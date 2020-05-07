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Kelebek
Haber Giriş: 07.05.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Bu kez virüs değil ip cambazı yürekleri ağza getirdi!

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Bu kez virüs değil ip cambazı yürekleri ağza getirdi!
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Koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Hubei eyaletinde bu kez virüs değil bir ip cambazı yürekleri ağza getirdi.

Hubei'deki Jianshi şehri yakınlarında yer alan Enshi’de bir ip cambazı soluk kesen bir gösteri yaptı.

Shi Hailin isimli iki yamaç arasına gerdiği iple, karşıdan karşıya geçti. 30 yaşındaki sporcu, Guangzhou Spor Akademisi’nde okurken bu spora merak salmasının ardından yıllardır ip gösterilerine katılıyor.

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