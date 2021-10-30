Arka Sokaklar 601. son bölümde Cemal'e şok kumpas! İşte Arka Sokaklar son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında 29 Ekim Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta da heyecan dolu anlar yaşandı. Sude, Cemal'i kendisine saldırmakla suçlarken dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Cemal'in üzerindeki yaralar ve gözaltına alınması şimdiden merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rus mafyası lideri Viktor, Kerim Aslan’ın sahip olduğu tüm uyuşturucuları ve parayı ele geçirmek için Kerim ve Vildan’ı kaçırmıştır. Ekibimiz sadece Aslı’nın şehit babası için değil, Antalya operasyonunda şehit düşen Ali için de Kerim Aslan’ı bulmak zorundadır. Kerim ve Vildan’ın ortadan kaybolması ile Kerim’in adamı Bekir piyasada bulunan tüm uyuşturucularını toplarken, diğer yandan Viktor’un adamları ile uğraşmak zorunda kalır. Ekibimizin radarına giren Bekir, Aslı ve Emre tarafından yakın takibe alınır. Ekibimiz, Bekir sayesinde Kerim Aslan’a bir adım daha yaklaşır.

Sude, bilgisayarının hacklenmesi nedeniyle siber şubeye başvurur. Yapılan incelemede Cemal ile Sude’nin fotoğraflarının yanında yazışmaları da ortaya çıkar. Ezgi, ortaya çıkan yazışmalar ve fotoğrafları görüp Cemal’i terk eder. Cemal, Sude ile fotoğraflarını çeken Ufuk’a ulaşır. Ufuk, fotoğrafları çekmesi için Sude’den para aldığını itiraf eder. Cemal oldukça sinirli bir şekilde yüzleşmek için Sude’nin evine gider.

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Leyla’nın evinde yapılan incelemelerde çalınan takılara ve paraya rastlanmaz. Leyla’nın suçsuzluğuna inanan Hakan hırsızlık olayını araştırmaya başlar. Leyla tutukevindeyken kızı Suna’nın durumu daha da kötüye gitmektedir. Hakan’ın Leyla’yı kurtarmak için zamanı daralırken yeni ipuçları ortaya çıkar.

Harun soruşturması kapansa da İdil henüz İstanbul’dan ayrılmamıştır. Çalışma şeklini yetkin bulduğu Mesut komisere yeni bir operasyon için teklifte bulunur. Selin, müfettişin Mesut’a karşı özel bir ilgisi olduğunu düşünür.

ARKA SOKAKLAR 602. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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Cinsel istismar ve darpla suçlanan Cemal sorguya alınır. Herkes oldukça şaşkındır. Ancak Cemal'in suçlu olduğuna dair deliller de ortaya çıkmıştır. Ezgi bu durum karşısında yıkılır. Cemal'e suçlu olmadığını söylemesini ister. Rıza Baba ise ne olursa olsun suçlunun hak ettiği cezayı alması gerektiğini dile getirir.