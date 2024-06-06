Hadi gidelim

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Tüm aile eğlenecek

Yaratıcı Çocuk Festivali eğlenceli gösteri, atölye ve konserlerden oluşan dopdolu programıyla tüm aileyi 5’inci kez bir araya getiriyor. Festivalde çocuklar yaratıcı sanat atölyelerinde enerji farkındalığı, ekoloji, sağlık, tasarım, bilim, kodlama ve ileri dönüşüm alanlarında beceri ve yaratıcılıklarını keşfedecek.

Yer: Kadıköy Festival Park, İstanbul

Tarih: 8-9 Haziran

Saat: 10.00-19.00

Yaş: 2+

İletişim: (0216) 467 07 00

Ücret: 529,50 lira

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Ormanda şenlik var

Bu yılın karne sevincini ormanın huzurlu kollarında, çeşitli etkinliklerle kutlamak isteyenler Nefes Çocuk Karne Şenliği’nde buluşuyor. Oyunlar, atölyeler, sürpriz aktiviteler ve çok daha fazlası bu etkinlikte hem çocuklar hem de veliler eğlenecek.

Yer: Nefes Orman, İstanbul

Tarih: 8-9 Haziran

Saat: 11.00

Yaş: 3+

İletişim: (0532) 486 57 53

Ücret: 336 lira

Ünlü yazarla tanışmak

‘Shakespeare’in Perileri’ adlı tiyatro oyununda tarihsel süreçte farklılaşan insan yaşamı, davranışları, değer yargıları esprili bir dille tartışılıyor. Başarmak için yeteneğin tek başına yeterli olmadığı, amaca giden yolda, zorluklar karşısında pes etmeden gayret göstermek gerektiği vurgulanıyor. Oyunda çocuklar Shakespeare’in eserleri ve oyun karakterleri hakkında da fikir sahibi oluyor.

Yer: House of Performance, İstanbul

Tarih: 8 Haziran

Saat: 14.00

Yaş: 7+

İletişim: (0212) 495 21 76

Ücret: 190 lira

Karnavala davetlisiniz

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Eğlenceli, renkli, geliştirici ve sürprizlerle dolu bu festivalde her şey çocuklar ve aileleri için tasarlandı. Atölyeler, sanatsal ve kültürel deneyimler, lezzetli yiyecekler; müzik, dans ve tiyatro performansları, yarışmalarıyla Karnaval Çocuk etkinliği doğada haftanın yorgunluğunu atmak için çocukları ve aileleri bekliyor.



Yer: Güzelbahçe Park Ceremonie, İzmir

Tarih: 9 Haziran

Saat: 14.00

Yaş: 4+

İletişim: (0232) 278 66 88

Ücret: Yetişkin 400, çocuk 200 lira

‘Hay Aksi Beethoven’ adlı konserde minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken diğer taraftan onun sıradışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle tanışarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacaklar.

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Yer: Göksu Parkı Açıkhava Tiyatrosu, Ankara

Tarih: 9 Haziran

Saat: 14.00

Yaş: 4+

İletişim: (0542) 652 24 45

Ücret: 190 lira