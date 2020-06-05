25 litre belgeseli konusu nedir?

National Geographic’in Finish iş birliğiyle hazırladığı ve belgesel ile senaryolu anlatımı bir araya getirerek dünyayı etkisi altına alması öngörülen su kıtlığına dikkat çekmeyi hedefleyen “25 Litre” belgeseli, FOX izleyicisiyle buluşacak.

“25 Litre” belgeseli gelecekte tüm dünyayı etkisi altına alacağı öngörülen su kıtlığına dikkat çekmenin yanı sıra, bu küresel sorunun ülkemize olası etkilerini gözler önüne sermeyi de hedefliyor.

Gökhan Özoğuz’un anlatıcılığını üstlendiği ve Özge Özpirinçci’nin de Özoğuz’a katıldığı belgeselde, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, MEF Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu, İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız, WWF Türkiye Tatlı Su Program Müdürü Eren Atak, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni ve Programcısı Dr. Ömer Madra, Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız, Kokopelli Şehirde Eş Sorumluları ve permakültür tasarımcıları Yasemin Kırkağaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaş ile Artemis Genel Müdürü Emel Eliipek ve Artemis Çevre Yüksek Mühendisi ve Ar-Ge Direktörü Ergin Erol gibi önemli uzmanlar da konuyu farklı açılardan ele alıyor, mevcut durumu ve çözüm önerilerini konuşuyor.

Belgeselde hane içi alınabilecek önlemlerin de altı çizilirken, tüketiciler tasarrufa bugünden başlamaya davet ediliyor. Tüketicilerin su tasarrufu konusunda neler yapabileceği ise www.yarininsuyu.com internet sitesinden takip edilebiliyor.