‘Ev işi yapmak onu hayata hazırlar’

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Gizem: Gülaycım, Bilge küçükken ev işlerine ne kadar dahil oluyordu? Geçen gün bir arkadaşımızın evine gittik Lorin’le, yaşıt oğlunu bir görmen lazımdı. Bir oyuncağını kaldırmadan diğerini çıkarmıyordu. Ev işi de yapıyormuş, yatağını bile topluyormuş, asabım bozuldu (gülüyor).

Gülay: Kreşe 3 yaşını doldurunca başlamıştı ve orada sorumluk almaları için masada tabaklarını kendileri alıyor, çatal-

kaşıklarını düzenliyorlardı. Bunu yavaş yavaş eve de taşıdık ama hiçbir zaman çok düzenli oyuncak kutularımız olmadı. Ben de

ara sıra “Hani bu çocuk Başak burcuydu” diye isyan ederdim yani...

Gizem: Başak burcunun öyle bir özelliği yok, üzülme, kendimden biliyorum. Ev işini geçtim, kendi çıkardığı çorabını yerden kaldırmıyor Lorin. Bir gün odasını toplamasını istedim, ortadaki her şeyi dolaba atıvermişti. Oturduğu yerden “Anne suuu” diye bağıran bir çocuk oldu benimkisi ve ben hatayı nerede yaptım bilmiyorum.

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Gülay: Bu söylediğin aşamaya ergenlikte gelmesini beklerdim (gülüyor). Sanırım fıtrat Gizem. İstediğimiz kadar söyleyelim, içselleştirmeden hiçbir şey yapmıyorlar. Ben küçük yaşlarından itibaren hep “Birey olarak bu evde yaşayan herkesin bir görevi var.

Bu evde birlikte yaşıyor, birlikte dağıtıp kirletiyoruz, öyleyse birlikte toplayacağız” dedim. Çok bayılarak yapmıyor ama bulaşık makinesini boşaltmak, sofrayı kurmak ve kaldırmak gibi işlerde çok yardımı oluyor. Bir de tabii

‘Ben çok yoruldum ve senin yardımına ihtiyacım var’ cümlesine kayıtsız kalamıyorlar.

Gizem: Yarından tezi yok ben de başlıyorum, ay yeter vallahi. Sanırım ben hep ‘Daha küçük’ demekle yaptım hatayı, doğrusu küçük yaştan başlamakmış. Çocuk gelişim uzmanı Dr. Pınar Demir Asma’ya göre çocuğun ev işi yapması önemli. Çünkü çocuğun en güvende olduğu ve rahat hissettiği ortam evi. “Evdeki hemen hemen bütün günlük rutin işlere dahil edilmesi mümkündür” diyor. Misal, çocuk yatağını toplayabilir, yemek pişirebilir, kahvaltı hazırlayabilir, alışveriş listesi oluşturmak gibi görevleri bir yetişkin gözetiminde yerine getirebilirmiş. Elbette bütün bu görevleri yapabilmek çocuğa sorumluluk alma, düzen oluşturma, özdeğer, özbakım becerilerini geliştirme, sosyal becerileri kazanma gibi birçok fayda sağlayarak çocuğun hayata hazırlanmasına katkı sunar. Darısı benimki ve onun gibi nicelerinin başına.

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‘Ebeveynler ev işlerine katılımda cinsiyet ayrımı yapmamalı’

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir Asma, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkan Yardımcısı

◊ Okullarda ve evde yapılan el işleri etkinlikleri çocuklara çeşitli açılardan destek sunar ve beceri kazandırır. El ve gözün senkronize bir halde hareket etmesi, el-göz arasındaki koordinasyonu güçlendirir.

◊ Koordineli çalışan iki el, beynin farklı bölgelerini çalıştırır. Çeşitli ve yeni zihinsel bağlantılar oluşturur. Bu da çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlar.

◊ Çocuklar ev işlerini yaparken ailenin dikkat etmesi gereken birtakım noktalar var. Aile bunları baskıcı şekilde değil de oyunlaştırarak ve oyun içinde çocuğa sunmalı. Çünkü çocuğun iletişim dili oyundur.

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◊ Ev işlerinde yapılan seçim ve tercihlerde çocuğun kendi başına karar alması desteklenmeli, onun yaratıcılığına ve fikirlerine saygı duyulmalı. Bu durum çocuğun tek başına karar ve sorumluluk alma becerilerini destekler.

◊ Çocuk yerine getirdiği ev işlerinden sonra takdir edilmeli ve değer gösterilmeli, eleştiriden kaçınılmalıdır.

◊ Ebeveynler çocukların ev işlerine katılımlarında cinsiyet ayrımı yapmamalı, eşitlikçi bir tutum benimsemeli ve ebeveynlerin kendileri de çocuklarına örnek, iyi birer rol model olmalı.