Hadi gidelim!

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İklim değişikliğinin önemi
3 Minyon'un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmaya başlamasıyla başlayan ‘Minyolar Müzikali’nde kitap okumak, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutmak gibi konuların önemi çocuklara anlatılıyor.
Yer: Ankara, Karadavut Sanat Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 2+
İletişim: (0554) 199 66 10
Ücret: 224 lira
Hayvansız çocuk sirki
Sihirbazlar ve sevimli palyaçoların eğlenceli organizasyonlarıyla düzenlenen ‘Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki’ bu hafta sonu Ankara’daki çocuklarla buluşuyor.
Yer: Ankara, Bergüzar Sahne
Tarih: Yarın
Saat: 14.00
Yaş: 2+
İletişim: (0555) 657 59 09
Ücret: 220 lira
Kitap sevgisi
Çocuk gelişiminde uzman eğitim kadrosuyla hazırlanmış, pedagog onaylı, kitap sevgisi ve bireysel farklılıklar üzerine vurgu yapan ‘Rüya Takım Müzikali’ adlı bu eğlenceli oyuna tüm çocuklar davetli.
Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 17.00-19.00
Yaş: 3+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 224 lira
Gepetto Usta ve Pinokyo
Klasik çocuk masallarından Pinokyo bu defa müzikli ve danslı bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. ‘Pinokyo Çocuk Tiyatrosu’ adlı oyunda yaşlı ve yalnız bir marangoz olan Geppetto’nun kütükten yaptığı kukla ve bu kuklanın daha sonra orman perisi tarafından gerçek bir çocuğa dönüştürülme hikâyesi konu ediliyor.
Yer: Ankara, Bergüzar Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 16.00
Yaş: 3-10
İletişim: (0555) 657 59 09
Ücret: 220 lira