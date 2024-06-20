Hadi gidelim!

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İklim değişikliğinin önemi

3 Minyon'un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmaya başlamasıyla başlayan ‘Minyolar Müzikali’nde kitap okumak, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutmak gibi konuların önemi çocuklara anlatılıyor.

Yer: Ankara, Karadavut Sanat Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 14.00-16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0554) 199 66 10

Ücret: 224 lira

Hayvansız çocuk sirki

Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu Ankara’daki çocuklarla buluşuyor.

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Yer: Ankara, Bergüzar Sahne

Tarih: Yarın

Saat: 14.00

Yaş: 2+

İletişim: (0555) 657 59 09

Ücret: 220 lira

Kitap sevgisi

Çocuk gelişiminde uzman eğitim kadrosuyla hazırlanmış, pedagog onaylı, kitap sevgisi ve bireysel farklılıklar üzerine vurgu yapan ‘Rüya Takım Müzikali’ adlı bu eğlenceli oyuna tüm çocuklar davetli.

Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: Bugün

Saat: 17.00-19.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 224 lira

Gepetto Usta ve Pinokyo

Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor.

Yer: Ankara, Bergüzar Sahne

Tarih: Bugün

Saat: 16.00

Yaş: 3-10

İletişim: (0555) 657 59 09

Ücret: 220 lira