Hadi gidelim

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Orkestralı Pinokyo macerası

Artun Hoinic’in şefliği ve Akasya Asıltürkmen’in anlatıcılığıyla zenginleşen ‘Pinokyo Anlatımlı Çocuk Konseri’, Pinokyo’nun hikâyesini izleyicilere yeni bir perspektiften sunuyor. Pinokyo’nun hayallerinin peşinden koşarken yaşadığı maceraları, sevinçleri ve zorlukları çocuklara aktaran şov, ünlü piyanist Bujor Hoinic’in bestesiyle renkleniyor.

Yer: İstanbul, CRR Konser Salonu

Tarih: 15 Haziran Cumartesi

Saat: 11.30

Yaş: 4+

İletişim: (0212) 312 63 25

Ücret: 33 lira

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Türkiye’nin milli çizgi film kahramanı ilan edilen Pepee ile çocuklar muhteşem bir deneyim yaşıyor. ‘Pepee ile Şarkılarla, Oyunlarla’ gösterisinde minikleri interaktif bir şekilde katılabilecekleri halaylar, oyunlar ve türküler bekliyor.

Yer: Konya, Bergüzar Gösteri Merkezi

Tarih: 15 Haziran Cumartesi

Saat: 14.00-16.00

Yaş: 2-8

İletişim: (0555) 657 49 89

Ücret: 224 lira

Üç sevimli Minyon’un iklim değişikliğinin sebeplerini araştırmasıyla başlayan ‘Minyonlar Müzikali’nde çocuklar kitap okumanın önemini, düzenli beslenmeyi ve çevreyi temiz tutmak gerektiğini öğreniyorlar. Üstelik bu müzikal çok da eğlenceli.

Yer: Ankara, Karadavut Sanat Merkezi

Tarih: 16 Haziran Pazar

Saat: 14.00-16.00

Yaş: 2+

İletişim: (0554) 199 66 10

Ücret: 224 lira

Sihirbazın yolculuğu

Yapay zekâ destekli, interaktif bir oyun olan ‘Palyaço Dede’ ile çocuklar büyülü bir dünyaya adım atıyor. Kahramanımız aile mesleğini devam ettirmeye çalışan bir sihirbaz ama yardıma ihtiyacı var. Çünkü yeteneğini henüz keşfedememiş. Ona destek olansa yaşına rağmen çağımıza ayak uyduran Palyoça Dede. İletişimi yapay zekâ aracılığıyla kuruyor ve çocukları çok eğlendiriyor.

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Yer: İstanbul, Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 17-18-19 Haziran

Saat: 12.00

Yaş: 3+

İletişim: (0535) 255 58 55

Ücret: 219 lira