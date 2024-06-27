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Hadi gidelim

Güncelleme Tarihi:

#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 14:38

Bu hafta çocuklar Pinokyo’nun macerasına ortak olacak, ‘Mini Mini Bir Kuş’la dans edecek, Nether dünyasına girip ejder gözünü bulacak, sevimli Minyonlar sayesinde iklim değişikliğinin önemini kavrayacak ve palyaçolarla buluşacaklar.

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Hadi gidelim

Müzikli ve danslı bir macera

En sevilen çocuk masallarından biri olan Pinokyo bu kez müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto Usta’nın kütükten yaptığı kukla bir orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülüyor.
Yer: Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezi, Afyonkarahisar
Tarih: 29 Haziran Cumartesi
Saat: 16.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0272) 280 17 00
Ücret: 220 lira

Hadi gidelim

Minik kuş sahnede 

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YouTube’da 700 milyondan fazla dinlenen, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın şarkısı ‘Mini Mini Bir Kuş’ artık tiyatro sahnesinde. ‘Mini Mini Bir Kuş Müzikali’ dansları, görsel şöleni, güçlü sahne prodüksiyonu ve sahnede canlı bir minik kuşla çocukları bekliyor. 

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul
Tarih: 29 Haziran Cumartesi
Saat: 11.00-13.00-15.00
Yaş: 3+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 250 lira

Hadi gidelim

Ejder gözünün peşinde

Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı ‘Minecraft-Nether Macerası’ adlı oyunda eşsiz bir maceraya atılıyor. Birlikten kuvvet doğduğunu ve cesaretin en değerli şey olduğunu bilen savaşçılarımız köylüleri özgür bırakmak ve dünyayı eski haline döndürmek için portalı kullanarak Nether’e girecekler ve ejder gözünü bulacaklar.

Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul
Tarih: 29 Haziran Cumartesi
Saat: 15.00
Yaş: 4+
İletişim: (0531) 439 24 07
Ücret: 169,50 lira

Hadi gidelim

Eğlenirken öğreniyorlar

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Üç sevimli Minyon’un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmasıyla başlayan ‘Minyonlar Müzikali’nde çocuklar kitap okumanın önemini, düzenli beslenmeyi ve çevreyi temiz tutmak gerektiğini öğreniyorlar. Üstelik bu müzikal çok da eğlenceli.
Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara
Tarih: 30 Haziran Pazar
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 2+
İletişim: (0554) 199 66 10
Ücret: 224 lira

Hadi gidelim

Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu Kütahya’daki çocuklarla buluşuyor.

Yer: Hezar Dinari Kültür Merkezi, Kütahya
Tarih: 30 Haziran Pazar
Saat: 18.00
Yaş: 2+
İletişim: (0274) 223 70 80
Ücret: 200 lira

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#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik

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