biri olan Pinokyo bu kez müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’nda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto Usta’nın kütükten yaptığı kukla, bir orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülüyor.

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Yer: Cebeli Bereket Kültür Merkezi, OsmaniyeTarih: 20 Temmuz CumartesiSaat: 16.00Yaş: 3-10İletişim: (0328) 814 11 35Ücret: 220 lira

ELSA’NIN KAYIP ELDİVENİ

Çocukların en sevdiği çizgi film kahramanlarından biri olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla şimdi de sahnede. Elsa, Anna, Sven ve Kristoff’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor.

Yer: Podyum Sanat Mahal, Bursa

Tarih: 21 Temmuz Pazar

Saat: 14.00

Yaş: 3+

İletişim: (0224) 453 61 00

Ücret: 220 lira

HAYVANSIZ SİRK



Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ve Türkiye’nin birçok ilini gezen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu çocukları eğlenceye davet ediyor.

Yer: Avlu Kongre ve Kültür Merkezi, BalıkesirTarih: 21 Temmuz PazarSaat: 18.00Yaş: 2+İletişim: (0545) 223 63 42Ücret: 220 lira