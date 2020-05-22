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Kelebek
Haber Giriş: 22.05.2020 - 00:29,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı Hürriyet Instagram canlı yayınında

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Acun Ilıcalı Hürriyet Instagram canlı yayınında
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Acun Ilıcalı, @hurriyetcomtr Instagram canlı yayınında Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oluyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram canlı yayınında merak edilen soruları yanıtlıyor.

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YENİ YARIŞMA MÜJDESİ

Daha önce açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivor'cılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz belirleyeceğiz. Hadise, Burak yılmaz ve Emre Belözoğlu gibi isimler yarışmada bizimle olacak." müjdesini vermişti.

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