Hadi gidelim

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Orkestralı Pinokyo macerası
Artun Hoinic’in şefliği ve Akasya Asıltürkmen’in anlatıcılığıyla zenginleşen ‘Pinokyo Anlatımlı Çocuk Konseri’, Pinokyo’nun hikâyesini izleyicilere yeni bir perspektiften sunuyor. Pinokyo’nun hayallerinin peşinden koşarken yaşadığı maceraları, sevinçleri ve zorlukları çocuklara aktaran şov, ünlü piyanist Bujor Hoinic’in bestesiyle renkleniyor.
Yer: İstanbul, CRR Konser Salonu
Tarih: 15 Haziran Cumartesi
Saat: 11.30
Yaş: 4+
İletişim: (0212) 312 63 25
Ücret: 33 lira
Türkiye’nin milli çizgi film kahramanı ilan edilen Pepee ile çocuklar muhteşem bir deneyim yaşıyor. ‘Pepee ile Şarkılarla, Oyunlarla’ gösterisinde minikleri interaktif bir şekilde katılabilecekleri halaylar, oyunlar ve türküler bekliyor.
Yer: Konya, Bergüzar Gösteri Merkezi
Tarih: 15 Haziran Cumartesi
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 2-8
İletişim: (0555) 657 49 89
Ücret: 224 lira
Üç sevimli Minyon’un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmasıyla başlayan ‘Minyonlar Müzikali’nde çocuklar kitap okumanın önemini, düzenli beslenmeyi ve çevreyi temiz tutmak gerektiğini öğreniyorlar. Üstelik bu müzikal çok da eğlenceli.
Yer: Ankara, Karadavut Sanat Merkezi
Tarih: 16 Haziran Pazar
Saat: 14.00-16.00
Yaş: 2+
İletişim: (0554) 199 66 10
Ücret: 224 lira
Sihirbazın yolculuğu
Yapay zekâ destekli, interaktif bir oyun olan ‘Palyaço Dede’ ile çocuklar büyülü bir dünyaya adım atıyor. Kahramanımız aile mesleğini devam ettirmeye çalışan bir sihirbaz ama yardıma ihtiyacı var. Çünkü yeteneğini henüz keşfedememiş. Ona destek olansa yaşına rağmen çağımıza ayak uyduran Palyoça Dede. İletişimi yapay zekâ aracılığıyla kuruyor ve çocukları çok eğlendiriyor.
Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne
Tarih: 17-18-19 Haziran
Saat: 12.00
Yaş: 3+
İletişim: (0535) 255 58 55
Ücret: 219 lira