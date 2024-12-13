El yazısı, becerilerini arttırıyor

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Gizem: Gülay, Bilge el yazısıyla yazmayı ne kadar seviyor?

Gülay: Asla sevmedi, hâlâ da sevmiyor. Neden sordun, Lorin yazmaya mı başladı yoksa?

Gizem: Bu sene harfleri ve sesleri tanıyorlar, öğretmeni bir sonraki sene için okuma-yazma öğrenmeye

hazır hale getireceğiz demişti ama Lorin kendi adını yamuk yumuk olsa da yazmayı öğrenmiş. İki satır harf çalışması yapıyor, elim ağrıdı, deyip duruyor.

Gülay: Yazarak ders çalışan bir kuşağız biz, onları anlamamız bu yüzden pek mümkün değil.

Gizem: Geçen gün tabletinden fotoğrafımı çekmek istedi. “Hadi çek” dedim, mikrofonu açıp ‘Fotoğraf çekilme’ diye sesli komut verdi. Hani ben bu jenerasyonun klavye canavarı olacağını düşünmüştüm ama onu bile kullanmayacaklar sanırım. İleride el yazısı tarihe karışır mı, ne dersin?

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Gülay: Gelecekte yazıyla beraber okuma-yazma eğitimi tümden kalkacak. Fütüristler “Eğitim ve bilgi aktarımı videolarla olacak” diyor.

Gizem: Haklısın sanırım. Yeğenimin birkaç sene önce el yazısı pek düzgün değildi ve düzelmesi için epey uğraşıyorlardı. Öğretmeni “Bu kadar takılmayın, sınıfta tahtalar bile akıllı, ileride yazının bir önemi kalmayacak” demişti. Ama ben de sınavlara hazırlanırken yazarak çok daha iyi ezber yaptığımı

hatırlıyorum mesela... Beyne katkısını göz ardı etmemek lazım.

Gülay: Evet, ben de Bilge’nin hem yazmasını hem de okumasını önemsiyorum. Diğer türlüsünün beyni kolaycılığa alıştırdığını gözlemledim ama tabii buna da uyum sağlar beynimiz ilerleyen süreçte herhalde.

Gizem: Evet tabii, nerelerden nerelere geldik... Küçücük telefon ekranından bizim köşeyi ve haberleri yazıp gönderiyorum ben. Yine de merak ettim, işin uzmanına danıştım; elle yazmanın bilgiyi aktif bir şekilde işleyerek anlamlandırmayı sağladığını söyledi.

'YETİŞKİNLİKTE DE DEVAM ETMELİ’

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi uzman klinik psikolog

Zeynep Betül Alp

◊ El yazısıyla yazmak beyindeki motor, duyusal ve bilişsel süreçleri bir araya getiren karmaşık bir eylem. Öğrenme ve hafıza süreçlerinde de oldukça etkili.

◊ Klavyeyle hızlı yazan bireyler yazdıklarını daha az düşünüyor ve dolayısıyla bilgiyi daha az işliyorlar.

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◊ Harfleri yazarken yapılan fiziksel eylemlerse bilgilerin zihinde daha uzun süre saklanmasına yardımcı olur.

◊ Çocukluk döneminde bu tür aktiviteler hem motor hem de mekânsal becerilerin gelişmesine katkıda bulunur.

◊ Yetişkinlikte de el yazısı yazmaya devam etmek bu becerilerin korunmasına ve hatta geliştirilmesine yardımcı olur.