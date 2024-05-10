Benim annem, güzel annem

Haberin Devamı

Gizem: Gülayım, yarın Anneler Günü. Ben anne değilken söylenip dururdum bu özel günler ne saçma şey diye. Annem de pek sevmez annesini çok küçük yaşta kaybettiği için ama şimdi anne olunca günümün kutlanmasını bekler oldum. Sisteme ayak mı uyduruyorum

ben şimdi?

Gülay: Evet, eğer hediye olarak tost makinesi ya da şarjlı süpürge bekliyorsan sistem seni de ele geçirmiş demektir (gülüyor). Yok, gözyaşıyla ıslanmış tatlı notlar filansa beklentin, tebrikler, Anneler Günü hatıraları biriktirenler kulübüne yazdık

seni de.

Gizem: Sanırım hepsini bekliyorum. Ama ilk kez Lorin anlayarak “Anneler Günün kutlu olsun” diyeceği yaşa geldi. Sanırım ben de biraz duygulanırım. En son 23 Nisan gösterisinde de ağlayacak gibi oldum, itiraf edeyim... Anaların hakkı ödenmez Gülay ya (gülüyor)... Bir gün değil, her gün Anneler Günümüz kutlu olmasın mı?

Haberin Devamı

Gülay: Olsun tabii, 365 gün 6 saat kutlansak az (gülüyor). Lorin artık okullu, kutlama için öğretmenlerin çok güzel yönlendirmeleri oluyor. Biraz büyüyünce de hediyeler almaya başlayacak. Benim en sevdiğim kutlama pazar sabahı ailenin bütün anneleriyle yani anneanne ve babaanneli büyük bir kahvaltı. Bunu her zaman yapamasak da Bilge için çok güzel bir anı fırsatı olduğu için mümkün oldukça tekrarlamaya gayret ediyoruz.

Gizem: Tüm annelerle kahvaltı çok güzel fikirmiş. Benim de bir gün hayalim annem ve Lorin’le 3 kuşak kısa bir seyahate çıkmak. Hatırlaması için Lorin’in biraz daha büyümesini bekliyorum. Ama bana sorarsan en güzel hediye annelere uyku hediye etmek. O pazar günü tümüyle anneye hediye edilebilir. İstediği kadar uyusun, anne o gün canı ne istiyorsa onu yapsın. Bebekli annelerin en büyük ihtiyacı bu bence.

Gülay: “En iyi kutlama pazar sabahı ailenin tüm anneleriyle yani anneanne ve babaanneli bir kahvaltı.”

Gülay: Bebekli annelerin eşlerine seslenelim o zaman... ‘Lohusa’ filmindeki gibi düşüncesizlik yapmasınlar. Anne olan kadının ruh hali hassastır ve “Aman canım, benim annem mi de kutlayayım” diyen kimi kocalar olduğunu da biliyorum.

Haberin Devamı

Gizem: Ben de yakinen biliyorum canım (gülüyor)! Hediye filan bahanesi bu işin, hatırlanmak güzel bir şey. Ailece dışarı çıkmak, birlikte kahvaltı etmek de günü güzelleştiriyor. Tüm annelerin Anneler Günü şimdiden kutlu olsun. Anneleri üzmeyiniz.