Hadi gidelim

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Müzikli ve danslı bir macera

En sevilen çocuk masallarından biri olan Pinokyo bu kez müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto Usta’nın kütükten yaptığı kukla bir orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülüyor.

Yer: Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezi, Afyonkarahisar

Tarih: 29 Haziran Cumartesi

Saat: 16.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0272) 280 17 00

Ücret: 220 lira

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YouTube’da 700 milyondan fazla dinlenen, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın şarkısı ‘Mini Mini Bir Kuş’ artık tiyatro sahnesinde. ‘Mini Mini Bir Kuş Müzikali’ dansları, görsel şöleni, güçlü sahne prodüksiyonu ve sahnede canlı bir minik kuşla çocukları bekliyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

Tarih: 29 Haziran Cumartesi

Saat: 11.00-13.00-15.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 250 lira

Nether dünyasına girmek için mağaralarda portal arayan üç korkusuz savaşçı ‘Minecraft-Nether Macerası’ adlı oyunda eşsiz bir maceraya atılıyor. Birlikten kuvvet doğduğunu ve cesaretin en değerli şey olduğunu bilen savaşçılarımız köylüleri özgür bırakmak ve dünyayı eski haline döndürmek için portalı kullanarak Nether’e girecekler ve ejder gözünü bulacaklar.

Yer: Şişli Tiyatrosu, İstanbul

Tarih: 29 Haziran Cumartesi

Saat: 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0531) 439 24 07

Ücret: 169,50 lira

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Üç sevimli Minyon’un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmasıyla başlayan ‘Minyonlar Müzikali’nde çocuklar kitap okumanın önemini, düzenli beslenmeyi ve çevreyi temiz tutmak gerektiğini öğreniyorlar. Üstelik bu müzikal çok da eğlenceli.

Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara

Tarih: 30 Haziran Pazar

Saat: 14.00-16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0554) 199 66 10

Ücret: 224 lira

Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu Kütahya’daki çocuklarla buluşuyor.

Yer: Hezar Dinari Kültür Merkezi, Kütahya

Tarih: 30 Haziran Pazar

Saat: 18.00

Yaş: 2+

İletişim: (0274) 223 70 80

Ücret: 200 lira