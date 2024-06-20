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Hadi gidelim!

Güncelleme Tarihi:

#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik
Hadi gidelim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:41

Bayramla beraber okullar da kapandı ve yaz tatili resmen başladı. Dinlenirken ve eğlenirken de öğrenme sürecine devam etsinler diye çocuklarımızı götürebileceğimiz pek çok etkinlik var. Miniklerimiz Minyonlar’la çevreyi temiz tutmayı öğrensin, müzikal izlerken kitap sevgisi gelişsin.

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Hadi gidelim

İklim değişikliğinin önemi

3 Minyon'un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmaya başlamasıyla başlayan ‘Minyolar Müzikali’nde kitap okumak, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutmak gibi konuların önemi çocuklara anlatılıyor.

Yer: Ankara, Karadavut Sanat Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 2+
İletişim: (0554) 199 66 10
Ücret: 224 lira

Hadi gidelim

Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu Ankara’daki çocuklarla buluşuyor.

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Yer: Ankara, Bergüzar Sahne
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Yaş: 2+
İletişim: (0555) 657 59 09
Ücret: 220 lira

Hadi gidelim

Kitap sevgisi

Çocuk gelişiminde uzman eğitim kadrosuyla hazırlanmış, pedagog onaylı, kitap sevgisi ve bireysel farklılıklar üzerine vurgu yapan ‘Rüya Takım Müzikali’ adlı bu eğlenceli oyuna tüm çocuklar davetli.

Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 17.00-19.00
Yaş: 3+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 224 lira

Hadi gidelim

Gepetto Usta ve Pinokyo

Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor.
Yer: Ankara, Bergüzar Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 16.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0555) 657 59 09
Ücret: 220 lira  

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#Hadi Gidelim#Çocuk#Etkinlik

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