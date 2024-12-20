‘Ama ben yeni yıla giremedim’ demesin

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Gizem: Gülay, yılbaşı programınız belli mi, yoksa bizim gibi son dakikacılardan mısınız?

Gülay: Genellikle son dakika program yapıyoruz. Bu yıl da belli değil. Siz bir karar verdiniz mi?

Gizem: Seçenek çok ama grup halinde yılbaşını kutladığımız için karar vermek zor oluyor. Lorin grubun tek çocuğu, yetişkinler arasında yalnız olacağından otelde gala geceli bir eğlence için çocuk etkinliği olanları listeledik. İstanbul’da kalırsak evde bir akşam geçirme ihtimalimiz var. Fakat Lorin bu yıl uyuyakalmadan 12’den geri sayabilecek mi merak ediyorum.

Gülay: En önemlisi o uyku. Bilge 10 yaşına kadar “Gece yarısından önce uyumayacağım” diye inat eder ve bir şekilde uykuya teslim olurdu. Bir keresinde saatleri ileri alıp erken girmiştik yeni yıla. Üzülüyordu çünkü.

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Gizem: O kadar çok güldüm ki. Saatleri ileri alıp yeni yıla girmek kimin fikriydi? İnsan yeni seneye çocuğuyla birlikte giremiyor diye duygulansa da asıl mesele ertesi sabah uyandığında kopan kriz. Lorin evvelki sene “Ama ben yeni yıla giremedim” diye ağlamıştı. Yazık, 2022’de kaldığını zannetmişti. Onun da yeni yılda olduğunu anlatana kadar akla karayı seçmiştim. Bu sene planım hazır, gündüz uykusuna yatıracağım ki gece 2.00’ye kadar bizimle otursun.

Gülay: Böyle kısa yoldan çocuk avutma pratikleri tabii ki annelikle beraber yüklenen özelliklerimizden. Gündüz uyutmak iyi fikir, umarım yatırabilirsin çünkü hazırlıkların heyecanına kapılıyorlar, uyutmak da zor oluyor.

Gizem: Onun da planı hazır. Bir önceki gece geç yatırıp sabah erkenden ayağa dikeceğim.

Bu sene o 12’ye girilecek Gülay (gülüyor).

Gülay: Hadi bakalım, bu yolda sana başarılar diliyorum. Çocukla evde olmak tercih edilir hep ama ben küçükken de şimdi de dışarıdaki kutlamalarda hep daha rahat ettim. Özellikle iyi bir çocuk kulübü olan oteller harika. Biz artık tabii kids değil, teen club yani gençler, ergenler için kulüp var mı diye bakıyoruz.

Gizem: Artık aileler rahat etsin diye otellerin en güzel bölümleri çocuk ve ergenlere ayrılıyor. Yaz-kış fark etmeksizin sabah 10.00’da çocuğu verip akşam 22.00’de alabiliyorsun. Biz eğer otele gidersek bu sene 12’den sonrası için odaya bakıcı hizmetinden faydalanacağım sanırım.

Wi-Fi kameramızı götürüp odayı seyretmek gibi bir fikrim de var ama henüz karar veremedim.

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Gülay: Odada uyurken bakıcı hizmeti en iyisi.

Gizem: Bizim gibi hâlâ planı belli olmayanlar için otellerdeki programları aşağıda okurlarımızla paylaşıyorum. Şimdiden herkese güzel bir akşam ve huzur, sağlık, barış dolu bir 2025 diliyorum.

Gülay: Ben de bu vesileyle henüz yeni gittiğim yurtdışından bir yer önereyim o halde. Mısır Şarm El Şeyh’te Rixos’un yeni açılan oteli Radamis tam anlamıyla aile dostu bir otel. Kids Club’ında meslek deneyimleme kenti de var, macera parkuru da. Odalar da çocuk odası gibi rengârenk deniz ve Antik Mısır temalı. Yılbaşı programlarına ayrıca göz atılabilir.

ÇOCUKLARA ÖZEL, GALA YEMEKLİ YILBAŞI PARTİLERİ

◊ Ela Excellence Resort Belek yeni yılı 24 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında devam edecek etkinliklerle kutlayacak. Yetişkinler için gala gecesinin yanı sıra çocuklar için de bağımsız bir gala gecesi var. Everland Çocuk Dünyası’nda 6 güne yayılan etkinliklerde oyunlar, atölyeler, özel şovlar ve yeni yıl temalı yemekler olacak.

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◊ Polat Palandöken kayak seven aileler için etkinliklerini 6 gün boyunca sürdürecek. Yetişkinler için düzenlenen organizasyonların yanı sıra çocuklar için GYMY Kids Club yılbaşına özel, saat 23.00’e kadar açık. 6-13 yaş arası içinse Popa Kayak Akademisi’nde kayak eğitimleri olacak.

◊ Sapanca NG Hotel’de yılbaşı gecesi Gökhan Tepe bir konser verecek. SPA oteli olarak bilinen Sapanca NG Hotel’de aileler gala gecesindeyken çocuklar da kendileri için organize edilen yılbaşı yemeğinde eğlenecek.

◊ Kıbrıs Elexus Hotel’de gala gecesinde Kenan Doğulu sahneye çıkacak. Otelin Kids Club’ında etkinlikler sabahtan başlayacak. Akşam çocuklar için sihirbazlı ve karakter maskotlarının katıldığı gala yemeği düzenlenecek. Çocukların etkinliği gece 1.00’e kadar sürecek.

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◊ Akra Hotels Kemer’de yılbaşı gecesinde Nükhet Duru olacak. Otelde 30 ve 31 Aralık’ta iki gün boyunca çocuklara özel Yılbaşı Galası organize edilecek. Akşam 20.30’da başlayan çocuk galası Noel Baba’nın da katılımıyla gece 00.00’da sona erecek.