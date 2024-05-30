Hadi Gidelim

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HAYVANSIZ ÇOCUK SİRKİ

Sihirbazlı, palyaçolu, hokkabazlı çocuk tiyatrosu; hayvanların olmadığı Sevimli Palyaçolar Çocuk Sirki bugün Bayburt’ta miniklerle buluşuyor.

* Yer: Bayburt Üniversitesi Tiyatro Salonu, Bayburt

* Tarih: 1 Haziran Cumartesi

* Saat: 13.00, 15.00, 17.00

* Yaş: 2+

*İletişim: (0458) 211 11 53

* Ücret: 200 lira

CEVİZ ADAM SAHNEDE

YouTube'da izlenme rekorları kırarak 400 milyondan fazla kişi tarafından dinlenen Ceviz Adam artık müzikal bir şovla tiyatro sahnesinde.

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* Yer: Hilltown Seyirlik Sahne, İstanbul

* Tarih: 1 Haziran Cumartesi

* Saat: 11.00, 13.00, 15.00

* Yaş: 2+

* İletişim: (0535) 255 58 55

* Ücret: 250 lira

ÖRÜMCEK ADAM KÖTÜLERE KARŞI

Peter normal hayatta sıradan bir gençken, Örümcek Adam kostümü altındaysa New York City'nin suçla savaşan kahramanıdır. ‘Örümcek Adam ve Mary Jane’ adlı tiyatro oyunu küçüklerle buluşuyor.

*Yer: Actor Studio, Ankara

* Tarih: 1 Haziran Cumartesi

* Saat: 15.00

* Yaş: 3+

* İletişim: (0555) 992 52 82

* Ücret: 201 lira

MİNYONLARIN DANSI

Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekmeyi başaran Minyonlar, ‘Minyonlar Müzikali’ adlı gösteriyle sahnede.





*Yer: Karadavut Sanat Merkezi, Ankara

*Tarih: 2 Haziran Pazar

*Saat: 14.00, 16.00

*Yaş: 2+

*İletişim: (0554) 199 66 10

*Ücret: 224 lira

ORKESTRA EŞLİĞİNDE PİNOKYO

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Hoinic’in şefliğinde ve Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığıyla zenginleşen ‘Çocuklar İçin Anlatımlı Konser’ Pinokyo'nun hikâyesini izleyicilere yeni bir perspektiften sunuyor.

*Yer: CRR Konser Salonu, İstanbul

*Tarih: 2 Haziran Pazar

*Saat: 11.30

*Yaş: 4+

*İletişim: (0212) 312 63 25

*Ücret: 33 lira

JUMANJİ BU KEZ SAHNEDE

Sevilen çizgi film Jumanji’nin müzikali ‘Jumanji Musical’ bu hafta sonu Antalyalı çocuklarla bir araya geliyor.

*Yer: Mall of Antalya, Antalya

*Tarih: 2 Haziran Pazar

*Saat: 20.00

*Yaş: 6+

*İletişim: (0242) 340 54 70

*Ücret: 280 lira

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KAHRAMAN SALYANGOZ

Osman Alınca'nın yönettiği ‘Korkusuz Salyangoz’ çocuk oyunu, miniklerle buluşuyor. En büyük kahramanlıklar hep cüssesi en büyük olandan beklenir. Oysa bazen, çözümü imkânsız gibi görünen sorunları, hiç ummadığımız kişiler çözer.

*Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi, İstanbul

*Tarih: 2 Haziran Pazar

*Saat: 15.00

*Yaş: 3+

*İletişim: (0212) 661 38 95

*Ücret: 224 lira

EĞLENCELİ DİNOZORLAR

Sanat ve eğlenceyi buluşturan benzersiz gösteri ‘Efsane Dinozorlar’ ziyaretçilere dinozorların heybetini, tarihöncesinin büyüsünü ve eğlenceli öğrenmeyi bir arada sunuyor. Canlı dinozor kuklaları, mezozoik dönemi izleyicilere eğlenceli bir şekilde yaşatıyor.

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*Yer: TED Koleji Ata Sahne, Ankara

*Tarih: 2 Haziran Pazar

*Saat: 15.00

*Yaş: 3+

*İletişim: (0312) 586 90 00

*Ücret: 750 lira