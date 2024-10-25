Çocuklarla bayram coşkusu

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Gizem: Gülay bu sene Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutlayacağız. Lorin bayramlara bayılıyor, şimdiden çok heyecanlı. Sizin bir rutininiz var mıdır?

Gülay: 100’üncü yılın coşkusunu çok güzel yaşamış, etkinlikten etkinliğe koşmuştuk. Bu yıl da Bilge şimdiden “Fener alayına katılacak mıyız” diye yatıp kalkıyor. Daha küçük yaşlarda, bayram ayrımı olmaksızın özel günlerde çok mutlu oluyor çocuklar. Biraz büyüdüğünde konuşarak, konuyla ilgili belgeseller izleyerek, zihninde bu büyük bayramın anlamının derin bir izi kalsın istiyorum. Tabii Lorin yaşındayken kırmızı etek-beyaz gömlek sahnede şiir okudukları günler daha güzeldi.

Animasyon film geliyor

Gizem: 3 yaşlarındayken, bayram deyince dini bayramlarda bile hemen Atatürk’lü tişörtünü giymek istiyordu. Onun için bayram demek ay yıldızlı bayrak demek gibi bir şey olmuştu. Artık daha konunun ayrımında ama dediğin gibi henüz anlamlarını bilmiyor. Bu sene anasınıfında bir etkinlikleri yok, okul törenine dahil olacaklar ve sınıfta Cumhuriyet pastası kesecekler. Biz de her sene Bağdat Caddesi’ndeki fener alayına gidiyoruz. Bu yıl da dahil oluruz diye düşünüyorum.

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Gülay: Fener alaylarını çok seviyorum. Birlik duygusunu hissettiriyor, o nedenle biz de katılacağız. Bu yıl biraz erken yaparız kutlamalarımızı, hafta sonu Cumhuriyet Bayramı için çok fazla yeni etkinlik başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan animasyon bir film vizyona giriyor. Öncelikle hep beraber ona gideriz. ‘1923’ müzikali de 29 Ekim günü Zorlu PSM’de sahnelenecekmiş. Biz geçen yıl izlemiştik. Çok etkileyici. Lorin’i götürebilirsin belki bu sene...

Gizem: Evet, müzikal olduğu için dikkatini çeker diye düşünüyorum. Benim en kıskandığım etkinlik İzmir’de. “Keşke orada olsaydık” dedim. Arkas Sanat Öğrenme Programları ekibi tarafından

3-4, 5-7 ve 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için Cumhuriyet Bayramı’na özel bir program hazırlamışlar. Çocuklar atölyede Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili konuşacak, drama etkinlikleri yapacak ve Atatürk’ün sanata bakışını keşfedecekler. Sonrasındaysa ressam Joan Miró’yu tanıyacak ve Atatürk’ü onun tarzıyla resimleyeceklermiş. Etkinlik bugün ve yarın. İzmirliler kaçırmasın derim.

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Gülay: Miró deyince akan sular durur, çocukların en sevdiği... İstanbul’daysanız da ‘1923’ü de kaçırmayın, saat 15.00’te başlıyor. Müzikal öncesinde de 11-14 arası ‘BabyConcerts’ var. Bir de tabii oranın parkı bile çocukları eğlendirmek için yeterli. Biz de Bilge’yle AKM’de sergilenecek ilk Türk operası olan ‘Özsoy’u izlemeyi planlıyoruz. 29 Ekim’den sonra 31 Ekim’de de sahnelenecek. Hatırlarsın, bu opera 1934’te, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti için yazılıp sahnelenmiş. Ahmed Adnan Saygun’un bestesi.

Kartpostal tasarlıyorlar

Gizem: Sizin programı kıskandım vallahi Gülay. Lorin biraz daha büyük olsaydı, kesin size dahil olurduk. O halde şimdiden hem size hem de tüm okurlarımıza güzel bir bayram diliyorum.

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Gülay: Ankaralı çocuklar için yarın Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde gerçekleştirilecek bir atölye haberini de vereyim. Çocuklar İş Sanat’ın bu etkinliğinde, Cumhuriyet’in ilanı sonrası ülkemizin gelişimi için atılan adımları bir eğitmen eşliğinde müzede gezip inceliyorlar. Sonra da kendi kartpostallarını dönemin pullarının replikalarını kullanarak tasarlıyorlar. Bugünden itibaren hafta boyunca kutlamalar devam etsin, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!