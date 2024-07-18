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Hadi gidelim

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#Etkinlik#Çocuk#Dinazor
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 14:52

Bu hafta çocuklar dinozorların yaşadığı mezozoik döneme yolculuk yapacak, Pinokyo’nun gerçek bir çocuğa dönüşmesine tanık olacak, palyaçolarla tanışacak ve ‘Karlar Ülkesi’nin eğlenceli karakterleriyle maceraya atılacaklar.

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MEZOZOİK DÖNEMİ ANLATIYOR

Tarihöncesinin büyüsünü, dinozorların heybetini, sanatla da eğlenceyi bir arada sunan ‘Efsane Dinozorlar’ adlı gösteri İzmir’de çocuklar ve yetişkinlerle buluşuyor. Etkinlik ziyaretçilere canlı dinozor kuklalarıyla 252 milyon yıl önce başlayan ve 66 milyon yıl önce sona eren mezozoik dönemi yaşatıyor.

Hadi gidelim


Yer: İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
Tarih: 20 Temmuz Cumartesi
Saat: 21.30
Yaş: 3+
İletişim: (0232) 293 95 51
Ücret: 690 ila 920 lira

GERÇEK ÇOCUĞA DÖNÜŞÜYOR

En sevilen çocuk masallarından biri olan Pinokyo bu kez müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’nda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto Usta’nın kütükten yaptığı kukla, bir orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülüyor.

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Hadi gidelim


Yer: Cebeli Bereket Kültür Merkezi, Osmaniye
Tarih: 20 Temmuz Cumartesi
Saat: 16.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0328) 814 11 35
Ücret: 220 lira 

ELSA’NIN KAYIP ELDİVENİ

Çocukların en sevdiği çizgi film kahramanlarından biri olan Elsa ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ adlı tiyatro oyunuyla şimdi de sahnede. Elsa, Anna, Sven ve Kristoff’u birbirinden ilginç maceralar bekliyor.

Hadi gidelim

Yer: Podyum Sanat Mahal, Bursa
Tarih: 21 Temmuz Pazar
Saat: 14.00
Yaş: 3+
İletişim: (0224) 453 61 00
Ücret: 220 lira

HAYVANSIZ SİRK

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ve Türkiye’nin birçok ilini gezen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu çocukları eğlenceye davet ediyor.

Hadi gidelim


Yer: Avlu Kongre ve Kültür Merkezi, Balıkesir
Tarih: 21 Temmuz Pazar
Saat: 18.00
Yaş: 2+
İletişim: (0545) 223 63 42
Ücret: 220 lira

 

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#Etkinlik#Çocuk#Dinazor

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