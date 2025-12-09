'Bak Postacı Geliyor' için geri sayım! Ozan Akbaba: Çok iyi bir ekiple güzel bir film yaptık

Haberin Devamı

Filmin İstanbul Kongre Merkezi’ndeki gala gösteriminden önce, yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncular Ozan Akbaba, Deniz Barut ve diğer oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başrol oyuncularından Deniz Barut, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bak Postacı Geliyor, 12 Aralık itibarıyla seyircisiyle buluşacak. Çok keyifli bir süreçti. Her şeyden önce yapımcımıza çok teşekkür ediyorum. Sinemanın son dönemde yüzünü güldüren adam olarak hepimizin arkasında durduğu için. Umarım seyircide karşılığını bulur." dedi.

OZAN AKBABA: ÇOK İYİ BİR EKİPLE BİR FİLM YAPTIK

Ozan Akbaba, çok iyi bir ekiple güzel bir film yaptıklarını kaydederek, "Umuyorum ki Türk sinemasının uzun zamandır yaptığı o sıcak filmlerden birini biz de yapmayı başardık. Umuyorum ki herkes 12 Aralık itibarıyla filmden çok güzel ayrılacak." ifadesini kullandı.

Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, film ekibine ve filmin çekildiği Muğla halkına teşekkürü borç bildiğini söyleyerek, "Ben yemeyeceğim yemeği servis etmem. Ben kendim filmi beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz." dedi.

POLAT YAĞCI: BOL ŞARKILI BOL ŞİİRLİ

Yapımcı Polat Yağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz gerçekten film tadında bir film yaptık. Eskiye özlem duyanların çok zevkle izleyeceği, bol şarkılı, bol şiirli, aşk mektuplarından oluşan, eski aşkları anlatan bir film yaptık. Gerçekten çok güzel film oldu. Tabii her zaman söylüyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bu saatten sonra söz, takdir seyircide."

Oyuncu Ahmet Mekin, torunuyla filmde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Filmin devamı da olur inşallah diyelim. Yönetmen Yüksel Aksu, müthiş sevdiğim bir arkadaş. Daha önce ben tanışmamıştım ama bu film vesileyle tanıştım. Gerçekten mükemmel biri." şeklinde konuştu.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer de filmin dedesiyle birlikte rol almasından dolayı kendisine çok güzel bir hatıra olarak kalacağını belirterek, "Ben aslında dedemi asiste etmek için o filme Muğla'ya gittim. Buket Hanım ve Yüksel Hoca, 'sizi beraber çekeyim' dedi. Beni hemen saç, makyaj, kostüme aldılar ve bizim için de çok güzel bir anı oldu." dedi.

Galada ayrıca film ekibinden Fırat Çelik, Begüm Taşkın, Müfit Kayacan, Yasin Çam ve Mustafa Avkıran da duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

ORHAN GENCEBAY: EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM

Galaya konuk olan sanatçılardan Orhan Gencebay, filmin gereken ilgi ve alakayı göreceğini söyleyerek, "Başarılar diliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sinemanın ilgiye, yeni projelere ihtiyacı var. Sinemamızı böyle böyle güçlendireceğiz." dedi.

Hülya Koçyiğit ise "Yüksel Aksu benim çok sevdiğim ve filmlerini takip ettiğim çok da beğendiğim bir yönetmen. Eminim bu film daha öncekilerden çok daha başarılı olmuştur. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Galaya Coşkun Sabah, Sedef Avcı, Demet Akbağ, Muazzez Ersoy, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Ortaç ve Halil Ergün'ün de aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"Bak Postacı Geliyor" filmi, küçük bir Ege kasabasında 1950'li yılların sonunda yaşayan posta memuru Osman'ın, imkansız aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını konu alıyor.

ROLÜ İÇİN BIYIK BIRAKTI

“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, beyazperdede de adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı “Postacı” filminin çekimlerine Muğla’da start verildi. Ozan Akbaba, filmdeki ‘postacı Osman’ karakteri için bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçti.