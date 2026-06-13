×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Beyaz Saray’a tepki: Şarkımı kullanmayın

Güncelleme Tarihi:

#Ariana Grande#TRUMP#Klip
Beyaz Saray’a tepki: Şarkımı kullanmayın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 07:00

Dünyaca ünlü ABD’li pop yıldızı Ariana Grande, Beyaz Saray’ın sınır dışı ve göçmenlik politikalarını tanıtmak amacıyla yayınladığı resmi sosyal medya videosunda kendi müziğinin kullanılmasına çok sert tepki göstererek Trump yönetimine rest çekti.

Haberin Devamı

Sınır devriyesi ajanlarının göçmenleri kelepçeleyerek gözaltı merkezlerine sevk ettiği anları içeren ve “Güle güle... Başkan Trump tarihin en güvenli sınırını inşa etti” notuyla paylaşılan TikTok klibinde 2024 yılına ait hit şarkısı “Bye”ın fon müziği yapılması üzerine bir açıklama yayınlayan Grande, “Lütfen benim müziğimi bu vahşi, insanlık dışı ve iğrenç saçmalıkla ilişkilendirerek kullanmayın” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Ünlü sanatçının bu çıkışının ardından Beyaz Saray videoyu sessize alıp yorumu silerken, Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson ise ABD basınına yaptığı açıklamada asıl insanlık dışı olanın masum Amerikan vatandaşlarını katleden kaçak göçmenler olduğunu savunarak geri adım atmadı. Grande de daha önce şarkılarının siyasi propagandaya alet edilmesini engelleyen Sabrina Carpenter, Beyoncé, Céline Dion ve ABBA gibi dev isimlerin safına katılmış oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ariana Grande#TRUMP#Klip

BAKMADAN GEÇME!