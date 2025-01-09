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Aslıhan Hünel abisiyle ilgili neler anlatacak? Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı

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#Aslı Hünel#Gelinim Mutfakta#Saruhan Hünel
Aslıhan Hünel abisiyle ilgili neler anlatacak Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 18:12

Aslı Hünel’in sunduğu ‘Gelinim Mutfakta’da duygu dolu anlar yaşanacak.

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Hünel izleyicilerle gözyaşları içinde abisi Saruhan Hünel’le ilgili tatsız bir anısını paylaşacak.

Yarın ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımında Hünel şunları söyledi:

“Bazı anların tekrarı yoktur ilk defa Gelinim Mutfakta’da anlatacağım. Kendi düğünümle ilgili unutamadığım yaram var.”

Aslıhan Hünel abisiyle ilgili neler anlatacak Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarına boğulan sunucu “Abim bana küsmüştü barışmıyor. İnanın düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğini hayal ettim, çok üzüldüm. Bir daha tekrarı yok” diyerek yarın programda yaşanacaklara dair merak uyandırdı.

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00’te Kanal D’de.

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Aslıhan Hünel abisiyle ilgili neler anlatacak Aslı Hünel gözyaşlarını tutamadı

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#Aslı Hünel#Gelinim Mutfakta#Saruhan Hünel

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