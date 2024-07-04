Hadi gidelim

Haberin Devamı

GEPPETTO USTA VE PİNOKYO







Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor.



Yer: Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mersin

Tarih: 6 Temmuz Cumartesi

Saat: 16.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0324) 290 53 10

Ücret: 220 lira

MİNİK KUŞ SAHNEDE

Haberin Devamı





YouTube’da izlenme rekorları kırarak 700 milyondan fazla dinlenen, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın şarkısı ‘Mini mini bir kuş’ artık tiyatro sahnesinde… ‘Mini Mini Bir Kuş Müzikali’ dansları, renkli sahne prodüksiyonu ve sahnede canlı minik bir kuşla çocukları bekliyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

Tarih: 6 Temmuz Cumartesi

Saat: 11.00, 13.00, 15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 250 lira

HAYVANSIZ ÇOCUK SİRKİ







Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların sahnede olacağı ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu çocuklara eğlence vaat ediyor.

Yer: Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mersin

Tarih: 6 Temmuz Cumartesi

Saat: 18.00

Yaş: 2+

İletişim: (0324) 290 53 10

Ücret: 224 lira

CEVİZ ADAM’LA DANS ZAMANI





Haberin Devamı

‘Ceviz Adam Müzikali’ dansları, görsel şölenleri, güçlü prodüksiyonuyla sahnede olacak. Oyun kahramanı Ceviz Adam arkadaşlarına trafik kurallarını, su tasarrufunu, geri dönüşümün önemini ve ebeveynlerinden habersiz hareket etmemeleri gerektiğini öğretiyor.



Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

Tarih: 7 Temmuz Pazar

Saat: 13.00, 15.00, 17.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 200 lira

KURT MACERA PEŞİNDE





‘Sevimli Sakar Kurt’ adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşuyor. Konuştuğunu ve insanların kendisini anladığı fark eden sevimli kurt artık onlarla oyunlar oynayabileceğini düşünmektedir. Ancak yaptığı sakarlıklar yüzünden başına bir sürü dert açar.

Haberin Devamı

Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara

Tarih: 7 Temmuz Pazar

Saat: 14.00, 16.00, 18.00

Yaş: 2+

İletişim: (0554) 199 66 10

Ücret: 224 lira