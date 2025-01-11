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Gizem: Gülay geçen gün Lorin’i almaya biraz erken gidince mecbur holde bekledim. Çocuklar öksürük korosu kurmuş gibiydi. Üç farklı sınıftan bitmeyen öksürük sesi... Psikolojim bozuldu, bahçeye çıktım (gülüyor).

Gülay: O ses benim de anksiyetemi tetikliyor. Çocuk büyütürken sanırım zorlandığımız konulardan biri bu.

Gizem: Kesinlikle öyle. Çocuk büyüdükçe insan rahatlıyor ama bebekken bir kâbustu. Zaten zor uyuttuğun bebe bir de öksürük başlayınca ha bire uyanıyor, sabahlar olmuyordu. Hatırlıyorum da ayaklarının altına mentollü kremler, sırtına zeytinyağları sürüyordum, başucumuza ikiye kesilmiş soğanlar koyuyordum. Bir keresinde zeytinyağlı sarımsak karışımı hazırlamıştım, yatak odası mı kebapçı salonu mu belli değildi.

Gülay: Bunları duyunca bir gülme geldi ama inan daha fazlasını yapmış olabilirim. Zeytinyağı sürüp gazete kâğıdı koymak, turp oyup içinde bal bekletmek, daha neler neler... Hatta bir şekilde o öksürük kesiliyordu ama ben bütün tuşlara aynı anda bastığım için öksürüğü hangi yöntemle bitir-

diğimi bilemiyordum. Bu arada bitti mi dersen hâlâ bitmedi. Okul açılıp herkes hastalanmaya başladığında o öksürük evde çınlıyor.

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Gizem: Tabii canım bitmiyor ama o bebekliğindeki endişem de kalmadı. Sadece o öksürdükçe beni yatakta uyku tutmuyor. İşin tuhaf yanı, hastalık bitiyor, öksürük bitmiyor.

Gülay: Öksürük bitmedikçe bizim stres de tavan! Göğsüne mi indi, antibiyotiklik mi olacak? Bunca yıllık tecrübeme dayanarak hemen doktora danışmayı öneriyorum çünkü virüs kaynaklı pek çok hastalık var, üşütmüştür deyip geçmemek gerek. Misal bronşiolit, soğuk algınlığına benzer belirtilerle başlıyormuş ve 2 yaşından önceki bebekleri daha çok etkiliyormuş. Acıbadem Maslak Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu “Bu günlerde sık görülen bronşioliti en çok tetikleyen virüs olan respiratuar sinsityal virüsü (RSV) soğuk ve kuru havalarda daha aktif hale geliyor. Ayrıca hasta kişinin öksürük veya hapşırığı sırasında havaya karışan damlacıklarla kolayca bulaşabiliyor” diyor.

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Gizem: Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Ali Duman da öksürüğün en yaygın nedeninin solunum yolu enfeksiyonları olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: “Çocuklar yılda 6-12 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirirler ve bu enfeksiyonlar genellikle virüslerden kaynaklanır. Antibiyotikler virüslerin neden olduğu öksürüğe yardımcı olmaz. Bazen öksürük boğazda veya göğüste oluşan bakteriyel enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Grip veya soğuk algınlığında öksürüğün süresi 10 ile 14 gün arasında değişir. Bu durumda bir çocuk senenin ortalama 140 gününü öksürerek geçirebilir.” 140 gün öksürmek nedir Allah aşkına?

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Gülay: Nasıl önlem alabiliriz peki?

Gizem: Yapılacak bazı şeyler var, aşağıda paylaşayım ama anladığım kadarıyla öksürüğü şıp diye kesecek bir şey yok, ancak hafifletilebilir...

EVDE ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLER

Uzm. Dr. Mehmet Ali Duman

◊ Sigara dumanı öksürüğü kötüleştirir, çocuğunuzu dumandan koruyun. Ayrıca evde çocuğunuzun zaman geçirdiği mekânlarda havadaki nemi arttırın. Toz da öksürüğü çoğaltan bir etkendir.

◊ Öksürük ilaçları çocuklarda öksürüğü tedavi etmez, hatta son çalışmalar bazılarının çocuklar için zararlı olabileceğini öne sürüyor. 6 yaşından küçük çocuklarda bu ilaçlar kullanılmamalı. 6 yaşından büyüklere de yalnızca bir sağlık uzmanının tavsiyesiyle verilmeli.

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◊ Balın öksürüğün şiddetini ve süresini azalttığına dair bazı araştırmalar var. Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce 1 veya 2 çay kaşığı bal yemek 12 aydan büyük çocuklar için faydalı olabilir. Ayrıca çocuğunuzun bol sıvı tükettiğinden emin olmalısınız.

◊ İki haftadan uzun süren öksürük kronik kabul edilir. Astım, alerjik rinit (saman nezlesi), reflü veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle alerji uzmanına başvurmanız gerekebilir.