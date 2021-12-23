2022 yılında beklenmeyeni bekleyin! Tüm sırlar Astroşifa Ajandası’nda

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Astrolog Aygül Aydın ve Dr. Ender Saraç’ın benzersiz önerilerinin yer aldığı Astroşifa Ajandası gezegen döngülerini kozmik sistemde yarattığı enerjileri sağlık açısından değerlendiriyor.

Dr. Ender Saraç, tek bir öneriyle mükemmel bir sağlığa kavuşmanın mümkün olmadığının altını çizerken Astrolog Aygül Aydın’ın gökyüzüne göre bazı önemli durumlara karşı dikkat edilmesi gereken büyük günler ve tarihlerle 2022 yılının yol haritasını çiziyor.

2022 yılında sadeleştirilmiş bir yaşam biçimini benimsemenin mutluluğu getirdiği bir dönem başlıyor. Ajanda gökyüzünün şifreleriyle beden ve ruh uyumunu yakalamanın fırsatını sunuyor. Ay takvimini takip et, önerilerini yaz, hayatını planla!