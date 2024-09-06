Başarılı bir yıl için okul öncesi sağlık kontrolü

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Gülay: Gizemcim, anaokulu ilköğretimin mini bir provası... Bütün heyecanıyla yaşanıyor mu sizin evde de?

Kıyafetinden kırtasiyesine her şey ince ince düşünülür. Ama ebeveynlerin genelde atladığı bir konuyu soracağım, Lorin’i göz taramasına götürdün mü?

Gizem: 2,5 yaşından beri okula gittiği için, yazık, artık hiç heyecanı yok bence. Ama göz taramasına

en son 1,5 yıl önce götürmüştüm. Haklısın, gitmemiz lazım.

Gülay: Okul öncesi ihmal edilmemesi gereken bir konu. Bilge’nin okula başlarken yakını iyi göremediği çıkmıştı ortaya. Yazı yazarken ve okurken gözlük taktı ve en azından öğrenme süreci sekteye uğramamış oldu. Nice çocuk, öğretmeni iyi duyamadığı, yakını ya da uzağı iyi göremediği için okuma yazmada geri kalıp başarısız damgası yiyebiliyor.

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Gizem: Evet, maalesef öyleymiş çünkü görmediklerinin ya da duymadıklarının farkında olmuyorlar. Ben mesela çocukken annem iki-üç kez yakına gelerek seslendiğinde dönüp bakıyormuşum, televizyonu duymadığım

için de iyice yanına sokuluyormuşum. Bu sayede fark edip götürünce anlamışlar ki geniz etim büyümüş ve kulağa baskı yapıyormuş, o yüzden duyamıyormuşum. Kulağın duymamasının da farklı sebepleri olabiliyor. Göz, kulak ve dişlere mutlaka baktırmak gerekiyor sanırım...

Gülay: Tam böyle mini bir kontrol yaptırmakta fayda var. Üstelik kontrollerin her branşın uzmanı tarafından belli aralıklarla tekrar edilmesi öneriliyor. Göz örneğin çocuklukta hızla gerileyebiliyor. Bilge ikinci sınıfta yakın gözlüğünü bıraktı. Yıllar içinde de maalesef hızla uzak görüşü bozuldu.

Gizem: Çok üzücü olmuş. Çocuklara gözlük taktırmayı başarmak zaten ayrı bir dert. Daha önce yoktu sanırım ama artık birçok hastanede çocuk check-up programı başlamış. Genel büyümesi, gözü, kulağı, kan değerleri vs. derken okul öncesi birçok şeyi kontrol ediliyor çocukların. Tam olarak ne olduğunu ve yapılması gerekenleri Liv Hospital çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı

Dr. Gizem Güvener’le konuştum; “Okul öncesi check-up çocuğun sağlıklı olup olmadığını anlamak ve muhtemel hastalıkları, riskleri hesaplayıp ona yönelik önlem almak açısından çok önemli” diyor.

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Çocuk check-up programı nedir?

Dr. Gizem Güvener, Liv Hospital çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı

◊ Eğitim-öğretim hayatı çocuklarda 6 yaşında başlar. Öncesinde yaş gruplarına göre kreş eğitimi söz konusudur. İlkokuldan önce yapılacak kontrolle çocuğun muhtemel sağlık problemlerinin sorun ilerlemeden önce tespit edilmesinde fayda var.

◊ Check-up ayrıntılı bir fiziki muayeneyle başlar. Boy ölçülmeli, kiloya bakılmalı. Beslenme problemine işaret edecek vücut kitle indeksinde anormallik mevcut mu, bu değerlendirilmeli ve büyüme eğrilerinin de yardımıyla çocuğun gelişme düzeyinin nasıl olduğuna karar verilmeli. Çocukta kan tetkiklerinde kan sayımı, beslenme özelliklerine göre öğrenimde ve hafızada etkin vitamin değerlerine bakılmalı. Gereklilik halinde tiroit değerleri, karaciğer, böbrek değerleri ve idrar tetkiki de istenebilir. Bunun yanında tansiyon ölçümü ve belli yaş gruplarında kolesterol taraması yapılabilir.

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◊ Ayrıca göz sağlığı açısından yapılacak muayene de çok büyük önem taşır. Çünkü göz, eğitim ve öğretimde başarılı olmadaki en önemli noktalardan biri. Yine aynı derece önem taşıyan diğer konu kulak. Duymasının iyi olduğu test edilmeli. Böylece çocuğun eğitim ve öğretime katılmak üzere bedensel bir fonksiyon bozukluğunun olmadığının anlaşılması gerekir.

◊ Tüm bunların yanında artık ailesinin ve bakım verenin kontrolünden nispeten de olsa uzaklaşacak. Bazı öğünleri okulda yiyecek olmasından dolayı yeme alışkanlıkları tespit edilmeli. Yeme alışkanlıklarındaki yanlışlar için aile uyarılmalı, çocuğa örneklerle bu konuda yardımcı olunmalı.