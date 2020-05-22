Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram canlı yayınında merak edilen soruları yanıtlıyor.

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YENİ YARIŞMA MÜJDESİ



Daha önce açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivor'cılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz belirleyeceğiz. Hadise, Burak yılmaz ve Emre Belözoğlu gibi isimler yarışmada bizimle olacak." müjdesini vermişti.