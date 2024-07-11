Hadi gidelim

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SAKAR KURT BAÅžINI DERDE SOKUYOR



KonuÅŸtuÄŸunu ve insanlarÄ±n kendisini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sevimli kurt artÄ±k onlarla oyun oynayabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r. Ancak yaptÄ±ÄŸÄ± sakarlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±na bir sÃ¼rÃ¼ dert aÃ§ar. â€˜Sevimli Sakar Kurtâ€™ adlÄ± tiyatro oyunu minikleri bekliyor.

Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara

Tarih: 13 Temmuz Cumartesi

Saat: 14.00, 16.00, 18.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0554) 199 66 10

Ãœcret: 224 lira

EJDER GÃ–ZÃœNÃœN PEÅžÄ°NDE

Nether dÃ¼nyasÄ±na girmek iÃ§in maÄŸaralarda portal arayan Ã¼Ã§ korkusuz savaÅŸÃ§Ä± â€˜Minecraft-Nether MacerasÄ±â€™ adlÄ± oyunda eÅŸsiz bir serÃ¼vene atÄ±lÄ±yor. Birlikten kuvvet doÄŸduÄŸunu ve cesaretin en deÄŸerli ÅŸey olduÄŸunu bilen savaÅŸÃ§Ä±larÄ±mÄ±z kÃ¶ylÃ¼leri Ã¶zgÃ¼r bÄ±rakmak ve dÃ¼nyayÄ± eski haline dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in portalÄ± kullanarak Netherâ€™e girecekler ve ejder gÃ¶zÃ¼nÃ¼ bulacaklar.

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Yer: ÅžiÅŸli Tiyatrosu, Ä°stanbul

Tarih: 13 Temmuz

Saat: 15.00

YaÅŸ: 4+

Ä°letiÅŸim: (0531) 439 24 07

Ãœcret: 169,50 lira

GERÃ‡EK Ã‡OCUÄžA DÃ–NÃœÅžÃœYOR

En sevilen Ã§ocuk masallarÄ±ndan biri olan Pinokyo bu kez mÃ¼zikli ve danslÄ± bir tiyatro oyunuyla sahneye Ã§Ä±kÄ±yor. â€˜Pinokyo Ã‡ocuk Tiyatrosuâ€™nda yaÅŸlÄ± ve yalnÄ±z bir marangoz olan Geppetto Ustaâ€™nÄ±n kÃ¼tÃ¼kten yaptÄ±ÄŸÄ± kukla, bir orman perisi tarafÄ±ndan gerÃ§ek bir Ã§ocuÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Yer: Suadiye Sahne, Ä°stanbulTarih: 13 TemmuzSaat: 16.00YaÅŸ: 3-10Ä°letiÅŸim: (0554) 815 30 04Ãœcret: 230 liraÂ

Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžÄ°N KORUYUCU MELEKLERÄ°

Ryder mutlu bir gÃ¼ne uyanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bir Ã§aÄŸrÄ± alÄ±r. Arayan Ã§iftÃ§i Papi Amcaâ€™dÄ±r. PapaÄŸan Ã§iftliÄŸindeki papaÄŸanlar kaybolmuÅŸtur ve Kahraman Patilerâ€™den yardÄ±m ister. Bu gÃ¶rev iÃ§in Rubble, Chase, Skye ve Marshall seÃ§ilir. â€˜KurtarÄ±cÄ± KÃ¶peklerâ€™ isimli mÃ¼zikli ve danslÄ± oyunu Ã§ocuklar Ã§ok sevecek.

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Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, Ä°stanbul

Tarih: 14 Temmuz Pazar

Saat: 13.00

YaÅŸ: 3+

Ä°letiÅŸim:Â (0535) 255 58 55

Ãœcret: 200 lira

DON KÄ°ÅžOTâ€™UN EZÄ°LEN HALKIN YANINDAÂ Â

SÃ¼rekli ÅŸÃ¶valye hikÃ¢yeleri okuduÄŸu iÃ§in dÃ¼nyayÄ± o gÃ¶zle gÃ¶rmeye baÅŸlayan Don KiÅŸot paslÄ± zÄ±rhÄ±nÄ± giyer ve yollara dÃ¼ÅŸer. AmacÄ± ezilen halkÄ± kurtarmaktÄ±r. Hak ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸÃ¶valyelik unvanÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in mÃ¼cadele eden kahramanÄ±mÄ±zÄ±n hikÃ¢yesi â€˜Don KiÅŸot MÃ¼zikaliâ€™nde Ã§ocuklarÄ± bekliyor.Â

Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara

Tarih: 14 Temmuz

Saat: 14.00, 16.00, 18.00

YaÅŸ: 5+

Ä°letiÅŸim: (0554) 199 66 10

Ãœcret: 224 lira

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HAYVANSIZ SÄ°RK

Sihirbazlar ve sevimli palyaÃ§olarÄ±n eÄŸlenceli organizasyonlarÄ±yla dÃ¼zenlenen ve TÃ¼rkiyeâ€™nin birÃ§ok ilini gezen â€˜Sevimli PalyaÃ§olar Ã‡ocuk Sirkiâ€™ bu hafta sonu Ä°stanbulâ€™da Ã§ocuklarla buluÅŸuyor.

Yer: Mall of Ä°stanbul Moi Sahne, Ä°stanbul

Tarih: 14 Temmuz

Saat: 18.00

YaÅŸ: 2+

Ä°letiÅŸim: (0212) 801 10 00Â Â

Ãœcret: 220 lira