Hadi Gidelim

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HAYVANSIZ ÇOCUK SİRKİ
Sihirbazlı, palyaçolu, hokkabazlı çocuk tiyatrosu; hayvanların olmadığı Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki bugün Bayburt’ta miniklerle buluşuyor.
* Yer: Bayburt Üniversitesi Tiyatro Salonu, Bayburt
* Tarih: 1 Haziran Cumartesi
* Saat: 13.00, 15.00, 17.00
* Yaş: 2+
*İletişim: (0458) 211 11 53
* Ücret: 200 lira
CEVİZ ADAM SAHNEDE
YouTube'da izlenme rekorları kırarak 400 milyondan fazla kişi tarafından dinlenen Ceviz Adam artık müzikal bir şovla tiyatro sahnesinde.
* Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul
* Tarih: 1 Haziran Cumartesi
* Saat: 11.00, 13.00, 15.00
* Yaş: 2+
* İletişim: (0535) 255 58 55
* Ücret: 250 lira
ÖRÜMCEK ADAM KÖTÜLERE KARŞI
Peter normal hayatta sıradan bir gençken, Örümcek Adam kostümü altındaysa New York City'nin suçla savaşan kahramanıdır. ‘Örümcek Adam ve Mary Jane’ adlı tiyatro oyunu küçüklerle buluşuyor.
*Yer: Actor Studio, Ankara
* Tarih: 1 Haziran Cumartesi
* Saat: 15.00
* Yaş: 3+
* İletişim: (0555) 992 52 82
* Ücret: 201 lira
MİNYONLARIN DANSI
Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başaran Minyonlar, ‘Minyonlar Müzikali’ adlı gösteriyle sahnede.
*Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara
*Tarih: 2 Haziran Pazar
*Saat: 14.00, 16.00
*Yaş: 2+
*İletişim: (0554) 199 66 10
*Ücret: 224 lira
ORKESTRA EŞLİĞİNDE PİNOKYO
Hoinic’in şefliğinde ve Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığıyla zenginleşen ‘Çocuklar İçin Anlatımlı Konser’ Pinokyo'nun hikâyesini izleyicilere yeni bir perspektiften sunuyor.
*Yer: CRR Konser Salonu, İstanbul
*Tarih: 2 Haziran Pazar
*Saat: 11.30
*Yaş: 4+
*İletişim: (0212) 312 63 25
*Ücret: 33 lira
JUMANJİ BU KEZ SAHNEDE
Sevilen çizgi film Jumanji’nin müzikali ‘Jumanji Musical’ bu hafta sonu Antalyalı çocuklarla bir araya geliyor.
*Yer: Mall of Antalya, Antalya
*Tarih: 2 Haziran Pazar
*Saat: 20.00
*Yaş: 6+
*İletişim: (0242) 340 54 70
*Ücret: 280 lira
KAHRAMAN SALYANGOZ
Osman Alınca'nın yönettiği ‘Korkusuz Salyangoz’ çocuk oyunu, miniklerle buluşuyor. En büyük kahramanlıklar hep cüssesi en büyük olandan beklenir. Oysa bazen, çözümü imkânsız gibi görünen sorunları, hiç ummadığımız kişiler çözer.
*Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi, İstanbul
*Tarih: 2 Haziran Pazar
*Saat: 15.00
*Yaş: 3+
*İletişim: (0212) 661 38 95
*Ücret: 224 lira
EĞLENCELİ DİNOZORLAR
Sanat ve eğlenceyi buluşturan benzersiz gösteri ‘Efsane Dinozorlar’ ziyaretçilere dinozorların heybetini, tarihöncesinin büyüsünü ve eğlenceli öğrenmeyi bir arada sunuyor. Canlı dinozor kuklaları, mezozoik dönemi izleyicilere eğlenceli bir şekilde yaşatıyor.
*Yer: TED Koleji Ata Sahne, Ankara
*Tarih: 2 Haziran Pazar
*Saat: 15.00
*Yaş: 3+
*İletişim: (0312) 586 90 00
*Ücret: 750 lira