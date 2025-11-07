Ara tatilde çocuklar için bir dolu etkinlik

Haberin Devamı

Gizem: Gülaycım gözümüz aydın, ara tatil başladı. 1 hafta boyunca çocukların peşinden koştururken perişan olacağımız dopdolu bir ajandayla geldim sana (gülüyor). Hoş, artık Bilge 15 yaşında, peşinden koşacağınız zaman değil ama yaşlar büyüdükçe ilgi duyacakları etkinlikleri bulmak da zor oluyordur, değil mi?

Gülay: Evet, yaşları ilerledikçe eskisi gibi her şey ilgilerini çekmiyor, kendi ilgi alanları oluşuyor ve ona dair etkinliklere katılmak istiyorlar. Sanırım bir yere tatile gitmek bu yaş grubunu en çok mutlu eden şeylerden biri.

Gizem: Hangimiz tatile gitmeyi sevmiyoruz ki? Ama haklısın, Lorin’in yaş grubu için şu an her etkinlik hâla çok cazip, o yüzden işim daha kolay. Bu yıl ben sanat etkinliklerine öncelik verdim. Pera, Arter ve İstanbul Modern’de harika atölyeler düzenleniyor. İstanbul Modern’in Ara Tatil Sanat Okulu’nda 8 farklı atölye var. 7-10 yaş arası çocuklar eğitmenler eşliğinde önce koleksiyon sergisindeki eserleri inceliyor, sonra kendi sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor.

Haberin Devamı

Gülay: Evet, her yıl böyle atölyeler açıyorlar. Pera ve Arter’de neler var?

11-16 Kasım arasında Pera’da ücretsiz ‘Açık Atölye’ var

Gizem: 11-16 Kasım arasında Pera’da ücretsiz ‘Açık Atölye’ var. Yaş, deneyim, teknik bilgi fark etmeksizin herkesin katılımına açık. Sergiyi gezdikten sonra çocuklarla birlikte üretmek keyifli olur bence. Arter’deyse aynı tarzda bir açık atölye ortamı var, 12-13 Kasım’da buraya sadece çocuklar katılabiliyorlar. Benim en beğendiğim ve katılmayı planladığım etkinlikse Atölye Pikolo’nun çalışması.

18. İstanbul Bienali: Üç Ayaklı Kedi’yi çocuklarla ve ailelerle gezdiriyorlar. Bienal mekânlarından Zihni Han’da eserler incelenecek, sonunda eserden ilhamla hazırlanan çalışmalar evde tamamlamaları üzere çocuklara hediye edilecek.

10 Kasım’ı atlamasınlar

Gülay: Erken yaşta çocukları sanatla buluşturmak konusunda hemfikiriz. Bu ara tatil, benim en yoğun olduğum günlere denk geliyor. Babasıyla Zorlu PSM ve AKM’nin etkinliklerini inceliyorlar. İzlemek istediği tiyatro ve müzikalleri seçti. Bu arada biliyorsun, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. İBB Kültür tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Hakları Festivali’nin beşincisi bu yıl ara tatili de kapsıyor ve sonrasında da devam ediyor. 11-23 Kasım arasında. Bulgur Palas, Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar ve Arnavutköy Yaşam Merkezi öne çıkan mekânlardan. Çok güzel etkinlikler var. Kuklalarla masal atölyeleri, tiyatro gösterileri, sihirbaz şovları, yaratıcı drama atölyeleri şehrin dört bir yanına yayılmış durumda. Üstelik hepsi ücretsiz, tarihler ve gösteriler İBB’nin internet sayfasından incelenebilir.

Haberin Devamı

‘Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası’

Gizem: Ben de görmek istediğimiz birkaç gösteriyi not ettim. ‘Kuğu Gölü Çocuk Balesi’ ve ‘Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası’ farklı sahnelerde çocuklarla buluşuyor. ‘Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası’ bugün Samsun, yarın Ordu’da, 15 Kasım’da İstanbul’da. Tiyatro oyunu olarak da İstanbul’daki ailelere ‘Hayalbaz Kâşifler’e bir şans vermelerini öneririm, biz ikinci kez gideceğiz. “Tiyatro, sanat tamam ama biraz da hoplasın zıplasın bu çocuklar” diyenleri duyar gibiyim. Onun için de İstanbul’daki klasiklerden vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Biz eğer başarabilirsek dijital hayvanat bahçesi olan Katılım Emeklilik Digizoo’yu deneyimlemek istiyoruz. Muzeverse de yine gitmek istediğimiz yerlerden. İBB’nin Dijital Deneyim Merkezi’ndeki Van Gogh eserlerini izlemek çocuklar için ilk kez yaşadıkları bir deneyim oluyor. Eğlence merkezleri Hupalupa, Kidzania ve Flyzone çocukların en çok sevdiği alanlardan. Kalabalık olacağını göz önünde bulundurup imkân varsa hafta içi erken saatleri seçmek kolaylık olur.

Haberin Devamı

Gülay: Tatile gitmek isteyen aileler için de Kıbrıs’ta, Antalya’da, Sapanca’da ve İstanbul’a yakın mesafedeki otellerde farklı ara tatil programları var. Yetişkinler için de aktiviteler mevcut ama hiçbir şey yapmadan dinlenmek de bir seçenek (gülüyor).

Gizem: Sanırım ben ikinciyi seçerdim (gülüyor). Bu yıl 10 Kasım’da okullar tatil. Çocuklar sabah saygı duruşunda bir arada olmayacak. 9’u 5 geçe çocuklarla balkona çıkarak, sokağa inerek saygı duruşunda bulunmak önemli bence. Belediyelerin anma programlarına da katılınabilir. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde Türk çocuk edebiyatının büyük ismi Gülten Dayıoğlu ve yazar Ömür Kurt, bir zamanlar çocuk olan Atatürk’ün kurduğu düşleri, oynadığı oyunları ve geleceğe ışık tutan vizyonunu çocuklara aktaracaklar. Müzeye giriş ve 14.00’teki etkinliğe katılım ücretsiz ama müzenin internet sitesinden katılım için form doldurulması gerekiyor.