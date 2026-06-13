Beyaz Saray’a tepki: Şarkımı kullanmayın

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Sınır devriyesi ajanlarının göçmenleri kelepçeleyerek gözaltı merkezlerine sevk ettiği anları içeren ve “Güle güle... Başkan Trump tarihin en güvenli sınırını inşa etti” notuyla paylaşılan TikTok klibinde 2024 yılına ait hit şarkısı “Bye”ın fon müziği yapılması üzerine bir açıklama yayınlayan Grande, “Lütfen benim müziğimi bu vahşi, insanlık dışı ve iğrenç saçmalıkla ilişkilendirerek kullanmayın” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Ünlü sanatçının bu çıkışının ardından Beyaz Saray videoyu sessize alıp yorumu silerken, Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson ise ABD basınına yaptığı açıklamada asıl insanlık dışı olanın masum Amerikan vatandaşlarını katleden kaçak göçmenler olduğunu savunarak geri adım atmadı. Grande de daha önce şarkılarının siyasi propagandaya alet edilmesini engelleyen Sabrina Carpenter, Beyoncé, Céline Dion ve ABBA gibi dev isimlerin safına katılmış oldu.