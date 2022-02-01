Bal Kabaklı Humus Tarifi

Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan iki ayrı tencerede nohutları ve bal kabağını haşlayın.Arçelik Resital Doğrayıcı’nın haznesine kabuğunu çıkardığınız nohutları ve bal kabağını koyun.Üstüne tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz, kimyon ve sarımsağı ilave ederek kısa aralıklarla çalıştırın.Humusun pürüzsüz bir kıvama gelmesi için Arçelik Resital Doğrayıcı’yı çalıştırmaya devam edin.Pürüzsüz bir kıvama gelen humusu servis tabağınıza koyup, kabak çekirdekleri ve zeytinyağı ile servis edebilirsiniz.Afiyet olsun!Sponsorlu içerik