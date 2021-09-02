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Kelebek
Haber Giriş: 02.09.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ilk bölüm tarihi

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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon ilk bölüm tarihi

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri ile Nur Sürer’in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, seyircilerde merak uyandırdı. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? İşte Camdaki Kız yeni sezon ilk bölüm tarihi

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Dizinin tanıtımı da izleyiciyle buluştu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri ile Nur Sürer’in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, seyircilerde merak uyandırdı.

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