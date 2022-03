Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

Haberin Devamı

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 94. Oscar'ın ödülleri sahiplerini buldu.

Pandemi gölgesinin kalktığı tören, üç yılın ardından sunuculu şekilde gerçekleşti.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü, 'The Power of the Dog' filmiyle Jane Campion, CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Kotsur, Oscar kazanan ilk işitme engelli aktör oldu. En iyi erkek oyuncu ödülüyse Will Smith'e verildi.

Ancak alınan ödülleri gölgede bırakan bir an yaşandı ki, tartışmalar da hemen ardından geldi.

''EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA''

Ödül törenin sunucusu komedyen Chris Rock, Smith'in eşi hakkında espri yapınca ortalık bir anda gerildi. Ve Smith sahneye çıkarak, Rock'a tokat attı. 'Eşimin adını ağzına alma'' diye bağıran Smith'in ardından yayıncı kuruluş programın sesini kapattı.

Olayın ardından Rock'un sunuculuğu ile birlikte Oscar programı aynı şekilde devam etti ancak tabii ki o anlar sosyal medyada ödülleri de gölgede bıraktı.

Türkiye'nin ilk stand-up'çılarından Cem Özer, olaylı gecedeki tokadı 'maço' bir davranış olarak değerlendirdi.

Özer, ''Bazı isimler ''Vay be! Eşine nasıl sahip çıktı'' diye çok takdir etti. Ama ben dilin, tokattan daha etkili olduğunu düşünüyorum. Zeka ile mizahın buluşması her zaman daha takdir edicidir. Fiziksel bir karşılık, ancak fiziksel bir davranışa verilir. Bir insan size dille saldırıyorsa sizin de dil yardımıyla karşılık vermeniz gerekir'' dedi.

''ROCK, İŞ KAZASI YAŞADI''

Olaya konu olan şakada bir art niyet bulunmadığını düşünen Özer, Rock'un ortamda sıcaklık yaratmak isterken 'bir iş kazası' yaşadığını söyledi. Ve şöyle devam etti:

''Rock, Will Smith'in eşinin saçlarının hastalıktan dolayı öyle olduğunu bilemeyebilir. Ama biliyorsa da bir densizlik etmiş. Gereksiz bir şaka zaten. Açıkçası komik de değil. Bazen bir insan araba kullanırken de ağaca çarpabiliyor. Ben kötü niyetli yapmış olabileceğini sanmıyorum. Ama bunun hak ettiği karşılık bir şiddet değil''

''OLAY KURGU MU DEĞİL Mİ BİLMİYORUM''

Ünlü oyuncu Behzat Uygur ise Oscar törenlerinin eski etkisinin kalmamasından kaynaklı 'kurgu' ihtimali doğduğunu ve bu sebeple de çok fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.

''İNSANIN ONURUYLA OYNANAN ŞEY MİZAH DEĞİLDİR''

Kurgu ihtimalinde değerlendirilse bile ofansif mizahı kabul etmediğini açıklayan Uygur, ''Söyleyeceğim tek şey, sert mizah dedikleri şeyi ben sevmiyorum. İnsanın onuru ile oynayan hiçbir şey mizah değildir'' dedi.

''ŞAKA YAPMAMIŞ DALGA GEÇMİŞ''

'Kurgu mu acaba şeklinde soruyu ben de sordum' diye sözlerine başlayan Nilgün Belgün ise ''Bu olay gerçekse her iki taraf da hatalı. O sunucu şaka yapmamış, oyuncunun eşini aşağılamış. Anladığımız kadarıyla da bir hastalık söz konusuymuş ve kadının hastalığı ile dalga geçilmiş. Ama hatanın karşısında gidip yumruk atması da hata'' diye konuştu.

''BİRİ SÖZLÜ DİĞERİ FİZİKSEL ŞİDDET UYGULUYOR''

Her iki tarafın da şiddet uyguladığını belirten Belgün, ''Birinde sözlü, diğerinde de fiziksel bir şiddet var. Bir insanın eşinin hastalığıyla ilgili şaka yapılır mı? Kendi açımdan düşüyorum, benim kızımın hastalığı olsa ve bir sunucu bununla dalga geçse ben de alınır ve bozulurum. Ama tabii ki gidip adamı da tokatlamam'' açıklamasında bulundu.

Yeni nesil stand-up'çılardan Deniz Alnıtemiz de şakanın beraberinde getirdiği fiziksel şiddetin doğru olmadığını ''Hiçbir şaka şiddetle cezalandırılamaz. Smith, keşke o tokadı vurmasaydı ve tepkisini sözle dile getirseydi'' dedi.

''ŞAKAYI TARTIŞMAK DOĞRU DEĞİL''

Öte yandan Alnıtemiz, 'şaka'nın doğasının tartışmaya açılmasının özellikle bu konu özelinde pek uygun olmadığını açıklayarak şöyle konuştu:

''Şakayı tartışmak pek doğru değil. Eğer bu noktada yorum yapmaya başlarsak, 'Kötü bir şaka şiddet gerektirebilir' anlamına ihtimal vermiş oluruz. 'Her şeyin şakası yapılır mı' sorusunu tam da burada sorarsak, yine aynı kapıya çıkarız. Chris Rock sevdiğim bir komedyen, Will Smith de senelerdir izlediğimiz bir oyuncu. Keşke o tokat hiç atılmasaydı.''