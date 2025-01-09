Aslıhan Hünel abisiyle ilgili neler anlatacak? Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı

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Hünel izleyicilerle gözyaşları içinde abisi Saruhan Hünel’le ilgili tatsız bir anısını paylaşacak.

Yarın ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımında Hünel şunları söyledi:

“Bazı anların tekrarı yoktur ilk defa Gelinim Mutfakta’da anlatacağım. Kendi düğünümle ilgili unutamadığım yaram var.”

Gözyaşlarına boğulan sunucu “Abim bana küsmüştü barışmıyor. İnanın düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğini hayal ettim, çok üzüldüm. Bir daha tekrarı yok” diyerek yarın programda yaşanacaklara dair merak uyandırdı.

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00’te Kanal D’de.

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