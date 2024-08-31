Ders zili çalmak üzere, çocukların güvenliğini sağladık mı?

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Gülay: Gizemcim bütün yaz iple çektiğimiz okulların açılmasına sayılı günler kaldı (gülüyor). Hatta mini mini 1’ler 2 Eylül’den itibaren sıraları dolduracak. Sizin bir yılınız daha var ama anasınıfı da en az 1’inci sınıf kadar heyecanlıdır. Hazır mısınız?

Gizem: Ben çok hazırım Gülay, bir açılsa koşup o minik masalara ben oturacakmışım gibi hissediyorum. Lorin benim kadar hazır değil tabii. Yeni okul, yeni arkadaşlar, yeni öğretmen derken duyguları karışık haliyle.

Gülay: Çocukları psikolojik olarak hazırlamak önemli, sen onunla bunu konuşmaya çoktan başlamışsındır eminim... Kimi çocuk yeni arkadaşlar, kimisi büyümek, kimisi yeni şeyler öğrenmekle motive olur. Bir yolunu bulup çocuğu motive ettikten sonra okula uyum sağlayacaktır muhakkak.

Gizem: Evet tabii, yeni de değil, birkaç aydır konuşuyorum konu hakkında. Okulunu, sınıfını görsün diye kayda da beraber gittik mesela. Motivasyonumuz daha doğrusu havucumuz, bir sürü arkadaş vurgusu.

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TEKNOLOJİYİ KULLANMAK ŞART!

Gülay: Tabii çocuktan ziyade ebeveyn yaşıyor ayrılık anksiyetesini, o da çocuğa yansıyor. Hatırlıyorum da en büyük endişem güvenlikti... Sen ne yaptın bu konuda?

Gizem: Ben geçen ay bir akıllı saat aldım Gülay. Siteye taşınmamızla beraber işler değişti. Lorin 5,5 yaşında, 6 olmasına çok az var ama arkadaşları 7-8 ve hatta üzeri yaşlardalar. Haliyle sitede tek başlarına oynuyorlar. Bizimki de yanlarında... Lorin’e ablalık yapıyorlar ama neticede onlar da çocuk.

O yüzden arayabilmek, konumunu görmek ve kendi istediğinde bana rahatça ulaşabilsin diye aldım akıllı saati. Okulda da işimize yarar.

Gülay: En güzeli bu; saatler telefon yaşına kadar güvenlik için benim de tercihimdi. Okulda sınıfa almayabiliyorlar ama kuralları farklı olabiliyor okulların. Çantasında kalabilir ya da sınıf girişinde toplanabilir.

Gizem: Önemli olan okul çıkışı koluna takması benim için. Sonuç olarak her halükârda ben alacağım onu okuldan ama azıcık geç kalsam endişelendi mi acaba diye psikoza girmektense arar konuşurum diyorum. Biraz daha büyük yaş grubu, kolunda saatle mahallesindeki okula gidip gelebilir sanırım. Ne dersin? Bir de herkes evinin dibinde de okula gitmiyor. Saatlerce serviste kalan çocuklar var. Takip ve kolayca ulaşmak için saat ya da AirTag’ler (Apple’ın geliştirdiği bir izleme sistemi. AirTag’i çocuğun çantasına koyup kendi telefonunuzdan nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz) çok mantıklı geliyor bana.

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Gülay: Çok haklısın. Teknolojinin yarattığı her fırsattan yararlanmak gerek. Daha büyük yaş gruplarının telefonu var ama ergenlere bazen telefonla bile ulaşmak imkânsız olabiliyor. Akıllı telefonları birbirine bağlayıp konum takip etmek, başka uygulamalar indirerek nerede olduğunu canlı izleyebilmek faydalı. Ayrıca bir-iki arkadaşının ve hatta onların ailelerinin numarasını da bilmek gerek. Okuldan yetkili birilerine hızlıca ulaşabilmek de önemli.

Gizem: Bunlar için bize daha çok erken demek istiyorum ama zaman sudan bile hızla akıp gidiyor. 6 yaşına gireceği gerçeğiyle yüzleşemiyorum.

Gülay: Öyle, bir bakmışsın 16. Sen şimdilik okuldaki ve yoldaki güvenlik için mutlaka veli gruplarına da katıl Gizemcim. Tüm sınıflar için geçerli bu önerim. Bazı veliler daha uzun saatlerini okul ve civarında geçirebiliyor, irtibat kurmak gerektiğinde destek olabilirler.

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Gizem: Çok haklısın. Bodrum’da Lorin’in en yakın arkadaşı Kayla’nın annesi Betül’le ben de arkadaş olmuştum. Birbirimizi her anlamda çok destekliyorduk. Hem okulda olan bitene bir kulak daha yakın oluyorsun hem de sen yoksan jokerin var. Allah herkese aradığı joker veliyi bulmayı nasip etsin. Bizim gibi endişe duyan aileler psikolojik danışman ve rehber öğretmen Mahmut Birgin’in tavsilerini de aşağıda okuyabilirler.

‘VELİLER E-OKUL SİSTEMİNİ TAKİP ETSİNLER’



Psk. Dan. Mahmut Birgin

◊ Ailelerin okulla irtibatta olabilecekleri bir iletişim numarası mutlaka olmalı.

◊ Okula gidiş-dönüşte güvenli bir ulaşım yolu seçin ve kullandığını denetleyin.

◊ Çocukların gün içinde okulda olup olmadığını kontrol edin. E-veli dedigimiz, e-okul sistemine düzenli girin; özellikle devam-devamsızlık hakkında bilgi sahibi olun.

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◊ Çocukların arkadaş çevresini az çok tanıyın.

◊ Herhangi bir akran zorbalığına karşı çocuklarınızla güvenli iletişim kurun. Örneğin, çocukla gün içinde okuldaki zamanının nasıl geçtiğini konuşun.

◊ Her okul için özel güvenlik talebinde bulunun.