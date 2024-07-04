Hadi gidelim

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GEPPETTO USTA VE PİNOKYO
Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor.
Yer: Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mersin
Tarih: 6 Temmuz Cumartesi
Saat: 16.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0324) 290 53 10
Ücret: 220 lira
MİNİK KUŞ SAHNEDE
YouTube’da izlenme rekorları kırarak 700 milyondan fazla dinlenen, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın şarkısı ‘Mini mini bir kuş’ artık tiyatro sahnesinde… ‘Mini Mini Bir Kuş Müzikali’ dansları, renkli sahne prodüksiyonu ve sahnede canlı minik bir kuşla çocukları bekliyor.
Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul
Tarih: 6 Temmuz Cumartesi
Saat: 11.00, 13.00, 15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 250 lira
HAYVANSIZ ÇOCUK SİRKİ
Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların sahnede olacağı ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu çocuklara eğlence vaat ediyor.
Yer: Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mersin
Tarih: 6 Temmuz Cumartesi
Saat: 18.00
Yaş: 2+
İletişim: (0324) 290 53 10
Ücret: 224 lira
CEVİZ ADAM’LA DANS ZAMANI
‘Ceviz Adam Müzikali’ dansları, görsel şölenleri, güçlü prodüksiyonuyla sahnede olacak. Oyun kahramanı Ceviz Adam arkadaşlarına trafik kurallarını, su tasarrufunu, geri dönüşümün önemini ve ebeveynlerinden habersiz hareket etmemeleri gerektiğini öğretiyor.
Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul
Tarih: 7 Temmuz Pazar
Saat: 13.00, 15.00, 17.00
Yaş: 3+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 200 lira
KURT MACERA PEŞİNDE
‘Sevimli Sakar Kurt’ adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor. Konuştuğunu ve insanların kendisini anladığı fark eden sevimli kurt artık onlarla oyunlar oynayabileceğini düşünmektedir. Ancak yaptığı sakarlıklar yüzünden başına bir sürü dert açar.
Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara
Tarih: 7 Temmuz Pazar
Saat: 14.00, 16.00, 18.00
Yaş: 2+
İletişim: (0554) 199 66 10
Ücret: 224 lira