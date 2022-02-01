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Chai Tea Latte Tarifi

#Mucize Lezzetler#Arçelik Mucize Lezzetler#Cct_Mucize-Lezzetler
Chai Tea Latte Tarifi

Kokusu ve görüntüsü itibarıyla geleneksel lezzetlerimizden biri olan salep ile benzerlik taşıyan nefis tarif.

  1. Arçelik Kettle'da suyunuzu kaynatın.
  2. Siyah çayı kaynayan suda birkaç dakika demlemeye bırakın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak'ta demlenen çayı süzün ve suyunu sütünüzle birlikte kaynatın.
  4. Sütünüz kaynadıktan sonra içine kakule çekirdekleri, vanilya, zencefil, tarçın, karanfil, karabiber ve anasonu ilave edin.
  5. Tüm malzemeleri 2 dakika daha kaynatın.
  6. Baharatların aromasının geçtiği köpük köpük olan sütlü karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.
  7. Bu sayede aroması tamamen birbirine karışmış bir içecek elde edeceksiniz.
  8. Chai Tea Latte’nizin üzerini tarçın ve yıldız anason ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
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       Afiyet olsun!

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