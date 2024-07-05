Bu yaz tatilinde çocuklara kim bakıyor?

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Gizem: Gülaycım, yazlığa gidemeyen aileler için üç aylık yaz tatili işkence değil de nedir sence?

Gülay: Sorma Gizemcim, sorma... Büyük bir tasadır ve aylar önceden içine çöker, düşünür durursun, çözümler ararsın. Anneanne-babaanne yoksa ya da bakım verecek durumda değilse hele...

Gizem: Hadi diyelim sıhhatleri yerinde, bir ay anneanne, bir ay babaanne, ağustosta kim bakacak Lorin’e çok merak ediyorum. Biz okulun kapandığı hafta yazlığa giderdik, son hafta okul açılmadan önce ağlaya ağlaya dönerdik. Yazlıkçılık nedir bilemeyecek, üzülüyorum onun adına.

Gülay: Ayrıca iki taraflı da düşünmek lazım; anneanne-babaanne enerjisi çocuklara yetmiyor. Her yaşın etkinliği, ihtiyacı, oyunu bambaşka. Bir ekran karşısına oturtup yemeğini vermek değil ki yaz tatili.

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Gizem: Evet, bir süre sonra buna dönüyor mecburen çocuklar için yaz tatili. O yüzden bolca spor yapıp yaşıtlarıyla vakit geçirebileceği bir ortam çok iyi olur. Birçok aile anaokulunun yaz okuluna devam ettiriyor ama Lorin fena halde sıkıldı. Ben de tamamen spor, sanat konseptli yaz okulu programı araştırmaya koyuldum. Tabii fiyatlar yüksek, o yüzden belediyelerin açtığı yaz okulları kurtarıcı oluyor.

Gülay: Çok mantıklı. Kendi anaokulunun imkânları yaz mevsimine ve doğada vakit geçirmeye de uygun olmuyor ayrıca. Okulların fiziki şartları malum. Hatırlıyorum da Bilge’nin kreşindeki yaz okulunda bahçedeki süs havuzunu dolduruyorlardı çocuklar oynasın diye... Bu konuda araştırmacı ebeveynlik öneriyorum tüm ailelere. Çünkü biraz vakit ayırıp hem kendi illerinde hem de ilçe ve hatta mahalle yönetimleri özelinde araştırma yaparlarsa ne kadar çok fırsat olduğuna şaşıracaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 12-15 yaş arası için deniz kampları, 16-25 yaş içinse doğa kampları var.

Gizem: Evet, misal bizim oturduğumuz Ataşehir’de iki döneme ayırmışlar; temmuz ve ağustos, birçok atölye açmışlar. Sanat, dans, yabancı dil gibi...

Gülay: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de tüm ili kapsayan etkinlikleri var. Yaş gruplarına göre, kimi yatılı kamp kimi doğa okulu gibi düzenlenmiş.

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Gizem: Ne kadar güzelmiş. Ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamplarına baktım. Küçük yaştaki çocuklar için yok ama 12-15 yaş arası için deniz kampları 16-25 yaş arası gençler için de doğa kampları var.

Gülay: Başvuruları da mayıs gibi açılıyor, okurlarımız takvimlerine işaretlesin ve erkenden yapsın başvurusunu. Bu arada Bilge (13) yaşında veya daha büyük çocuklar için matematik kampları var. Bir hafta oyun, deniz, etkinlik ve birkaç saat de tamamen kopmasınlar diye eğlenceli matematik aktiviteleri. Bizim bu yıl planımız; Nesin Matematik Köyü. Eğer şartlar uyarsa harika bir biyoloji felsefesi kampı var. Her gencin ilgisine göre seçebileceği konu başlıkları mevcut.

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Gizem: Ne kadar güzel alternatifler Gülay. Ben de İstanbul Modern’in Yaz Sanat Okulu programını inceledim. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar, 9 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek program kapsamında müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayıp atölye çalışmalarına katılacaklar. Keşke biraz daha büyük olsaydı Lorin dedim. Fakat dediğin gibi biraz araştırmak birçok fırsat çıkarıyor önümüze. Tüm çocuklara tadını doyasıya çıkardıkları güzel bir yaz tatili diliyorum.