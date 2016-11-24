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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Hırslı ve realist olunması gereken hafta

    Hırslı ve realist olunması gereken hafta

    Niobe Aslı TEMEL
    24.11.2016 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Aslında parlak günlerin işaretini veren veya önemli öngörülerimizi erçeğe dönüştürebileceğimiz bir hafaya giriyoruz.

    Haftanın ilk yarısında verilen sözlerin arkasında durulması gerekebilir veya tutulan sözler sevindirici olabilir. İlişkilerde heyecan, tutku veya tam tersi, gerilim ve rekabet özellikle 24 -25 Kasım civarında iyice yükseliyor. Neyle uğraştığımıza dikkat etmeliyiz.

    Rahatsız edici gelişmeler olumlu tabloyu bozabilir. Meydan okuyan, baskı kurmaya çalışan veya rekabeti körükleyen kişiler veya olaylar ilerleme azmini veya planları da yavaşlatabilir. Her olaya olumsuz yanıt veren veya negatif kişilerle uğraşmamız gerekebilir veya kuvvet öserisi konusunda dikkatli olunmalı.

    Yine, 24 - 25 Kasım civarında, aynı zamanda bazı kişilerin samimiyetsizliklerini, kötü niyetlerini veya tuzaklarını net şekilde algılayabiliriz. Sevgi temalı ilişkilerimizde ısrarcı olabilir, ya hep ya hiç tavrı içerisine girebiliriz. Tutkular yüksek. Maddi başlıklı konularda da, dikkatli olunmasında fayda olabilecek bir haftaya giriyoruz. Hafta sonunda veya hafta sonuna doğru, ilham veren ya da dahice fikirler ön plana çıkıyor.  

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

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